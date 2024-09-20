Экономим красиво: как грамотно инвестировать в бьюти-процедуры

Точно так же обстоят дела и с процедурами для тела, такими как крио- и электростимуляция, а также массажи, как ручные, так и аппаратные. Они станут отличным дополнением к здоровому питанию и физической активности, если вы хотите улучшить свою фигуру. Однако, если рассматривать их как единственное бьюти-решение, они не всегда оправдывают свою цену. В общем, они служат подспорьем для улучшения внешнего вида, но не решают серьезных проблем с весом или состоянием кожи.