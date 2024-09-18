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Posted 18 сентября, 13:54

Published 18 сентября, 13:54

Modified 18 сентября, 13:55

Updated 18 сентября, 13:55

«Санта-Барбара» шла почти 10 лет

«Санта-Барбара» отметила 40 лет: как сегодня живут и выглядят звезды долгоиграющего сериала

18 сентября 2024, 13:54
Фото: Dobson Productions / New World Television / NBC
«Санта-Барбара» шла почти 10 лет
В этом году исполнилось 40 лет одному из самых долгоиграющих сериалов — «Санта-Барбара». Он начался 30 июля 1984 года и завершился 15 января 1993-го. Телешоу посмотрели миллионы зрителей во всем мире. И российские — не исключение. Герои мыльной оперы стали любимцами. Как они выглядят сейчас?

Иден и Круз

За любовной линией пары Иден Кепвелл (Марси Уокер) и Круза Кастильо (Эй Мартинес) зрители наблюдали с особым трепетом — влюбленные демонстрировали сильные и искренние чувства. Увы, им не суждено было вместе встретить старость, несмотря на женитьбу. Иден уезжает из города, заболев психическим расстройством, а Круз отправляется к себе в Мексику.

Актриса Марси Уокер несколько раз была замужем, вырастила одного сына. Сейчас трудится пастором в протестантской церкви. А Эй Мартинес до сих пор снимается в сериалах, женат, воспитывает двоих сыновей.

Фото: «Санта-Барбара"/ Kinopoisk.ru, © santabarbara-online.com

Мейсон и его женщины

Старшего брата Иден — адвоката Мейсона — играло несколько актеров, но больше всего зрители запомнили и полюбили Лэйна Дэвиса. В сериале он частенько меняет возлюбленных. Но самые чистые и трепетные чувства испытывает к сиделке Мэри Дюваль. Но после ее гибели переключается на коллегу Джулию — ее сыграла Нэнси Ли Гран. Кстати, она продержалась в «Санта-Барбаре» до самого конца. После чего ушла в другой долгоиграющий проект «Главный госпиталь».

Фото: «Санта-Барбара"/ Kinopoisk.ru, © YouTube / NewsChannel 5

Примечательно, что в жизни у Лэйна и Нэнси действительно был продолжительный роман. Однако в брак они, в отличие от своих экранных героев, так и не вступили. Дэвис единожды был женат, у него двое сыновей. Нэнси одна воспитывает дочь, занимается общественной деятельностью. А вот сыгравшая Мэри Харли Козак удачно вышла замуж, родила троих детей, ушла из кино и стала писательницей.

Соперницы София и Августа

По сюжету две состоятельные семьи Санта-Барбары Кэпвеллы и Локриджи враждуют на протяжении многих лет. Первые леди семейств София Кэпвелл (Джудит Макконнелл) и Августа Локридж (Луиз Сорель) ведут себя словно две снежные королевы. Обе, кстати, что примечательно, отыграли в «Санта-Барбаре» от начала до конца, тогда как другие герои часто менялись. Одного только Сиси Кэпвелла играло 5 актеров.

Фото: «Санта-Барбара"/ Kinopoisk.ru, © Getty Images / Rachel Luna
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