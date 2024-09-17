«Есть человек, который меня очень сильно любит»: почему все обсуждают старое интервью Алины Кабаевой

Журналист в рамках интервью задает гимнастке достаточно простые вопросы — о карьере в спорте, деньгах, любви. Пользователи отмечают, что наибольшее внимание в видео привлекают не ответы, а обаятельная и неповторимая улыбка спортсменки. Кабаева признается, что в свободное время любит общаться с друзьями, посещать боулинг. Самыми главными вещами в своей жизни спортсменка называет семью и гимнастику, которая, по ее словам, обеспечила жизнь.