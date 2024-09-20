Анатолий Кашпировский вновь взялся за лечение россиян и гребет миллионы

Пик славы Кашпировского пришелся на 90-е годы, когда в стране царили хаос и неразбериха. В начале следующего десятилетия он уже свернул масштабную публичную деятельность, но не оставил ее полностью. Так, известно, что он жил в Америке, колесил по просторам СНГ, пользуясь былой славой, полученной еще в СССР. Особенно широко, пишут журналисты, он развернулся в Казахстане, который объездил с сеансами вдоль и поперек. И вот теперь с наступлением непростого времени для России вновь появился, чтобы спасать соотечественников от недугов.