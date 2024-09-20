С кисточкой, цепочкой и на платформе: самые модные женские лоферы осени 2024 года + фото

Posted 20 сентября, 14:00
Published 20 сентября, 14:00
Modified 20 сентября, 14:00
Updated 20 сентября, 14:00
Туфли-лоферы — настоящий осенний хит мировых подиумов. Сложно вспомнить те бренды, которые не включили бы эту обувь в свои коллекции. Актуальные туфли-лоферы осенью 2024 года могут смотреться слегка громоздко, однако они приятно удивят исключительным удобством. А еще такая обувь идеально впишется в образ в чертах стиля ретро.
Лоферы в классическом исполнении — модели, которые декорированы цепочкой из блестящего металла или элегантной кисточкой. Важно, чтобы они были выдержаны в нужных цветах, для осени 2024 года актуальны песочные, карамельные, шоколадные оттенки. Не менее актуальны и черные лоферы.
Осенью 2024 года актуальна обувь на умеренно толстой, но широкой подошве. Желательно, чтобы у лоферов были массивные каблуки, а если такие решения кажутся слишком экстремальными, можно ограничиться просто толстой и массивной подошвой.
Мокасины — прекрасный выбор для осени. В числе достоинств таких лоферов — мягкость, удобство и элегантный вид, который во многом обеспечивается за счет наличия шнуровки.
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