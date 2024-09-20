Как звезды носят челку — вдохновляемся перед походом к парикмахеру

Posted 20 сентября, 09:23
Published 20 сентября, 09:23
Modified 20 сентября, 13:44
Updated 20 сентября, 13:44
Прямая челка с ровным срезом прекрасно подойдет обладательница прямых и жестких волос. Подходящие прически — среднее и длинное каре.
Тонкая челка, слегка прореженная в центре и удлиненная по краям — считается самой трендовой. Здорово еще и то, что она практически не требует укладки.
Роскошные волосы Селены Гомес — ее главное богатство. Поклонники любят ее как с челкой, так и без. Но с густой челкой-завесой актриса и певица просто невероятно хороша.
Дерзкая косая челка, как у Дуа Липы, сделает образ по молодежному ярким и креативным. Отлично смотрится на боб-каре — коротких и длинных вариантах.
Если у тебя красивый лоб, стоит поэкспериментировать с экстремальной короткой челкой. Ориентируйся на Рианну и создавай свой новый образ.
Скинуть пять, а то и десять лет поможет челка в детском стиле — слегка укороченная и подкрученная. Ты наверняка помнишь, как выглядела с такой в детстве.
Если ты счастливая обладательница густых волос, то отрежь челку в стиле Джиджи Хадид, которая будет касаться твоих ресниц. И помни — никакой филировки.
Иногда не хочется кардинальных перемен, а лишь немного освежить образ. Тонкая и редкая челка — отличное решение в таких ситуациях.
Густая шевелюра, как у Энн Хэтэуэй очень хорошо подходит для того, что постричь модную челку-шторку. Ее можно очень эффектно уложить по обе стороны лица. А отрастая, она только будет еще выразительнее.
Челка Биркин получил название в честь легендарной модели Джейн Биркин, которая сделала эту деталь прически отличительной чертой своего образа.
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