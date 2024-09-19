В пресс-службе ТНТ сообщили о роспуске Comedy Club

Posted 19 сентября, 18:50
Published 19 сентября, 18:50
Modified 19 сентября, 18:53
Updated 19 сентября, 18:53
Как пишет www.gazeta.ru, в последнем выпуске шоу Гарик Харламов планирует начать свое выступление с подтверждения такого печального известия.
Перед аудиторией предстанут резиденты «Женского стендапа», исполнители главных ролей проекта «Однажды в России», известный шоумен и ведущий Дмитрий Дибров, бывший участник Comedy Club Гавриил Гордеев, генеральный продюсер ставшего легендарным проекта Артур Джанибекян.
Представители пресс-службы телешоу рассказали, что в заключительном эпизоде его резиденты пообщаются с ведущей Юлией Меньшовой непосредственно на сцене.
За время своего существования Comedy Club выпустил в эфир 20 телевизионных сезонов, создал свыше 800 уникальных эпизодов, дважды был награжден ТЭФИ, организовал 10 тысяч выступлений на площадках во многих городах и странах.
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