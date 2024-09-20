С кисточкой, цепочкой и на платформе: самые модные женские лоферы осени 2024 года + фото

Туфли-лоферы — настоящий осенний хит мировых подиумов. Сложно вспомнить те бренды, которые не включили бы эту обувь в свои коллекции. Актуальные туфли-лоферы осенью 2024 года могут смотреться слегка громоздко, однако они приятно удивят исключительным удобством. А еще такая обувь идеально впишется в образ в чертах стиля ретро.