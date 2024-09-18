Всего один листочек и не придется пить витамины: Испанские ученые вывели новый сорт салата

Отмечается, что перед исследователями стояла непростая задача. Бета-каротин образуется в хлоропластах растения, где также происходит фотосинтез. Однако этот важнейший для роста процесс в новом виде существенно угас. Дело в том, что при больших количествах бета-каротина в листьях производство энергии из света солнца замедляется. Ученым потребовалось много времени и усилий, чтобы найти способ распределить бета-каротин в клетках так, чтобы получить нужное количество полезного для человека вещества без негативного воздействия на рост растения.