Ольга Бузова рассказала, что пережила легкую влюбленность во Владимира Путина

И в этот раз прозвучали вопросы о личной жизни артистки. Пока звезда держит в тайне личность своего избранника. При этом Ольга поделилась новостью, что совсем недавно стала крестной матерью во второй раз. У нее уже есть крестник Сёма, сын близкой подруги, которая ведет непубличную жизнь, а теперь Мария Погребняк сделала ее крестной новорожденного сына.