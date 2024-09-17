Тунец и огурец — диета от Орландо Блума: минус 20 кг

В течение трёх месяцев Блум придерживался строжайшей диеты. Причем, последние недели, по собственным словам актера, он питался лишь тунцом и огурцом. В результате Орландо сбросил около 23 кг. Это очень серьезный результат, учитывая, что в начале он весил 84 кг.