Как звезды носят челку — вдохновляемся перед походом к парикмахеру

Челка никогда не выходит из моды. Девушки просто стригут ее под настроение, когда захотелось что-то изменить в образе. Если у вас как раз период, когда хочется поэкспериментировать с прической, то пусть вас вдохновит наша подборка звезд, которые просто обожают челки

Зендая — ретрочелка Прямая челка с ровным срезом прекрасно подойдет обладательница прямых и жестких волос. Подходящие прически — среднее и длинное каре. Фото: @zendaya/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Марго Робби — тонкая челка Тонкая челка, слегка прореженная в центре и удлиненная по краям — считается самой трендовой. Здорово еще и то, что она практически не требует укладки. Фото: @margotribbie/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Селена Гомес — челка-завеса Роскошные волосы Селены Гомес — ее главное богатство. Поклонники любят ее как с челкой, так и без. Но с густой челкой-завесой актриса и певица просто невероятно хороша. Фото: @selenagomez/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Дуа Липа — косая челка Дерзкая косая челка, как у Дуа Липы, сделает образ по молодежному ярким и креативным. Отлично смотрится на боб-каре — коротких и длинных вариантах. Фото: @dualipa/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Рианна — микрочелка Если у тебя красивый лоб, стоит поэкспериментировать с экстремальной короткой челкой. Ориентируйся на Рианну и создавай свой новый образ. Фото: @badgalriri/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Хейли Бибер — детская челка Скинуть пять, а то и десять лет поможет челка в детском стиле — слегка укороченная и подкрученная. Ты наверняка помнишь, как выглядела с такой в детстве. Фото: @haileybieber/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Джиджи Хадид — густая челка Если ты счастливая обладательница густых волос, то отрежь челку в стиле Джиджи Хадид, которая будет касаться твоих ресниц. И помни — никакой филировки. Фото: @gigihadid/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Хиллари Дафф — редкая челка Иногда не хочется кардинальных перемен, а лишь немного освежить образ. Тонкая и редкая челка — отличное решение в таких ситуациях. Фото: @hilaryduff/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Энн Хэтэуэй — челка-шторка Густая шевелюра, как у Энн Хэтэуэй очень хорошо подходит для того, что постричь модную челку-шторку. Ее можно очень эффектно уложить по обе стороны лица. А отрастая, она только будет еще выразительнее. Фото: @annehathaway/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Риз Уизерспун — челка Биркин Челка Биркин получил название в честь легендарной модели Джейн Биркин, которая сделала эту деталь прически отличительной чертой своего образа. Фото: @Reesewitherspoon/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Читайте также: Кейт Бланшетт затмила всех на кинофестивале в Торонто: 4 наряда звезды для будней и вечеринок Балеарский блонд — что это за окрашивание и почему его выбирают знаменитости и звезды соцсетей Много бархата, перьев, кожи: какие наряды выстрелили на церемонии «Эмми-2024»