В петербургской Александринке покажут балет «Преступление и наказание»

Хореограф не впервые создает постановки на базе романов Достоевского. Он является автором балета «Идиот» и двух спектаклей по сюжету «Братьев Карамазовых». В последней работе маэстро ищет ответы на общие вопросы о сущности человека и его личностных ценностях.