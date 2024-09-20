Сперма лосося для омоложения — эти уколы делают Дженнифер Энистон и Ким Кардашьян

Posted 20 сентября, 15:08
Published 20 сентября, 15:08
Modified 20 сентября, 15:08
Updated 20 сентября, 15:08
Уколы красоты из спермы лосося уже более 10 лет применяются в Южной Корее как процедура для омоложения лица. А вот среди голливудских знаменитостей инъекции стали популярны только совсем недавно.
Такие инъекции, по собственному признанию, уже делают Ким Кардашьян и Дженнифер Энистон. Другие знаменитости пока не откровенничают на эту тему, но голливудские косметологи уверяют, что процедура очень востребована.
Инъекции включают препарат, содержащий ДНК спермы лосося. Нуклеиновые кислоты и протамины получают из молок лососевых рыб. Полинуклеотиды, входящие в состав, помогают заживлению кожи, стимулируют выработку эластина и коллагена, активируют рост новых, молодых клеток.
Эксперты уверяют, что бум на уколы со спермой лосося — не более чем маркетинговая уловка голливудских косметологов. Препараты с полинуклеотидами уже давно используются в медицине, поскольку ДНК осетровых схожи по составу с человеческим ДНК и из-за этого риск возникновения аллергических реакций минимален.
К тому же, несмотря на возрастающую популярность уколов красоты, восторженных отзывов о результатах их применения пока нет. То есть эффективность процедуры не доказана.
При этом стоимость инъекций довольна высока — один укол может стоить примерно 70–80 тысяч рублей. Эксперты уверяют, что такая стоимость не оправданна, а на рынке можно найти эффективные и недорогие аналоги со схожим эффектом.
Препараты, содержащие сперму лосося, активно используются в странах Европы, США, в Южной Корее. Есть подобные составы и в России — косметологические средства с содержанием половых клеток лосося с гиалуроновой кислотой, пептидами, коллагеном. По мнению косметологов, инъекции можно вполне заменить косметологическими средствами на основе гидроксиапатита кальция или на препараты с полимолочной кислотой.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14