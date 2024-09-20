Стрельба возле офиса «Вайлдберриз» — погибли люди, Татьяна Бакальчук сделала заявление

В день, когда возле офиса «Вайлдберриз» началась стрельба, его пытался посетить Владислав Бакальчук. Он прибыл в бизнес-центр для участия в переговорах — Бакальчук рассчитывал на урегулирование проблем, которые появились со строительством складов. Однако в офис его не пустили, и стрельба началась именно после отказа охраны в доступе Владиславу Бакальчуку.