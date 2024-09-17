Тунец и огурец — диета от Орландо Блума: минус 20 кг

Posted 17 сентября, 03:09
Published 17 сентября, 03:09
Modified 17 сентября, 03:09
Updated 17 сентября, 03:09
Орландо Блум всегда обладал подтянутой фигурой. Но для новой роли ему пришлось скинуть еще два десятка килограммов. В новой спортивной драме «Разрез» актер играет боксера, которому необходимо похудеть, чтобы вернуться на ринг.
В течение трёх месяцев Блум придерживался строжайшей диеты. Причем, последние недели, по собственным словам актера, он питался лишь тунцом и огурцом. В результате Орландо сбросил около 23 кг. Это очень серьезный результат, учитывая, что в начале он весил 84 кг.
Актер признается, что испытывал серьезный стресс во время диеты и психологически был на пределе. У Блума начались серьезные проблемы со здоровьем.
«Я серьезно думал, что умру», — рассказывает актер.
Коллег по съемочной площадке вид сильно похудевшего Орландо ужаснул. По их словам, он стал походить на «высохшую изюминку». А девушка Блума — Кэтти Перри, увидев возлюбленного и вовсе расплакалась.
Отметим, что Блум и раньше удивлял поклонников, рассказывая о своем питании. Так, он признался, что, просыпаясь с утра, не сразу приступает к завтраку, а принимает загадочную смесь:
«Я начинаю утро с некоторых зеленых порошков, смешивая их с октановым составом мозга, коллагеновой пудрой для волос и небольшим количеством белка».
В целом, питание актера в течение дня состоит на 90% из растительной пищи. И только раз в месяц он позволяет себе съесть кусок говядины.
Многие поклонники Блума были неприятно поражены такой диетой. Они отметили, что питание актера очень похоже на питание персонажа фильма «Американский психопат».
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