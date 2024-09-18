Как выглядят дети актеров с нестандартной внешностью

В единственном официальном браке у французского актера родились двое детей — сын Гийом и дочь Жюли. Гийом рос трудным подростком, его отношения с отцом были сложными. Когда сын умер в 37 лет от вирусной пневмонии, Депардье корил себя за такое поведение. А вот за дочь ему краснеть не пришлось — она стала известной во Франции актрисой. Также актер-ловелас признал еще двоих внебрачных детей: дочь Роксану от темнокожей модели Карен Силлы и сына Жана от актрисы дубляжа Элен Бизо.