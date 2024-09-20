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Posted 20 сентября, 08:15

Published 20 сентября, 08:15

Modified 20 сентября, 08:16

Updated 20 сентября, 08:16

Топ 10 идей для нейл-арта, которыми вы будете одержимы

Топ 10 идей для нейл-арта, которыми вы будете одержимы

20 сентября 2024, 08:15
Фото: Изображение Midjourney
Эксперты по нейл-арту прогнозируют, что в моду входят желто-оранжевые цвета, а также темно-бирюзовый, бордовый и лиловый. Все эти оттенки, а также многие другие представлены в нашем обзоре трендового маникюра.

Тыквенный шик

Праздничный маникюр необязательно должен сиять стразами, подтверждение тому этот яркий тыквенный френч.

Фото: @bycheznails/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Благородный черепаховый

Этот дизайн, напоминающий черепаховый панцирь, буквально горящий тренд сезона. С такими оригинальными ногтями вы будете в фокусе внимания.

Фото: @glowbygracee/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Вдохновленные искусством

Превратите свои ногти в крошечные холсты и наносите на них цветы и абстрактные узоры. Чтобы дизайн не выглядел слишком насыщенно, убедитесь, что оттенки лака принадлежат к одной цветовой гамме.

Фото: @gelnails_byhannah/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Уютные шашечки

Сочетание сиреневой и красной клетки придаст пикантности вашим самым уютным свитерам. Глядя на такой маникюр, становится тепло.

Фото: @overglowedit/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Смешанная техника

Нравится абстрактный нейл-арт? Включайте фантазию, берите лаки в любимыми оттенками и творите красоту.

Фото: @evemeetsnails/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Ногти в клетку

Осенью уютная клетка особенно актуальна? Предлагаем выполнить такой дизайн с использованием нескольких ярких цветов — для поднятия настроения.

Фото: @amyle.nails/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Темная бирюза

Если коричневый, фисташковый и хромированный зеленый уже утомили вас, то есть возможность отвлечься и сделать вот такой трендовый бирюзовый маникюр.

Фото: @claudia_hrnandez/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Осенние цветы

Цветочный дизайн ногтей актуален круглый год. Чтобы еще больше быть в тренде, сделайте такой маникюр в модных оттенках.

Фото: @megs.nailnook/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Латте с корицей

Глядя на эти ногти, так чувствуешь тонкое послевкусие кофе с корицей. Блестки создают праздничный акцент, делая маникюр уместным для вечеринки.

Фото: @bycheznails/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Фиолетовая страсть

Для яркого цвета, который не кричит о лете, попробуйте этот милый оттенок сливового. Украсьте ногти не только цветом, но и симпатичными завитушками.

Фото: @paintboxnails/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
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#Алла Хан#Красота#Мода#Все материалы авторов
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