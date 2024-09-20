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Posted 20 сентября, 13:30

Published 20 сентября, 13:30

Modified 20 сентября, 13:30

Updated 20 сентября, 13:30

Стрельба возле офиса «Вайлдберриз» — погибли люди, Татьяна Бакальчук сделала заявление

Стрельба возле офиса «Вайлдберриз» — погибли люди, Татьяна Бакальчук сделала заявление

20 сентября 2024, 13:30
Фото: Телеграм-канал Татьяны Бакальчук и Владислава Бакальчук
В Москве возле офиса компании «Вайлдберриз» произошла перестрелка, в ходе которой погибли два человека. Разбираемся, что произошло.

«Вооруженная атака»

18 сентября в центре Москвы возле офиса компании «Вайлдберриз» вспыхнул конфликт с применением огнестрельного оружия. Стрельба привела к гибели двух человек, однако основатель «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук подтвердила гибель лишь одного человека и заявила, что готова оказать помощь его семье.

«К моему глубокому сожалению, в результате вооружённой атаки на Wildberries погиб сотрудник охраны нашего офиса. От себя лично и от лица компании выражаю свои искренние соболезнования родным погибшего. Мы обязательно окажем семье всю необходимую помощь», — написала Бакальчук в своем телеграм-канале.

Позднее стали известны имена погибших — это Адам Алмазов, которому был 41 год, и Ислам-Бек Эльмурзиев, ему исполнилось 28 лет. Один из них погиб на месте, другой скончался уже в больнице, куда его доставили после ранения.

В полиции заявили, что ранения получили три человека, из них — двое сотрудников правоохранительных органов. В участок после потасовки доставили несколько десятков человек, уголовные дела уже возбуждены.

Фото: Владислав Бакальчук (Фото: WBakalchuk / Telegram)

Что произошло

В день, когда возле офиса «Вайлдберриз» началась стрельба, его пытался посетить Владислав Бакальчук. Он прибыл в бизнес-центр для участия в переговорах — Бакальчук рассчитывал на урегулирование проблем, которые появились со строительством складов. Однако в офис его не пустили, и стрельба началась именно после отказа охраны в доступе Владиславу Бакальчуку.

Официальные представители Wildberries и Russ, компании, которая образовалась после скандального слияния, заявили: стрельбу начали те, кто приехал к офису вместе с Владиславом Бакальчуком. Попытки предпринимателя попасть внутрь в компании назвали «попытками незаконного проникновения».

Конфликт между супругами Бакальчуками, судя по всему, не просто продолжается, но разгорается. Информация о нем появилась этим летом, когда Владислав Бакальчук заявил, что его супруга связалась с непонятными людьми и ушла из дома. Позднее ситуацию охарактеризовали как рейдерский захват, сама Татьяна Бакальчук это отрицает.

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#Мария Казак#Общество#Знаменитости#Маркетплейс#Wildberries#Вайлдберриз
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