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Posted 20 сентября, 07:00

Published 20 сентября, 07:00

Modified 20 сентября, 07:00

Updated 20 сентября, 07:00

Льготы матерям-одиночкам в 2024 году — полный перечень

Льготы матерям-одиночкам и отцам-одиночкам — как их получить и что может дать государство в 2024 году

20 сентября 2024, 07:00
Фото: Изображение Midjourney
Льготы матерям-одиночкам в 2024 году — полный перечень
Государство поддерживает родителей, которые воспитывают детей в одиночку. Рассказываем, в каком формате оказывается помощь и как ее получить.

Выплаты матерям-одиночкам

На законодательном уровне в России не предусмотрены специальные выплаты матерям-одиночкам в 2024 году. Если второй родитель в свидетельство о рождении ребенка не вписан, можно получать материнский капитал, выплаты единовременного характера. Если же родитель ушел из жизни, ребенок будет получать пенсию по потере кормильца. Такую же пенсию сможет получать и оставшийся родитель, но при условии, что с умершим он состоял в официальном браке.

Трудовые льготы матерям-одиночкам в 2024 году

В 2024 году матери-одиночки не могут быть уволены по инициативе работодателя, если их детям или ребенку не исполнилось 16 лет. Также мать может брать 14 дней в виде дополнительного отпуска без сохранения зарплаты, если ребенку не исполнилось 14 лет или если ребенку исполнилось 18 лет, но у него есть инвалидность.

Матери-одиночки имеют право работать по сокращенному графику, отказываться от командировок, работы в праздничные и выходные дни.

Налоговые льготы родителям-одиночкам

В 2024 году родители-одиночки в России могут воспользоваться правом на получение повышенного налогового вычета, если он платят НДФЛ. Порядок расчета выплаты зависит от того, сколько у родителя детей, какие они по счету, есть ли у них инвалидность.

Такой вычет можно получать каждый месяц до тех пор, пока уровень дохода не составит 350 000 рублей. Каждый год лимит открывается снова.

Социальные льготы для матерей-одиночек в 2024 году

Такие льготы предоставляются на региональном уровне, то есть в каких-то субъектах Федерации они есть, в каких-то — нет. Соответственно, для ознакомления с перечнем доступных преференций мать-одиночка или отец-одиночка могут в 2024 году обратиться в соцзащиту или в МФЦ.

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