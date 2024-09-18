Ольга Бузова рассказала, что пережила легкую влюбленность во Владимира Путина

Posted 18 сентября, 18:16
Published 18 сентября, 18:16
Modified 18 сентября, 18:24
Updated 18 сентября, 18:24
Сейчас же Ольга устроила своеобразную пресс-конференцию в ресторане «Боярский», где подавались традиционные русские кушанья, и представила очередной хит «Made in Russiа».
Как сообщает www.kp.ru, Бузова всегда являлась патриоткой. Ранее певица уже рассказывала журналистам, что мечтала бы лично пообщаться с российским президентом. Ольга отмечает, что ее привлекают такие сильные мужчины с огромной харизмой и потрясающим голосом.
В этот раз знаменитость появилась перед представителями прессы в черном комбинезоне, а после исполнения песни предстала уже в более нежном платье из кружева и в украшениях эпохи 90-х.
Певица спокойно отреагировала на обвинение ее в плагиате композиции Елены Ваенги «Желаю». Бузова посчитала сравнение двух песен практически комплиментом, попутно признавшись в любви к творчеству Ваенги. Также она напомнила присутствующим, что в музыке всего семь нот, поэтому песни случайно могут совпасть по настроению, мелодике, темпу, манере исполнения. Ранее песни Бузовой сравнивали с хитами Дженнифер Лопес, и российской исполнительнице это только польстило.
И в этот раз прозвучали вопросы о личной жизни артистки. Пока звезда держит в тайне личность своего избранника. При этом Ольга поделилась новостью, что совсем недавно стала крестной матерью во второй раз. У нее уже есть крестник Сёма, сын близкой подруги, которая ведет непубличную жизнь, а теперь Мария Погребняк сделала ее крестной новорожденного сына.
Бузова признается, что и сама мечтает о материнстве, но пока в ее жизни нет настолько сильной любви, от которой могут появиться дети. Певица пообещала уйти в творческий отпуск в декрете, чтобы отдаться заботам о новорожденном и влиться в семейную жизнь.
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