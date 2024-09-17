«Есть человек, который меня очень сильно любит»: почему все обсуждают старое интервью Алины Кабаевой

Posted 17 сентября, 17:00
Published 17 сентября, 17:00
Modified 17 сентября, 17:00
Updated 17 сентября, 17:00
Алина Кабаева в начале нулевых годов побеседовала с репортером Павлом Егоровым, а спустя некоторое время после интервью она получила звание абсолютной чемпионки мира.
Журналист в рамках интервью задает гимнастке достаточно простые вопросы — о карьере в спорте, деньгах, любви. Пользователи отмечают, что наибольшее внимание в видео привлекают не ответы, а обаятельная и неповторимая улыбка спортсменки. Кабаева признается, что в свободное время любит общаться с друзьями, посещать боулинг. Самыми главными вещами в своей жизни спортсменка называет семью и гимнастику, которая, по ее словам, обеспечила жизнь.
Кабаева признается, что любит аплодисменты, любовь и внимание поклонников, комплименты, и отмечает, что желание бросить спорт у нее иногда появляется — к примеру, когда в жизни начинается черная полоса.
Достаточно бесхитростно и прямо в интервью юная гимнастка дает ответы на вопросы журналиста, связанные с деньгами. Спортсменка отмечает, что деньги, особенно в большом количестве, приходится зарабатывать, ведь просто так их не получить. «Без денег ты никто», — подчеркивает спортсменка, отмечая, что на самом деле так считает.
Что касается личной жизни, то Кабаева в интервью призналась, что влюбляется в принципе нечасто, а любимого человека у нее нет. Зато спортсменка отметила, что есть некий человек, и он, по словам самой Кабаевой, сильно любит ее.
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