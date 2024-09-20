Топ 10 идей для нейл-арта, которыми вы будете одержимы

Posted 20 сентября, 08:15
Published 20 сентября, 08:15
Modified 20 сентября, 08:16
Updated 20 сентября, 08:16
Праздничный маникюр необязательно должен сиять стразами, подтверждение тому этот яркий тыквенный френч.
Этот дизайн, напоминающий черепаховый панцирь, буквально горящий тренд сезона. С такими оригинальными ногтями вы будете в фокусе внимания.
Превратите свои ногти в крошечные холсты и наносите на них цветы и абстрактные узоры. Чтобы дизайн не выглядел слишком насыщенно, убедитесь, что оттенки лака принадлежат к одной цветовой гамме.
Сочетание сиреневой и красной клетки придаст пикантности вашим самым уютным свитерам. Глядя на такой маникюр, становится тепло.
Нравится абстрактный нейл-арт? Включайте фантазию, берите лаки в любимыми оттенками и творите красоту.
Осенью уютная клетка особенно актуальна? Предлагаем выполнить такой дизайн с использованием нескольких ярких цветов — для поднятия настроения.
Если коричневый, фисташковый и хромированный зеленый уже утомили вас, то есть возможность отвлечься и сделать вот такой трендовый бирюзовый маникюр.
Цветочный дизайн ногтей актуален круглый год. Чтобы еще больше быть в тренде, сделайте такой маникюр в модных оттенках.
Глядя на эти ногти, так чувствуешь тонкое послевкусие кофе с корицей. Блестки создают праздничный акцент, делая маникюр уместным для вечеринки.
Для яркого цвета, который не кричит о лете, попробуйте этот милый оттенок сливового. Украсьте ногти не только цветом, но и симпатичными завитушками.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14