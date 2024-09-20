newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября, 09:23

Published 20 сентября, 09:23

Modified 20 сентября, 13:44

Updated 20 сентября, 13:44

Как звезды носят челку — вдохновляемся перед походом к парикмахеру

Как звезды носят челку — вдохновляемся перед походом к парикмахеру

20 сентября 2024, 09:23
Фото: @selenagomez/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Челка никогда не выходит из моды. Девушки просто стригут ее под настроение, когда захотелось что-то изменить в образе. Если у вас как раз период, когда хочется поэкспериментировать с прической, то пусть вас вдохновит наша подборка звезд, которые просто обожают челки

Зендая — ретрочелка

Прямая челка с ровным срезом прекрасно подойдет обладательница прямых и жестких волос. Подходящие прически — среднее и длинное каре.

Фото: @zendaya/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Марго Робби — тонкая челка

Тонкая челка, слегка прореженная в центре и удлиненная по краям — считается самой трендовой. Здорово еще и то, что она практически не требует укладки.

Фото: @margotribbie/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Селена Гомес — челка-завеса

Роскошные волосы Селены Гомес — ее главное богатство. Поклонники любят ее как с челкой, так и без. Но с густой челкой-завесой актриса и певица просто невероятно хороша.

Фото: @selenagomez/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Дуа Липа — косая челка

Дерзкая косая челка, как у Дуа Липы, сделает образ по молодежному ярким и креативным. Отлично смотрится на боб-каре — коротких и длинных вариантах.

Фото: @dualipa/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Рианна — микрочелка

Если у тебя красивый лоб, стоит поэкспериментировать с экстремальной короткой челкой. Ориентируйся на Рианну и создавай свой новый образ.

Фото: @badgalriri/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Хейли Бибер — детская челка

Скинуть пять, а то и десять лет поможет челка в детском стиле — слегка укороченная и подкрученная. Ты наверняка помнишь, как выглядела с такой в детстве.

Фото: @haileybieber/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Джиджи Хадид — густая челка

Если ты счастливая обладательница густых волос, то отрежь челку в стиле Джиджи Хадид, которая будет касаться твоих ресниц. И помни — никакой филировки.

Фото: @gigihadid/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Хиллари Дафф — редкая челка

Иногда не хочется кардинальных перемен, а лишь немного освежить образ. Тонкая и редкая челка — отличное решение в таких ситуациях.

Фото: @hilaryduff/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Энн Хэтэуэй — челка-шторка

Густая шевелюра, как у Энн Хэтэуэй очень хорошо подходит для того, что постричь модную челку-шторку. Ее можно очень эффектно уложить по обе стороны лица. А отрастая, она только будет еще выразительнее.

Фото: @annehathaway/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Риз Уизерспун — челка Биркин

Челка Биркин получил название в честь легендарной модели Джейн Биркин, которая сделала эту деталь прически отличительной чертой своего образа.

Фото: @Reesewitherspoon/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Читайте также:
Кейт Бланшетт затмила всех на кинофестивале в Торонто: 4 наряда звезды для будней и вечеринокБалеарский блонд — что это за окрашивание и почему его выбирают знаменитости и звезды соцсетейМного бархата, перьев, кожи: какие наряды выстрелили на церемонии «Эмми-2024»
#Алла Хан#Знаменитости#Красота#Все материалы авторов#Звезды#Стиль
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика