«Санта-Барбара» отметила 40 лет: как сегодня живут и выглядят звезды долгоиграющего сериала

Posted 18 сентября, 13:54
Published 18 сентября, 13:54
Modified 18 сентября, 13:55
Updated 18 сентября, 13:55
За любовной линией пары Иден Кепвелл (Марси Уокер) и Круза Кастильо (Эй Мартинес) зрители наблюдали с особым трепетом — влюбленные демонстрировали сильные и искренние чувства. Увы, им не суждено было вместе встретить старость, несмотря на женитьбу. Иден уезжает из города, заболев психическим расстройством, а Круз отправляется к себе в Мексику.
Актриса Марси Уокер несколько раз была замужем, вырастила одного сына. Сейчас трудится пастором в протестантской церкви. А Эй Мартинес до сих пор снимается в сериалах, женат, воспитывает двоих сыновей.
Старшего брата Иден — адвоката Мейсона — играло несколько актеров, но больше всего зрители запомнили и полюбили Лэйна Дэвиса. В сериале он частенько меняет возлюбленных. Но самые чистые и трепетные чувства испытывает к сиделке Мэри Дюваль. Но после ее гибели переключается на коллегу Джулию — ее сыграла Нэнси Ли Гран. Кстати, она продержалась в «Санта-Барбаре» до самого конца. После чего ушла в другой долгоиграющий проект «Главный госпиталь».
Примечательно, что в жизни у Лэйна и Нэнси действительно был продолжительный роман. Однако в брак они, в отличие от своих экранных героев, так и не вступили. Дэвис единожды был женат, у него двое сыновей. Нэнси одна воспитывает дочь, занимается общественной деятельностью. А вот сыгравшая Мэри Харли Козак удачно вышла замуж, родила троих детей, ушла из кино и стала писательницей.
По сюжету две состоятельные семьи Санта-Барбары Кэпвеллы и Локриджи враждуют на протяжении многих лет. Первые леди семейств София Кэпвелл (Джудит Макконнелл) и Августа Локридж (Луиз Сорель) ведут себя словно две снежные королевы. Обе, кстати, что примечательно, отыграли в «Санта-Барбаре» от начала до конца, тогда как другие герои часто менялись. Одного только Сиси Кэпвелла играло 5 актеров.
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