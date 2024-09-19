Болит голова от духов: как понять, что парфюм вам не подходит, — 5 работающих способов

Предположим, вы нанесли духи, прошло примерно 20–30 минут, и вы не ощущаете на себе свой любимый аромат. О чем это говорит? О том, что это ваш парфюм и вы друг другу подходите. Если же вы в течение дня ощущаете аромат на себе, это в скором времени приведет к тому, что он начнет вас утомлять.