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Posted 17 сентября, 13:34

Published 17 сентября, 13:34

Modified 18 сентября, 07:36

Updated 18 сентября, 07:36

В петербургской Александринке покажут балет «Преступление и наказание»

В петербургской Александринке покажут балет «Преступление и наказание»

17 сентября 2024, 13:34
Фото: Изображение Midjourney
17 и 18 сентября артисты театра Бориса Эйфмана выйдут на сцену Александринки с «Преступлением и наказанием». Информацию предоставила пресс-служба театра.

Хореограф не впервые создает постановки на базе романов Достоевского. Он является автором балета «Идиот» и двух спектаклей по сюжету «Братьев Карамазовых». В последней работе маэстро ищет ответы на общие вопросы о сущности человека и его личностных ценностях.

Хореограф отмечает, что в постановке сюжет книги интерпретирован при помощи танца, передающего эмоции и идеи главных героев автора, пишет 78.ru.

В постановке звучит музыка Густава Малера и Бориса Тищенко. Декорации созданы Зиновием Марголиным, в качестве художника по костюмам над спектаклем работала Ольга Шаишмелашвили.

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