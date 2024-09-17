Что носить осенью-2024: названы главные тренды в одежде

Миди — не единственный вариант длины, актуальный осенью 2024 года. В тренде и мини — та самая длина, которая делает акцент на всех достоинствах фигуры. В интерпретации дизайнеров она особенно удачно смотрится в конструкции расклешенных платьев с силуэтом типа «трапеция», а также приталенных моделей с узкой нижней частью. Идеальные мини-платья для осени 2024 года — однотонные, с принтами. Короткими могут быть трикотажные, кожаные платья, а также модели из плотных костюмных материалов.