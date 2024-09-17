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Posted 17 сентября, 11:26

Published 17 сентября, 11:26

Modified 17 сентября, 11:27

Updated 17 сентября, 11:27

Высокая смертность и воспаление мозга — в Россию пришли опасные вирусы

Высокая смертность и воспаление мозга — в Россию пришли опасные вирусы

17 сентября 2024, 11:26
Фото: Изображение Midjourney
Роспотребнадзор сообщил о случаях заражения в России лихорадкой Западного Нила и о высоком риске заражения птичьим гриппом. Собрали всю информацию об опасных вирусах.

Лихорадка Западного Нила

К началу осени были известны случаи заражения лихорадкой Западного Нила более чем в 20 регионах России. Конкретных цифр по заболеваемости Роспотребнадзор не опубликовал, но отметил, что порог заболеваемости превышен на 13%.

Скорее всего, такая вспышка заболеваемости связана с глобальным потеплением. Африканскую инфекцию переносят комары. А так как лето выдалось жарким на всей территории России, то выросла и популяция переносчиков, а комары встречаются уже не только в южных регионах России, но и в центральных.

Пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила обычно приходится на конец лета — начало осени. Заболевание по симптомам похоже на обычный грипп, но может вызывать опасные для жизни осложнения: воспаления головного и спинного мозга — менингит, энцефалит, менингоэнцефалит.

Сложное течение заболевания и осложнения встречаются в основном у пожилых людей и лиц с серьезными хроническими заболеваниями.

Прививку от лихорадки Западного Нила в России не делают. Поэтому врачи рекомендуют остерегаться укусов комаров и обращаться к медикам при появлении опасных симптомов — мышечной слабости, дезориентации, нарушения сознания, судорогах, высокой температуре.

Фото: Изображение Midjourney

Птичий грипп

В России растет распространение птичьего гриппа среди птиц. Поэтому, предупреждает Роспотребнадзор, высока и вероятность распространения вируса среди россиян. По медицинским данным, вирус стал передаваться от птиц к людям и животным, что создает опасность, особенно для тех, кто работает с птицами.

Симптомы вируса могут у разных людей различаться. В целом признаки похожи на симптомы гриппа, но в отдельных случаях могут возникать:

  • расстройства пищеварения;
  • пневмония;
  • одышка и дыхательная недостаточность;
  • боли в груди;
  • изменения в поведении;
  • кровотечения из десен и носа.
Фото: 1MI

Врачи предупреждают, что птичий грипп отличается высокой смертностью, и советуют пройти вакцинацию, которая уже стартовала во многих российских регионах.

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#Екатерина Непомнящая#Общество#Заболевание#Лихорадка
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