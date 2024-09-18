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Posted 18 сентября, 08:34

Published 18 сентября, 08:34

Modified 18 сентября, 08:34

Updated 18 сентября, 08:34

Роуэн Аткинсон

Как выглядят дети актеров с нестандартной внешностью

18 сентября 2024, 08:34
Фото: Pinterest
Роуэн Аткинсон
Эти актеры полюбились зрителю не только за безусловный талант, но и за необычную внешность, которая выделяет их и делает очень харизматичными. Глядя на них, интересно узнать, унаследовали ли их дети оригинальные черты. Что ж давайте проверим — читайте нашу подборку.

Роуэн Аткинсон

Знаменитый Мистер Бин с первой женой Сунетрой Састри вырастил двоих детей — дочь Лили и сына Бенджамина. Сын, по всеобщему мнению, унаследовал черты знаменитого отца. Парень строит военную карьеру — он отучился в Военной академии Сандерхерст. А вот дочь пошла по стопам отца и стала актрисой. Кстати, у Аткинсона есть еще одна дочь — рожденная его молодой подругой Луизой Форд. Известно, что малышку зовут Айла.

Роуэн АткинсонРоуэн Аткинсон
Роуэн Аткинсон. Фото: Pinterest
Бенджамин АткинсонБенджамин Аткинсон
Бенджамин Аткинсон. Фото: People.com
Лили Аткинсон со знаменитым отцомЛили Аткинсон со знаменитым отцом
Лили Аткинсон со знаменитым отцом. Фото: People.com

Жерар Депардье

В единственном официальном браке у французского актера родились двое детей — сын Гийом и дочь Жюли. Гийом рос трудным подростком, его отношения с отцом были сложными. Когда сын умер в 37 лет от вирусной пневмонии, Депардье корил себя за такое поведение. А вот за дочь ему краснеть не пришлось — она стала известной во Франции актрисой. Также актер-ловелас признал еще двоих внебрачных детей: дочь Роксану от темнокожей модели Карен Силлы и сына Жана от актрисы дубляжа Элен Бизо.

Жерар ДепарьдеЖерар Депарьде
Жерар Депарьде. Фото: Inosmi
Гийом ДепардьеГийом Депардье
Гийом Депардье. Фото: Elle.fr
Жюли ДепардьеЖюли Депардье
Жюли Депардье. Фото: Festival-saint-cere.com

Тильда Суинтон

Британская актриса Тильда Суинтон имеет, как говорят журналисты, андрогинную внешность, то есть сочетающую в себе черты обоих полов. Актриса не имеет пышных форм, практически не пользуется косметикой, очень коротко стрижется. А вот ее дочь Онор Суинтон- Бирн может похвастаться милой женственной внешностью — девушка тоже стала актрисой и уже имеет внушительную фильмографию.

Онор Суинтон-БирнОнор Суинтон-Бирн
Онор Суинтон-Бирн. Фото: Imdb
Тильда СуинтонТильда Суинтон
Тильда Суинтон. Фото: People

Дэнни Трехо

Бессменный герой боевиков Дэнни Трехо — многодетный отец. В браке с Мейв Кромми у него родились сын Гилберт и дочь Даниэль — оба пошли по стопам отца и стали работать в киноиндустрии. Также у актера есть еще сын и дочь — они ведут непубличный образ жизни.

Дэнни ТрехоДэнни Трехо
Дэнни Трехо. Фото: grunge.com
Даниэль ТрехоДаниэль Трехо
Даниэль Трехо. Фото: officialdannytrejo
Гилберт ТрехоГилберт Трехо
Гилберт Трехо. Фото: officialdannytrejo

Виктор Авилов

Звезда фильма «Узник замка Иф», к сожалению, рано ушел из жизни. Поклонники до сих пор вспоминают талант кумира, пересматривая старые фильмы с его участием: «Господин оформитель», «Петербургские тайны» и другие. Но актер оставил после себя двух дочерей Анну и Ольгу. Младшая стала актрисой Театра на Юго-Западе, где когда-то блистал ее отец.

Виктор АвиловВиктор Авилов
Виктор Авилов. Фото: Кадр из фильма «Узник замка ИФ»
Ольга АвиловаОльга Авилова
Ольга Авилова. Фото: Lawnmagic

Алексей Дмитриев

В кино Алексей чаще всего воплощает негативные роли — все из-за своей устрашающей внешности: огромный ростом — 2,2 м, с густыми черными бровями и крупными чертами лица, он действительно производит впечатление на зрителя. А вот сыновья актера Герман и Ярослав на папу совсем не похожи, также они не собираются идти работать в кино, сфера их увлечений — финансы и спорт соответственно.

Алексей Дмитриев с супругой и сыновьями, а также Тимур КизяковАлексей Дмитриев с супругой и сыновьями, а также Тимур Кизяков
Алексей Дмитриев с супругой и сыновьями, а также Тимур Кизяков. Фото: Кадр из передачи «Когда все дома»
Алексей ДмитриевАлексей Дмитриев
Алексей Дмитриев. Фото: dzen.ru
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#Алла Хан#Дети#Знаменитости#Все материалы авторов#Актеры
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