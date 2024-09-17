Екатерина Климова продемонстрировала стройные ноги во время отпуска на теплоходе

Posted 17 сентября, 16:13
Published 17 сентября, 16:13
Modified 17 сентября, 16:14
Updated 17 сентября, 16:14
Как сообщает www.kp.ru, подписчики оценили игривый, беззаботный настрой 46-летней актрисы, а также ее безупречную фигуру и засыпали комплиментами.
Знаменитость родила четырех детей в браках с тремя мужьями. Ее первой серьезной любовью стал Илья Хорошилов, вместе с которым она училась в школе. В браке с ювелиром Хорошиловым на свет появилась дочь Лиза. Однако семейному счастью звезды помешал служебный роман с актером Игорем Петренко. Климова разошлась с первым мужем и вышла замуж за коллегу. В 9-летнем браке с Петренко Екатерина родила сыновей Матвея и Корнея.
Климова недолго пробыла свободной женщиной после расставания с Петренко. В ее третьем браке с Гелой Месхи, знакомство с которым состоялось во время съемок в сериале «Волчье солнце», родилась дочь Белла. Брак длился четыре года. Дальнейшую свою личную жизнь третий муж Климовой старается держать в тайне, однако известно о его любовной связи с баскетболисткой Анной Соколовой. Расставание с девушкой сопровождалось большим скандалом для Месхи, которого экс-возлюбленная обвинила в жестоком отношении.
Екатерина же пытается добиться от второго мужа выплаты алиментов на содержание сыновей. Петренко задолжал своим отпрыскам шесть миллионов рублей. Климова рассказала, что вынуждена была отправиться в суд, чтобы добиться выплат на мальчиков.
Корней и Белла сейчас обучаются в Ломоносовской школе — элитном по меркам столицы образовательном учреждении. За обучение каждого школьника в стенах этого заведения родители вынуждены платить по 1 миллиону 665 тысяч рублей ежегодно. А Климовой за учебу двух детей, вероятно, приходится платить двойную сумму — 3 миллиона 330 тысяч рублей каждый год.
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