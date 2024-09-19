Болит голова от духов: как понять, что парфюм вам не подходит, — 5 работающих способов

Posted 19 сентября, 15:00
Published 19 сентября, 15:00
Modified 19 сентября, 16:04
Updated 19 сентября, 16:04
Предположим, вы нанесли духи, прошло примерно 20–30 минут, и вы не ощущаете на себе свой любимый аромат. О чем это говорит? О том, что это ваш парфюм и вы друг другу подходите. Если же вы в течение дня ощущаете аромат на себе, это в скором времени приведет к тому, что он начнет вас утомлять.
Как понять, что духи вам подходят? Их аромат должен давать о себе знать ненавязчиво, исключительно в процессе движения, однако окружающие должны его улавливать.
Вы начали чихать после того, как нанесли на себя духи? С высокой долей вероятности речь идет об аллергической реакции на какой-либо из ингредиентов парфюма. Очевидно, что от духов в этом случае лучше отказаться, даже если их аромат очень нравится.
Да, головная боль может быть вызвана ошибкой в выборе духов. Речь, в частности, может идти о непереносимости отдельных ингредиентов парфюма либо чрезмерно насыщенной и интенсивной композиции.
Зимой и осенью старайтесь не наносить любимый парфюм на шерстяную одежду и аксессуары. Такие вещи впитывают ароматы и удерживают их вплоть до стирки, и это тоже может стать причиной головной боли.
На тех местах, куда вы нанесли духи, кожа становится красной и начинает чесаться? Скорее всего, это аллергия, так что от духов, увы, желательно отказаться и подобрать более нейтральную композицию.
Идеально подобранные духи должны особым образом звучать на вашей коже. И стоит учитывать, что в магазине парфюм может иметь один аромат, а после того, как он вступит в контакт с кожей, то уже другой. Так что при приобретении духов их желательно распылять по всему телу и давать возможность аромату раскрыться.
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