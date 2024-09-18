Всего один листочек и не придется пить витамины: Испанские ученые вывели новый сорт салата

Posted 18 сентября, 15:39
Published 18 сентября, 15:39
Modified 18 сентября, 15:42
Updated 18 сентября, 15:42
Большое количество бета-каротина, как известно, содержится в моркови, тыкве и сладком картофеле. Именно поэтому данные виды растений отличаются оранжевым и желтым оттенками. Новый салат из-за повышенного содержания элемента имеет яркий золотистый оттенок, поэтому его назвали «золотым».
Ученые также поработали над тем, чтобы бета-каротин в новом виде салата лучше усваивался организмом, пишет techcult.ru.
Так исследователи предлагают решить проблему с нежеланием людей употреблять в пище много зелени. Они уверены, что съесть листок витаминного салата и получить необходимые организму витамины гораздо проще.
Отмечается, что перед исследователями стояла непростая задача. Бета-каротин образуется в хлоропластах растения, где также происходит фотосинтез. Однако этот важнейший для роста процесс в новом виде существенно угас. Дело в том, что при больших количествах бета-каротина в листьях производство энергии из света солнца замедляется. Ученым потребовалось много времени и усилий, чтобы найти способ распределить бета-каротин в клетках так, чтобы получить нужное количество полезного для человека вещества без негативного воздействия на рост растения.
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