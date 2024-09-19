Сезон тихой охоты: грибные места в окрестностях Санкт-Петербурга

В Приозерском районе встречаются лесные уголки, которые славятся своими грибами: тут отличные лисички и черные грузди, причем растут они в большом количестве. Конечно, можно встретить и подосиновики с подберезовиками, а иногда и боровики, но это случается реже. Еще в этом районе полно лесных ягод, запаситесь корзинкой и для них.