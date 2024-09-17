Клыкастый Шпак, маргинальный Монгол, эпатажный Солнцев и другие самые известные фрики России

Иришка Чики-Пики долгое время была подругой Монгола и постоянно мелькала в его видеороликах. Но параллельно с этим женщина вела и свой блог, который неожиданно оказался популярным. Так что очень скоро Иришка стала маргинальной звездой интернета. За ее блогом подписчики наблюдают с интересом, так как перед ними разворачивается целый сериал — в любовном треугольнике Иришки, ее ухажера Паши Безумного и Олега Монгола кипят настоящие страсти. А недавно Паша и Иришка официально узаконили отношения и сыграли свадьбу, на которой не обошлось без пьяной драки, скорой помощи и полиции.