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Posted 19 сентября, 18:50

Published 19 сентября, 18:50

Modified 19 сентября, 18:53

Updated 19 сентября, 18:53

В пресс-службе ТНТ сообщили о роспуске Comedy Club

В пресс-службе ТНТ сообщили о роспуске Comedy Club

19 сентября 2024, 18:50
Фото: Пресс-служба ТНТ
Телеканал ТНТ покажет заключительный выпуск юмористического телешоу Comedy Club в девять вечера 20 сентября. Информацию о закрытии популярного проекта обнародовали официальные представители ТНТ.

Как пишет www.gazeta.ru, в последнем выпуске шоу Гарик Харламов планирует начать свое выступление с подтверждения такого печального известия.

Перед аудиторией предстанут резиденты «Женского стендапа», исполнители главных ролей проекта «Однажды в России», известный шоумен и ведущий Дмитрий Дибров, бывший участник Comedy Club Гавриил Гордеев, генеральный продюсер ставшего легендарным проекта Артур Джанибекян.

Представители пресс-службы телешоу рассказали, что в заключительном эпизоде его резиденты пообщаются с ведущей Юлией Меньшовой непосредственно на сцене.

За время своего существования Comedy Club выпустил в эфир 20 телевизионных сезонов, создал свыше 800 уникальных эпизодов, дважды был награжден ТЭФИ, организовал 10 тысяч выступлений на площадках во многих городах и странах.

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