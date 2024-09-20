Они спасут даже серое пальто: тренд на цветные перчатки

Posted 20 сентября, 06:59
Published 20 сентября, 06:59
Modified 20 сентября, 07:02
Updated 20 сентября, 07:02
Эксперт по моде и автор канала «Стрелец-Молодец» Надежда рассказала про новый осенний хит, который может повторить любая модница.
Этой осенью отменяются черные перчатки в тон к верхней одежде. В новом сезоне для свежего образа непременно должен быть всего лишь один аксессуар — цветные перчатки. При этом, речь идет не о таких классических оттенках, как бордовый, коричневый и беж. В этот раз нужно обращать на нестандартные цвета.
«Берите максимально яркие. Например, желтые, бирюзовые, красные. Контраст — главное правило сезона. Это самый простой способ показать, что вы в курсе трендов», — рассказывает Надежда.
Сочетать перчатки с обувью не обязательно, они могут быть самостоятельным элементом, вытягивая на себе весь образ, даже при темном и монохромном комплекте одежды.
Чтобы модно носить этот тренд, можно сочетать их с плащом, утепленным жактом и пальто. Также их можно заправить за пояс и положить в карман сумки.
Ранее мы рассказывали, какая юбка будет в тренде этой осенью.
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