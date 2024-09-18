«Санта-Барбара» отметила 40 лет: как сегодня живут и выглядят звезды долгоиграющего сериала

Старшего брата Иден — адвоката Мейсона — играло несколько актеров, но больше всего зрители запомнили и полюбили Лэйна Дэвиса. В сериале он частенько меняет возлюбленных. Но самые чистые и трепетные чувства испытывает к сиделке Мэри Дюваль. Но после ее гибели переключается на коллегу Джулию — ее сыграла Нэнси Ли Гран. Кстати, она продержалась в «Санта-Барбаре» до самого конца. После чего ушла в другой долгоиграющий проект «Главный госпиталь».