Что носить осенью-2024: названы главные тренды в одежде

Posted 17 сентября, 13:00
Published 17 сентября, 13:00
Modified 17 сентября, 13:00
Updated 17 сентября, 13:00
Без перчаток не обошлась коллекция, пожалуй, ни одного мирового модного дома. Кутюрье экспериментируют, предлагая аксессуары из трикотажа, сетчатого материала. Очень интересно смотрятся перчатки из плотной кожи. Осенью 2024 года перчатки можно носить не только с пальто и куртками, но и с пиджаками, закатывая рукава. Для такого образа особенно удачны широкие аксессуары.
Говоря о самом модном цвете осени 2024 года, можно утверждать, что это зеленый. В тренде — приглушенные и спокойные оттенки, в числе которых можно выделить болотный, мятный, хаки. Очень изысканно смотрятся винтажные гаммы этого цвета, в которых могут быть выдержаны и аксессуары, и предметы верхней одежды, и даже обувь.
Стопроцентный хит осени 2024 года — юбка длины миди, то есть до колена. В новом сезоне такие модели смотрятся элегантно, сдержанно и при этом очень женственно. Стилисты предлагают комбинировать их с рубашками приталенного кроя, облегающими фигуру кардиганами и жилетами костюмного типа.
Декор из натурального или искусственного меха — еще одна актуальная тенденция моды осени 2024 года. В новом сезоне мех используется в декоре не только верхней одежды, но также пиджаков, юбок, платьев, обуви и аксессуаров, например сумок. Допускается мех как с коротким, так и с длинным ворсом.
Осенью 2024 года можно и даже нужно носить одежду приталенного кроя — по крайней мере тем, кто хочет быть в тренде. В таком крое могут быть выдержаны рубашки, демисезонные пальто, жакеты и платья. Важно, чтобы предметы гардероба были выполнены из плотной ткани и сидели по фигуре.
Осенью 2024 года рубашки следует носить расстегнутыми. Если хотите быть в тренде, выбирайте белоснежные модели, шелковые или кожаные, а также рубашки в вертикальную полоску. Они должны сидеть по фигуре свободно, так что допускаются даже сорочки в мужском стиле. Под такую рубашку можно надевать бра из блестящего атласа или удобный топ.
Кожа из моды не выходит — осенью 2024 года она приветствуются. Стилисты советуют модницам ориентироваться на предметы гардероба из искусственно состаренной, матовой или плотной кожи, а также не забывать о таких горячих трендах, как кожа с фактурой под змею или крокодила. Кожаным может быть какой-либо один предмет образа — например, брюки или юбка, а самые смелые могут решиться и на кожаный тотал-лук.
V-образный вырез способен преобразить любой ансамбль, сделав его изысканным и женственным. Так что осенью 2024 года можно смело выбирать блузки, платья и свитеры такой конструкции. Стоит учесть, что подобный прием способен визуально преобразить фигуру, слегка вытянув силуэт.
В осеннем гардеробе каждой модницы в 2024 году обязательно должен быть как минимум один брючный костюм — подчеркнуто элегантный и женственный. Самые актуальные фасоны — легкие, расслабленные. Важно помнить, что осенью этого года костюмы следует носить только на голое тело.
В 2023 году осенним хитом были колготки красного цвета, и в 2024 году тенденция продолжается — правда, палитра аксессуаров стала гораздо более широкой и смелой. В тренде — колготки зеленого, горчичного, сиреневого, винного и белого цветов.
Этот тренд многие помнят по нулевым годам. Он вернулся, хотя споров вокруг него не стало меньше. Если фигура позволяет, осенью 2024 года можно смело выбирать шорты, юбки и брюки с заниженной посадкой — такие модели будут смотреться как минимум небанально.
Не следует считать, что цветочный принт актуален исключительно летом — одежду с таким декором можно носить даже осенью. Об этом свидетельствует обилие подобных принтов в сезонных коллекциях ведущих мировых брендов. Наиболее популярны изящные принты в декоре женственных платьев.
Трикотаж — стопроцентный хит. Из такой ткани выполняются самые модные брюки, юбки этого сезона, лонгсливы, которые можно носить практически в любом количестве, следуя тренду на многослойность. Для расслабленного повседневного образа подойдут трикотажные свитеры с дырами и растянутыми широкими рукавами.
В моду вернулись головные уборы — осенью 2024 года это больше чем просто аксессуары, защищающие от ветра и холода. Это модели, которые становятся центральными элементами образов. В их числе — шапки типа бини, объемные головные уборы, широкополые шляпы и даже косынки, а также элегантные котелки и романтичные береты. Самые смелые модницы выбирают эффектные тюрбаны из капроновой ткани.
Миди — не единственный вариант длины, актуальный осенью 2024 года. В тренде и мини — та самая длина, которая делает акцент на всех достоинствах фигуры. В интерпретации дизайнеров она особенно удачно смотрится в конструкции расклешенных платьев с силуэтом типа «трапеция», а также приталенных моделей с узкой нижней частью. Идеальные мини-платья для осени 2024 года — однотонные, с принтами. Короткими могут быть трикотажные, кожаные платья, а также модели из плотных костюмных материалов.
Эстетика стиля «старые деньги» по-прежнему актуальна. Осенью 2024 года его будет легко придерживаться, если подобрать для сезонного гардероба прямые светлые джинсы, рубашки из плотного хлопка и жакеты из качественной натуральной шерсти — они должны быть слегка объемными.
Речь идет об офисном стиле, адаптированном под повседневный образ. Для того чтобы собрать такой ансамбль, потребуются юбки фасона «карандаш», однако с высокими и эффектными разрезами. Классические брюки можно комбинировать с кроссовками — так они будут смотреться более стильно и даже изысканно.
Многослойность — осенний тренд, который кочует из года в год. В 2024 году формировать образ в таких чертах можно, комбинируя несколько хлопковых лонгсливов, или сочетая в рамках одного ансамбля джинсовые куртки, демисезонные пальто, свитеры, рубашки, платья и кардиганы.
Осенью 2024 года белый цвет составляет серьезную конкуренцию зеленому и даже черному. Да, возможно, кому-то он покажется не слишком практичным, однако его изысканность не подвергается никаким сомнениям. Стопроцентное попадание — образ, выдержанный исключительно в белом цвете. Однако важно проследить за тем, чтобы оттенки белого в рамках одного ансамбля совпадали. Пример — платье и пальто белого цвета, либо выдержанный в аналогичной гамме костюм.
Если белый кажется слишком скучным и банальным, для осеннего гардероба 2024 года можно выбрать розовый. Ограничений по его оттенкам стилисты не ставят, отмечая, что в тренде и интенсивная фуксия, и сдержанный, спокойный пудровый. В рамках одного ансамбля можно и даже нужно комбинировать несколько оттенков розового.
Тренд осени 2024 года, который поддержат самые смелые представительницы прекрасного пола. Однако и скромные девушки наверняка им заинтересуются, поскольку в 2024 году прозрачная одежда не смотрится вульгарно. Стилисты предлагают носить водолазки из прозрачных материалов поверх плотных боди, а сетчатые платья комбинировать со свитерами.
Леопардовый принт — лишь одна вариация на тему анималистических мотивов, актуальных осенью 2024 года. Аксессуары, платья из материалов под кожу питона, шкуру зебры — поле для экспериментов очень широкое.
Среди наиболее интересных трендов осени 2024 года стоит выделить одежду из тканей с эффектом металлического блеска. Из таких материалов могут быть выполнены из сумки, которые можно носить с водолазками и джинсами. Отличный вариант — «металлический» тотал-лук.
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