Сезон тихой охоты: грибные места в окрестностях Санкт-Петербурга

Posted 19 сентября, 13:08
Published 19 сентября, 13:08
Modified 19 сентября, 13:08
Updated 19 сентября, 13:08
Леса, расположенные к востоку от Мюллюпельто (в окрестностях поселков Солнечное, Моторное и Починок), привлекают внимание грибников благодаря разнообразию лесных даров. Добраться до Мюллюпельто проще всего на электричке, но дальше путь может оказаться трудным, поэтому лучше, если вы поедете по грибы на автомобиле. Местечко достаточно глухое, поэтому грибников здесь бывает немного.
В Приозерском районе встречаются лесные уголки, которые славятся своими грибами: тут отличные лисички и черные грузди, причем растут они в большом количестве. Конечно, можно встретить и подосиновики с подберезовиками, а иногда и боровики, но это случается реже. Еще в этом районе полно лесных ягод, запаситесь корзинкой и для них.
Добраться до этих поселков просто: от метро «Озерки» курсирует маршрутка № 678 в Мичуринское. Если вы решили добираться на автомобиле, то просто следуйте по трассе А-121 по направлению к Сосново.
В Кузнечном, что недалеко от карельской границы, есть отличные лисички. Путь из Питера до этого места займет около трех часов на электричке, но усилия того стоят — вы вернетесь с богатым «уловом» и сможете порадовать себя восхитительными грибами в сметане на ужин.
В маленьком поселке Лосево на берегу реки Вуоксы можно наткнуться на белые грибы — настоящий клад для грибников. За этими вкусными и ценными дарами леса можно добраться от Финляндского вокзала. Учтите, что желающих провести время за сбором грибов тут хватает, занимайте места в электричке и приезжайте пораньше!
Это место тоже очень любят грибники, так что не тяните с поездкой! Здесь можно набрести на полянку с белыми, подосиновиками и подберезовиками, да и не на одну!
Лес в этом уголке Ленинградской области выглядит просто потрясающе, но при этом в нем комфортно передвигаться. Пройдитесь вдоль речки Мги, между деревнями Сологубовка и Войтолово. Если вам захочется прогуляться еще дальше, в сторону Старой Малуксы, кроме грибов у вас будет возможность собрать еще и клюкву!
Напоминаем, что не стоит брать грибы, в съедобности которых вы не уверены. Не собирайте слишком старые грибы и экземпляры, растущие у дороги. Удачной тихой охоты!
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