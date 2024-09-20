Анатолий Кашпировский вновь взялся за лечение россиян и гребет миллионы

Posted 20 сентября, 12:37
Published 20 сентября, 12:37
Modified 20 сентября, 12:39
Updated 20 сентября, 12:39
Журналисты телеграм-канала SHOT уже побывали на одном из сеансов Кашпировского. На встречу пришло около 300 человек, при этом каждый купил входной билет стоимостью от 3,5 до 9 тысяч рублей. Также все желающие могли выложить наличные в качестве донатов, чтобы целитель мог «яснее» увидеть суть проблемы. Для тех, кто хочет получить индивидуальный сеанс у экстрасенса, действует ценник в 25 тысяч рублей.
Вылечить главный маг Советского Союза обещает от всех болезней, даже от рака. А еще помогает похудеть и восстановить потенцию. Для каждого диагноза у него есть свой метод. Так, аллергикам нужно принести на сеанс вещество, на которое они болезненно реагируют: бытовая химия, продукты, лекарства. На сеансе пациенты взаимодействуют с этим веществом, а чародей произносит исцеляющие слова, чтобы «вышибать клин клином».
Также в ходе сеансов помощники Кашпировского продают так называемый мерч: диски с записью сеансов, целебную соль, разные аксессуары, книги.
Если раньше Анатолий Михайлович использовал для своего успеха волшебную силу телевидения, то теперь, идя в ногу со временем, переключился на интернет, а именно YouTube и телеграм-каналы. Теперь он ведет стримы и постит советы в «Телеграме», там же объявляет о своих ближайших сеансах. Так, уже широко проанонсированы его выступления в Петербурге.
Пик славы Кашпировского пришелся на 90-е годы, когда в стране царили хаос и неразбериха. В начале следующего десятилетия он уже свернул масштабную публичную деятельность, но не оставил ее полностью. Так, известно, что он жил в Америке, колесил по просторам СНГ, пользуясь былой славой, полученной еще в СССР. Особенно широко, пишут журналисты, он развернулся в Казахстане, который объездил с сеансами вдоль и поперек. И вот теперь с наступлением непростого времени для России вновь появился, чтобы спасать соотечественников от недугов.
В этом году Анатолию Михайловичу исполнилось 85 лет. Однако на пенсию, как видим, он не собирается. Более того, наладил личную жизнь — в прошлом году он женился на Гулизар Чалбашовой, которая теперь является его помощницей в делах. Говорят, что в Москве пара живет в районе метро Митино. Также сообщается о том, что экстрасенс имеет свою недвижимость в США. Двухэтажный дом стоимостью 1,5 млн долларов расположен в штате Нью-Йорк, на северном побережье Лонг-Айленда.
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