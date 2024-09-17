Высокая смертность и воспаление мозга — в Россию пришли опасные вирусы

Скорее всего, такая вспышка заболеваемости связана с глобальным потеплением. Африканскую инфекцию переносят комары. А так как лето выдалось жарким на всей территории России, то выросла и популяция переносчиков, а комары встречаются уже не только в южных регионах России, но и в центральных.