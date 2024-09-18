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Posted 18 сентября, 18:16

Published 18 сентября, 18:16

Modified 18 сентября, 18:24

Updated 18 сентября, 18:24

Ольга Бузова

Ольга Бузова рассказала, что пережила легкую влюбленность во Владимира Путина

18 сентября 2024, 18:16
Фото: Соцсети
Ольга Бузова
Уже несколько лет подряд Ольга Бузова собирает пул журналистов и отвечает на все актуальные вопросы. Годом ранее звезда пригласила представителей на «морской» обед в кинотеатр для презентации своего клипа «Верни».

Сейчас же Ольга устроила своеобразную пресс-конференцию в ресторане «Боярский», где подавались традиционные русские кушанья, и представила очередной хит «Made in Russiа».

Как сообщает www.kp.ru, Бузова всегда являлась патриоткой. Ранее певица уже рассказывала журналистам, что мечтала бы лично пообщаться с российским президентом. Ольга отмечает, что ее привлекают такие сильные мужчины с огромной харизмой и потрясающим голосом.

В этот раз знаменитость появилась перед представителями прессы в черном комбинезоне, а после исполнения песни предстала уже в более нежном платье из кружева и в украшениях эпохи 90-х.

Певица спокойно отреагировала на обвинение ее в плагиате композиции Елены Ваенги «Желаю». Бузова посчитала сравнение двух песен практически комплиментом, попутно признавшись в любви к творчеству Ваенги. Также она напомнила присутствующим, что в музыке всего семь нот, поэтому песни случайно могут совпасть по настроению, мелодике, темпу, манере исполнения. Ранее песни Бузовой сравнивали с хитами Дженнифер Лопес, и российской исполнительнице это только польстило.

И в этот раз прозвучали вопросы о личной жизни артистки. Пока звезда держит в тайне личность своего избранника. При этом Ольга поделилась новостью, что совсем недавно стала крестной матерью во второй раз. У нее уже есть крестник Сёма, сын близкой подруги, которая ведет непубличную жизнь, а теперь Мария Погребняк сделала ее крестной новорожденного сына.

Бузова признается, что и сама мечтает о материнстве, но пока в ее жизни нет настолько сильной любви, от которой могут появиться дети. Певица пообещала уйти в творческий отпуск в декрете, чтобы отдаться заботам о новорожденном и влиться в семейную жизнь.

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#Марина Никишина#Общество#Знаменитости#Владимир Путин
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