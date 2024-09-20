Льготы матерям-одиночкам и отцам-одиночкам — как их получить и что может дать государство в 2024 году

В 2024 году матери-одиночки не могут быть уволены по инициативе работодателя, если их детям или ребенку не исполнилось 16 лет. Также мать может брать 14 дней в виде дополнительного отпуска без сохранения зарплаты, если ребенку не исполнилось 14 лет или если ребенку исполнилось 18 лет, но у него есть инвалидность.