Клыкастый Шпак, маргинальный Монгол, эпатажный Солнцев и другие самые известные фрики России

Posted 17 сентября, 07:30
Published 17 сентября, 07:30
Modified 17 сентября, 07:31
Updated 17 сентября, 07:31
Александр родился в обычной советской семье: мама — педагог, отец — военный. В молодости Шпак работал фитнес-тренером, разрабатывал систему тренировок и питания для клиентов. Он и не помнит, в какой момент началось его преображение. Сначала он, всегда обожающий татуировки, сделал тату на все тело, потратив 5 миллионов рублей за 230 сеансов.
Потом стал улучшать себя по частям — вставил импланты в ягодицы, увеличил губы, сделал татуаж на глаза и брови, нарастил клыки, которые впоследствии убрал. Став эпатажным персонажем, он обрел популярность. В том числе и у женщин. Шпак был женат 6 раз, но в итоге так и остался в одиночестве.
Олег Монгол (настоящая фамилия Перехожев) живет в Хакасии и посредством своего блога демонстрирует своим зрителям маргинальную сторону жизни российской глубинки. В видеоконтенте Монгола — застолья с песнями и танцами, пьяные драки. Но главное, что делает Монгола фриком, — его лицо, которое выглядит так, будто он пьет с младенчества.
Олег является местной знаменитостью в Абакане, он с удовольствием откликается на приглашения в федеральные телешоу. Так, однажды он даже искал невесту на передаче «Давай поженимся!».
Иришка Чики-Пики долгое время была подругой Монгола и постоянно мелькала в его видеороликах. Но параллельно с этим женщина вела и свой блог, который неожиданно оказался популярным. Так что очень скоро Иришка стала маргинальной звездой интернета. За ее блогом подписчики наблюдают с интересом, так как перед ними разворачивается целый сериал — в любовном треугольнике Иришки, ее ухажера Паши Безумного и Олега Монгола кипят настоящие страсти. А недавно Паша и Иришка официально узаконили отношения и сыграли свадьбу, на которой не обошлось без пьяной драки, скорой помощи и полиции.
Кирилл Терешин из Пятигорска взял себе звучное прозвище Руки-Базуки после того, как начал делать в мышцы плеча инъекции синтола — вещества, которое локально увеличивает объемы мышц, придает им красивую форму. Но в погоне за атлетической формой субтильный Кирилл переборщил с дозами, и его руки раздулись до невероятных размеров. Весь этот опыт Терешин демонстрировал в своем блоге и постепенно оброс подписчиками, большая часть которых — хейтеры. Но в 2019 году Руки-Базуки удалил вещество из организма и лишился громадных бицепсов.
Настоящее имя шоумена — Илья, фамилия Солнцев — настоящая. Он родился в Москве, после развода родителей был воспитан бабушкой. Она отдала его в музыкальную школу, детский хор. Но мальчик с детства грезил театром. Однако в актерский вуз поступить ему не удалось. Он начал работать в детском театральном кружке, стал понемногу появляться телевидении. Уже тогда его тянуло на эпатаж: Гоген создал фестиваль «Фрик-Фабрик», основал Театр ужасов.
Новая волна популярности настигла Гогена, когда он стал участником шоу «ДОМ-2». Но на проекте Солнцев не нашел любовь. В 2018 году Илья женился на Екатерине Терешкович, которая старше него на 26 лет. За жизнью пары, полной ссор, драк и скандалов, наблюдали миллионы подписчиков. В итоге в 2021 году Гоген развелся с Екатериной и женился на ее дочери Полине. Сейчас фрик-пара воспитывает сына Ваню.
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