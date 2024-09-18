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Posted 18 сентября, 15:39

Published 18 сентября, 15:39

Modified 18 сентября, 15:42

Updated 18 сентября, 15:42

«Золотой» салат

Всего один листочек и не придется пить витамины: Испанские ученые вывели новый сорт салата

18 сентября 2024, 15:39
Фото: IBMCP
«Золотой» салат
Специалисты из испанского НИИ молекулярной и клеточной биологии растений создали ГМО-версию салата, которая содержит максимальное количество бета-каротина на сегодняшний день. Его уровень в растении выше в 30 раз по сравнению с другими видами зелени.

Большое количество бета-каротина, как известно, содержится в моркови, тыкве и сладком картофеле. Именно поэтому данные виды растений отличаются оранжевым и желтым оттенками. Новый салат из-за повышенного содержания элемента имеет яркий золотистый оттенок, поэтому его назвали «золотым».

Ученые также поработали над тем, чтобы бета-каротин в новом виде салата лучше усваивался организмом, пишет techcult.ru.

Так исследователи предлагают решить проблему с нежеланием людей употреблять в пище много зелени. Они уверены, что съесть листок витаминного салата и получить необходимые организму витамины гораздо проще.

Отмечается, что перед исследователями стояла непростая задача. Бета-каротин образуется в хлоропластах растения, где также происходит фотосинтез. Однако этот важнейший для роста процесс в новом виде существенно угас. Дело в том, что при больших количествах бета-каротина в листьях производство энергии из света солнца замедляется. Ученым потребовалось много времени и усилий, чтобы найти способ распределить бета-каротин в клетках так, чтобы получить нужное количество полезного для человека вещества без негативного воздействия на рост растения.

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#Марина Колодкина#Общество#Здоровье#Еда#Растения#Ученые
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