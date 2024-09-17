Высокая смертность и воспаление мозга — в Россию пришли опасные вирусы

Posted 17 сентября, 11:26
Published 17 сентября, 11:26
Modified 17 сентября, 11:27
Updated 17 сентября, 11:27
К началу осени были известны случаи заражения лихорадкой Западного Нила более чем в 20 регионах России. Конкретных цифр по заболеваемости Роспотребнадзор не опубликовал, но отметил, что порог заболеваемости превышен на 13%.
Скорее всего, такая вспышка заболеваемости связана с глобальным потеплением. Африканскую инфекцию переносят комары. А так как лето выдалось жарким на всей территории России, то выросла и популяция переносчиков, а комары встречаются уже не только в южных регионах России, но и в центральных.
Пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила обычно приходится на конец лета — начало осени. Заболевание по симптомам похоже на обычный грипп, но может вызывать опасные для жизни осложнения: воспаления головного и спинного мозга — менингит, энцефалит, менингоэнцефалит.
Сложное течение заболевания и осложнения встречаются в основном у пожилых людей и лиц с серьезными хроническими заболеваниями.
Прививку от лихорадки Западного Нила в России не делают. Поэтому врачи рекомендуют остерегаться укусов комаров и обращаться к медикам при появлении опасных симптомов — мышечной слабости, дезориентации, нарушения сознания, судорогах, высокой температуре.
В России растет распространение птичьего гриппа среди птиц. Поэтому, предупреждает Роспотребнадзор, высока и вероятность распространения вируса среди россиян. По медицинским данным, вирус стал передаваться от птиц к людям и животным, что создает опасность, особенно для тех, кто работает с птицами.
Симптомы вируса могут у разных людей различаться. В целом признаки похожи на симптомы гриппа, но в отдельных случаях могут возникать:
Врачи предупреждают, что птичий грипп отличается высокой смертностью, и советуют пройти вакцинацию, которая уже стартовала во многих российских регионах.
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