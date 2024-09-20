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Posted 20 сентября, 06:59

Published 20 сентября, 06:59

Modified 20 сентября, 07:02

Updated 20 сентября, 07:02

Осенний тренд на цветные перчатки

Они спасут даже серое пальто: тренд на цветные перчатки

20 сентября 2024, 06:59
Фото: Изображение Midjourney
Осенний тренд на цветные перчатки
Больше никакой серости и черных аксессуаров! К осенним пальто и кожаным курткам подбираем только цветные перчатки, которые становятся главным акцентом в образе. Какие цвета идеально подходят к серой, бежевой и черной верхней одежде — в материале NEWIA.

Эксперт по моде и автор канала «Стрелец-Молодец» Надежда рассказала про новый осенний хит, который может повторить любая модница.

Этой осенью отменяются черные перчатки в тон к верхней одежде. В новом сезоне для свежего образа непременно должен быть всего лишь один аксессуар — цветные перчатки. При этом, речь идет не о таких классических оттенках, как бордовый, коричневый и беж. В этот раз нужно обращать на нестандартные цвета.

«Берите максимально яркие. Например, желтые, бирюзовые, красные. Контраст — главное правило сезона. Это самый простой способ показать, что вы в курсе трендов», — рассказывает Надежда.

Сочетать перчатки с обувью не обязательно, они могут быть самостоятельным элементом, вытягивая на себе весь образ, даже при темном и монохромном комплекте одежды.

Чтобы модно носить этот тренд, можно сочетать их с плащом, утепленным жактом и пальто. Также их можно заправить за пояс и положить в карман сумки.

Ранее мы рассказывали, какая юбка будет в тренде этой осенью.

Цветные желтые перчаткиЦветные желтые перчатки
Цветные желтые перчатки. Фото: соцсети
Цветные красные перчаткиЦветные красные перчатки
Цветные красные перчатки. Фото: соцсети
Цветные синие перчаткиЦветные синие перчатки
Цветные синие перчатки. Фото: соцсети
Цветные перчаткиЦветные перчатки
Цветные перчатки. Фото: соцсети
Цветные перчатки бордо в тон сумке и колготамЦветные перчатки бордо в тон сумке и колготам
Цветные перчатки бордо в тон сумке и колготам. Фото: соцсети
Цветные голубые перчаткиЦветные голубые перчатки
Цветные голубые перчатки. Фото: соцсети
Цветные перчатки в тон туфлямЦветные перчатки в тон туфлям
Цветные перчатки в тон туфлям. Фото: соцсети
Цветные бордовые перчаткиЦветные бордовые перчатки
Цветные бордовые перчатки. Фото: соцсети
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#Эмилия Шпилева#Мода#Все материалы авторов#Тренды#Аксессуары#Женская одежда#Осень-2024
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