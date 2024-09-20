Льготы матерям-одиночкам и отцам-одиночкам — как их получить и что может дать государство в 2024 году

Posted 20 сентября, 07:00
Published 20 сентября, 07:00
Modified 20 сентября, 07:00
Updated 20 сентября, 07:00
На законодательном уровне в России не предусмотрены специальные выплаты матерям-одиночкам в 2024 году. Если второй родитель в свидетельство о рождении ребенка не вписан, можно получать материнский капитал, выплаты единовременного характера. Если же родитель ушел из жизни, ребенок будет получать пенсию по потере кормильца. Такую же пенсию сможет получать и оставшийся родитель, но при условии, что с умершим он состоял в официальном браке.
В 2024 году матери-одиночки не могут быть уволены по инициативе работодателя, если их детям или ребенку не исполнилось 16 лет. Также мать может брать 14 дней в виде дополнительного отпуска без сохранения зарплаты, если ребенку не исполнилось 14 лет или если ребенку исполнилось 18 лет, но у него есть инвалидность.
Матери-одиночки имеют право работать по сокращенному графику, отказываться от командировок, работы в праздничные и выходные дни.
В 2024 году родители-одиночки в России могут воспользоваться правом на получение повышенного налогового вычета, если он платят НДФЛ. Порядок расчета выплаты зависит от того, сколько у родителя детей, какие они по счету, есть ли у них инвалидность.
Такой вычет можно получать каждый месяц до тех пор, пока уровень дохода не составит 350 000 рублей. Каждый год лимит открывается снова.
Такие льготы предоставляются на региональном уровне, то есть в каких-то субъектах Федерации они есть, в каких-то — нет. Соответственно, для ознакомления с перечнем доступных преференций мать-одиночка или отец-одиночка могут в 2024 году обратиться в соцзащиту или в МФЦ.
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