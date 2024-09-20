Они спасут даже серое пальто: тренд на цветные перчатки

Этой осенью отменяются черные перчатки в тон к верхней одежде. В новом сезоне для свежего образа непременно должен быть всего лишь один аксессуар — цветные перчатки. При этом, речь идет не о таких классических оттенках, как бордовый, коричневый и беж. В этот раз нужно обращать на нестандартные цвета.