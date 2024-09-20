Топ 10 идей для нейл-арта, которыми вы будете одержимы

Эксперты по нейл-арту прогнозируют, что в моду входят желто-оранжевые цвета, а также темно-бирюзовый, бордовый и лиловый. Все эти оттенки, а также многие другие представлены в нашем обзоре трендового маникюра.

Тыквенный шик Праздничный маникюр необязательно должен сиять стразами, подтверждение тому этот яркий тыквенный френч. Фото: @bycheznails/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Благородный черепаховый Этот дизайн, напоминающий черепаховый панцирь, буквально горящий тренд сезона. С такими оригинальными ногтями вы будете в фокусе внимания. Фото: @glowbygracee/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Вдохновленные искусством Превратите свои ногти в крошечные холсты и наносите на них цветы и абстрактные узоры. Чтобы дизайн не выглядел слишком насыщенно, убедитесь, что оттенки лака принадлежат к одной цветовой гамме. Фото: @gelnails_byhannah/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Уютные шашечки Сочетание сиреневой и красной клетки придаст пикантности вашим самым уютным свитерам. Глядя на такой маникюр, становится тепло. Фото: @overglowedit/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Смешанная техника Нравится абстрактный нейл-арт? Включайте фантазию, берите лаки в любимыми оттенками и творите красоту. Фото: @evemeetsnails/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Ногти в клетку Осенью уютная клетка особенно актуальна? Предлагаем выполнить такой дизайн с использованием нескольких ярких цветов — для поднятия настроения. Фото: @amyle.nails/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Темная бирюза Если коричневый, фисташковый и хромированный зеленый уже утомили вас, то есть возможность отвлечься и сделать вот такой трендовый бирюзовый маникюр. Фото: @claudia_hrnandez/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Осенние цветы Цветочный дизайн ногтей актуален круглый год. Чтобы еще больше быть в тренде, сделайте такой маникюр в модных оттенках. Фото: @megs.nailnook/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Латте с корицей Глядя на эти ногти, так чувствуешь тонкое послевкусие кофе с корицей. Блестки создают праздничный акцент, делая маникюр уместным для вечеринки. Фото: @bycheznails/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Фиолетовая страсть Для яркого цвета, который не кричит о лете, попробуйте этот милый оттенок сливового. Украсьте ногти не только цветом, но и симпатичными завитушками. Фото: @paintboxnails/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Читайте также: Тренды осенней обуви: самые свежие модные тенденции, которыми уже пользуются жители европейских столиц Болит голова от духов: как понять, что парфюм вам не подходит, — 5 работающих способов Двойной, цветочный, лунный: лучшие идеи для маникюра на короткие ногти — хиты осени-2024