newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября, 14:00

Published 20 сентября, 14:00

Modified 20 сентября, 14:00

Updated 20 сентября, 14:00

Какие лоферы в моде осенью 2024 года

С кисточкой, цепочкой и на платформе: самые модные женские лоферы осени 2024 года + фото

20 сентября 2024, 14:00
Фото: Изображение Midjourney
Какие лоферы в моде осенью 2024 года
Без элегантных и удобных лоферов сложно представить модный гардероб осенью 2024 года. Рассказываем, какие именно модели стоит выбрать для стильного образа.

Туфли

Туфли-лоферы — настоящий осенний хит мировых подиумов. Сложно вспомнить те бренды, которые не включили бы эту обувь в свои коллекции. Актуальные туфли-лоферы осенью 2024 года могут смотреться слегка громоздко, однако они приятно удивят исключительным удобством. А еще такая обувь идеально впишется в образ в чертах стиля ретро.

Туфли-лоферыТуфли-лоферы
Туфли-лоферы. Фото: sbalo.ru

Лоферы с цепочками и кисточками

Лоферы в классическом исполнении — модели, которые декорированы цепочкой из блестящего металла или элегантной кисточкой. Важно, чтобы они были выдержаны в нужных цветах, для осени 2024 года актуальны песочные, карамельные, шоколадные оттенки. Не менее актуальны и черные лоферы.

Лоферы с цепочками и кисточкамиЛоферы с цепочками и кисточками
Лоферы с цепочками и кисточками. Фото: aliexpress.ru

Лоферы на платформе

Осенью 2024 года актуальна обувь на умеренно толстой, но широкой подошве. Желательно, чтобы у лоферов были массивные каблуки, а если такие решения кажутся слишком экстремальными, можно ограничиться просто толстой и массивной подошвой.

Лоферы на платформеЛоферы на платформе
Лоферы на платформе. Фото: Изображение Midjourney

Мокасины

Мокасины — прекрасный выбор для осени. В числе достоинств таких лоферов — мягкость, удобство и элегантный вид, который во многом обеспечивается за счет наличия шнуровки.

Мокасины — прекрасный выбор для осениМокасины — прекрасный выбор для осени
Мокасины — прекрасный выбор для осени. Фото: aliexpress.ru
Читайте также:
Тренды осенней обуви: самые свежие модные тенденции, которыми уже пользуются жители европейских столицТоп 10 идей для нейл-арта, которыми вы будете одержимыБолит голова от духов: как понять, что парфюм вам не подходит, — 5 работающих способов
#Мария Казак#Красота#Мода#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика