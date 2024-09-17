В петербургской Александринке покажут балет «Преступление и наказание»

Posted 17 сентября, 13:34
Published 17 сентября, 13:34
Modified 18 сентября, 07:36
Updated 18 сентября, 07:36
Хореограф не впервые создает постановки на базе романов Достоевского. Он является автором балета «Идиот» и двух спектаклей по сюжету «Братьев Карамазовых». В последней работе маэстро ищет ответы на общие вопросы о сущности человека и его личностных ценностях.
Хореограф отмечает, что в постановке сюжет книги интерпретирован при помощи танца, передающего эмоции и идеи главных героев автора, пишет 78.ru.
В постановке звучит музыка Густава Малера и Бориса Тищенко. Декорации созданы Зиновием Марголиным, в качестве художника по костюмам над спектаклем работала Ольга Шаишмелашвили.
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