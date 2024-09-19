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Posted 19 сентября, 15:00

Published 19 сентября, 15:00

Modified 19 сентября, 16:04

Updated 19 сентября, 16:04

Как понять, что духи вам не подходят

Болит голова от духов: как понять, что парфюм вам не подходит, — 5 работающих способов

19 сентября 2024, 15:00
Фото: 1MI
Как понять, что духи вам не подходят
К выбору парфюма мы стараемся подходить основательно, однако от ошибок не застрахован никто. Рассказываем о причинах, которые помогут догадаться о том, что парфюм вам категорически не подходит.

Духи ощущаются

Предположим, вы нанесли духи, прошло примерно 20–30 минут, и вы не ощущаете на себе свой любимый аромат. О чем это говорит? О том, что это ваш парфюм и вы друг другу подходите. Если же вы в течение дня ощущаете аромат на себе, это в скором времени приведет к тому, что он начнет вас утомлять.

Как понять, что духи вам подходят? Их аромат должен давать о себе знать ненавязчиво, исключительно в процессе движения, однако окружающие должны его улавливать.

Дискомфорт в носу

Вы начали чихать после того, как нанесли на себя духи? С высокой долей вероятности речь идет об аллергической реакции на какой-либо из ингредиентов парфюма. Очевидно, что от духов в этом случае лучше отказаться, даже если их аромат очень нравится.

Фото: freepik

Головная боль

Да, головная боль может быть вызвана ошибкой в выборе духов. Речь, в частности, может идти о непереносимости отдельных ингредиентов парфюма либо чрезмерно насыщенной и интенсивной композиции.

Зимой и осенью старайтесь не наносить любимый парфюм на шерстяную одежду и аксессуары. Такие вещи впитывают ароматы и удерживают их вплоть до стирки, и это тоже может стать причиной головной боли.

Фото: freepik

Покраснение на коже

На тех местах, куда вы нанесли духи, кожа становится красной и начинает чесаться? Скорее всего, это аллергия, так что от духов, увы, желательно отказаться и подобрать более нейтральную композицию.

Фото: freepik

Не звучит

Идеально подобранные духи должны особым образом звучать на вашей коже. И стоит учитывать, что в магазине парфюм может иметь один аромат, а после того, как он вступит в контакт с кожей, то уже другой. Так что при приобретении духов их желательно распылять по всему телу и давать возможность аромату раскрыться.

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#Мария Казак#Красота#Мода#Все материалы авторов
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