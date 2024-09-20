Сперма лосося для омоложения — эти уколы делают Дженнифер Энистон и Ким Кардашьян

Эксперты уверяют, что бум на уколы со спермой лосося — не более чем маркетинговая уловка голливудских косметологов. Препараты с полинуклеотидами уже давно используются в медицине, поскольку ДНК осетровых схожи по составу с человеческим ДНК и из-за этого риск возникновения аллергических реакций минимален.