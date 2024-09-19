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Posted 19 сентября, 13:08

Published 19 сентября, 13:08

Modified 19 сентября, 13:08

Updated 19 сентября, 13:08

Хорошие грибные места в окрестностях Санкт-Петербурга

Сезон тихой охоты: грибные места в окрестностях Санкт-Петербурга

19 сентября 2024, 13:08
Фото: Изображение Midjourney
Хорошие грибные места в окрестностях Санкт-Петербурга
Осень понемногу вступает в свои права, и заядлые грибники, несмотря на сухую погоду, уже готовят корзины. Если вас тоже все чаще посещает мысль прогуляться по осенним полянкам, сегодняшняя подборка — для вас.

Лес близ Мюллюпельто

Леса, расположенные к востоку от Мюллюпельто (в окрестностях поселков Солнечное, Моторное и Починок), привлекают внимание грибников благодаря разнообразию лесных даров. Добраться до Мюллюпельто проще всего на электричке, но дальше путь может оказаться трудным, поэтому лучше, если вы поедете по грибы на автомобиле. Местечко достаточно глухое, поэтому грибников здесь бывает немного.

Леса в районе Борисово и Мичуринского

В Приозерском районе встречаются лесные уголки, которые славятся своими грибами: тут отличные лисички и черные грузди, причем растут они в большом количестве. Конечно, можно встретить и подосиновики с подберезовиками, а иногда и боровики, но это случается реже. Еще в этом районе полно лесных ягод, запаситесь корзинкой и для них.

Добраться до этих поселков просто: от метро «Озерки» курсирует маршрутка № 678 в Мичуринское. Если вы решили добираться на автомобиле, то просто следуйте по трассе А-121 по направлению к Сосново.

Леса, расположенные к востоку от Мюллюпельто привлекают внимание грибниковЛеса, расположенные к востоку от Мюллюпельто привлекают внимание грибников
Леса, расположенные к востоку от Мюллюпельто привлекают внимание грибников. Фото: Изображение Midjourney

Кузнечное

В Кузнечном, что недалеко от карельской границы, есть отличные лисички. Путь из Питера до этого места займет около трех часов на электричке, но усилия того стоят — вы вернетесь с богатым «уловом» и сможете порадовать себя восхитительными грибами в сметане на ужин.

Лосево

В маленьком поселке Лосево на берегу реки Вуоксы можно наткнуться на белые грибы — настоящий клад для грибников. За этими вкусными и ценными дарами леса можно добраться от Финляндского вокзала. Учтите, что желающих провести время за сбором грибов тут хватает, занимайте места в электричке и приезжайте пораньше!

В Приозерском районе встречаются лесные уголкиВ Приозерском районе встречаются лесные уголки
В Приозерском районе встречаются лесные уголки. Фото: Изображение Midjourney

Семрино

Это место тоже очень любят грибники, так что не тяните с поездкой! Здесь можно набрести на полянку с белыми, подосиновиками и подберезовиками, да и не на одну!

Пухолово

Лес в этом уголке Ленинградской области выглядит просто потрясающе, но при этом в нем комфортно передвигаться. Пройдитесь вдоль речки Мги, между деревнями Сологубовка и Войтолово. Если вам захочется прогуляться еще дальше, в сторону Старой Малуксы, кроме грибов у вас будет возможность собрать еще и клюкву!

 

Напоминаем, что не стоит брать грибы, в съедобности которых вы не уверены. Не собирайте слишком старые грибы и экземпляры, растущие у дороги. Удачной тихой охоты!

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#Елена Гончарова#Общество#Все материалы авторов#Питер
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