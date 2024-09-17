Екатерина Климова продемонстрировала стройные ноги во время отпуска на теплоходе

Климова недолго пробыла свободной женщиной после расставания с Петренко. В ее третьем браке с Гелой Месхи, знакомство с которым состоялось во время съемок в сериале «Волчье солнце», родилась дочь Белла. Брак длился четыре года. Дальнейшую свою личную жизнь третий муж Климовой старается держать в тайне, однако известно о его любовной связи с баскетболисткой Анной Соколовой. Расставание с девушкой сопровождалось большим скандалом для Месхи, которого экс-возлюбленная обвинила в жестоком отношении.