Как выглядят дети актеров с нестандартной внешностью

Posted 18 сентября, 08:34
Published 18 сентября, 08:34
Modified 18 сентября, 08:34
Updated 18 сентября, 08:34
Знаменитый Мистер Бин с первой женой Сунетрой Састри вырастил двоих детей — дочь Лили и сына Бенджамина. Сын, по всеобщему мнению, унаследовал черты знаменитого отца. Парень строит военную карьеру — он отучился в Военной академии Сандерхерст. А вот дочь пошла по стопам отца и стала актрисой. Кстати, у Аткинсона есть еще одна дочь — рожденная его молодой подругой Луизой Форд. Известно, что малышку зовут Айла.
В единственном официальном браке у французского актера родились двое детей — сын Гийом и дочь Жюли. Гийом рос трудным подростком, его отношения с отцом были сложными. Когда сын умер в 37 лет от вирусной пневмонии, Депардье корил себя за такое поведение. А вот за дочь ему краснеть не пришлось — она стала известной во Франции актрисой. Также актер-ловелас признал еще двоих внебрачных детей: дочь Роксану от темнокожей модели Карен Силлы и сына Жана от актрисы дубляжа Элен Бизо.
Британская актриса Тильда Суинтон имеет, как говорят журналисты, андрогинную внешность, то есть сочетающую в себе черты обоих полов. Актриса не имеет пышных форм, практически не пользуется косметикой, очень коротко стрижется. А вот ее дочь Онор Суинтон- Бирн может похвастаться милой женственной внешностью — девушка тоже стала актрисой и уже имеет внушительную фильмографию.
Бессменный герой боевиков Дэнни Трехо — многодетный отец. В браке с Мейв Кромми у него родились сын Гилберт и дочь Даниэль — оба пошли по стопам отца и стали работать в киноиндустрии. Также у актера есть еще сын и дочь — они ведут непубличный образ жизни.
Звезда фильма «Узник замка Иф», к сожалению, рано ушел из жизни. Поклонники до сих пор вспоминают талант кумира, пересматривая старые фильмы с его участием: «Господин оформитель», «Петербургские тайны» и другие. Но актер оставил после себя двух дочерей Анну и Ольгу. Младшая стала актрисой Театра на Юго-Западе, где когда-то блистал ее отец.
В кино Алексей чаще всего воплощает негативные роли — все из-за своей устрашающей внешности: огромный ростом — 2,2 м, с густыми черными бровями и крупными чертами лица, он действительно производит впечатление на зрителя. А вот сыновья актера Герман и Ярослав на папу совсем не похожи, также они не собираются идти работать в кино, сфера их увлечений — финансы и спорт соответственно.
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