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Posted 17 сентября, 03:09

Published 17 сентября, 03:09

Modified 17 сентября, 03:09

Updated 17 сентября, 03:09

Орландо Блум в роли эльфа. Кадр из видео.

Тунец и огурец — диета от Орландо Блума: минус 20 кг

17 сентября 2024, 03:09
Фото: Каро премьер
Орландо Блум в роли эльфа. Кадр из видео.
Орландо Блум поделился с поклонниками своей новой диетой. Актер смог сбросить почти 23 килограмма. Правда, такие изменения во внешности голливудского красавчика понравились не всем.

Орландо Блум всегда обладал подтянутой фигурой. Но для новой роли ему пришлось скинуть еще два десятка килограммов. В новой спортивной драме «Разрез» актер играет боксера, которому необходимо похудеть, чтобы вернуться на ринг.

В течение трёх месяцев Блум придерживался строжайшей диеты. Причем, последние недели, по собственным словам актера, он питался лишь тунцом и огурцом. В результате Орландо сбросил около 23 кг. Это очень серьезный результат, учитывая, что в начале он весил 84 кг.

Актер признается, что испытывал серьезный стресс во время диеты и психологически был на пределе. У Блума начались серьезные проблемы со здоровьем.

«Я серьезно думал, что умру», — рассказывает актер.

Коллег по съемочной площадке вид сильно похудевшего Орландо ужаснул. По их словам, он стал походить на «высохшую изюминку». А девушка Блума — Кэтти Перри, увидев возлюбленного и вовсе расплакалась.

Отметим, что Блум и раньше удивлял поклонников, рассказывая о своем питании. Так, он признался, что, просыпаясь с утра, не сразу приступает к завтраку, а принимает загадочную смесь:

«Я начинаю утро с некоторых зеленых порошков, смешивая их с октановым составом мозга, коллагеновой пудрой для волос и небольшим количеством белка».

В целом, питание актера в течение дня состоит на 90% из растительной пищи. И только раз в месяц он позволяет себе съесть кусок говядины.

Многие поклонники Блума были неприятно поражены такой диетой. Они отметили, что питание актера очень похоже на питание персонажа фильма «Американский психопат».

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#Екатерина Непомнящая#Общество#Знаменитости#Еда#Актеры
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