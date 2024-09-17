Что надеть на прогулку с ребенком: 7 вещей для стильной мамы

Posted 17 сентября, 10:05
Published 17 сентября, 10:05
Modified 17 сентября, 10:05
Updated 17 сентября, 10:05
Найдите джинсы свободной модели, которые не будут стеснять движений. Например, бойфренды или mom. Классический синий цвет идеально впишется в повседневный образ, и при этом на нем будут не так заметны пятна, если прогулка пойдет не по плану и вы испачкаетесь.
Если вы гуляете с совсем маленьким ребенком и вам не придется играть в догонялки, купите легкий тренч. Это женственная и стильная вещь на демисезон, которая выручит в прохладный день. Найдите модель с карманами и поясом: первые помогут держать при себе важные мелочи, а второй — отрегулировать вещь по фигуре.
С жакетом легко создать современный многослойный образ и при этом чувствовать себя комфортно. Подыщите вещь нейтрального оттенка, например серого или бежевого — так легче будет сочетать ее с другими элементами образа.
У вашего малыша есть забавная зеленая шапочка? Почему бы вам не купить свитер такого же цвета? Это будет выглядеть максимально мило. Если есть возможность, приобретите одинаковые спортивные костюмы для себя и ребенка или другие парные вещи.
Юбка — это всегда женственно, а длинная юбка — это еще и скромно. Как раз для матери, вышедшей прогуляться с малышом. Чтобы образ не получился чересчур строгим и даже ханжеским, откажитесь от темных цветов. Светлый деним или симпатичная ткань в цветочек помогут поддержать позитивное настроение лука.
Если на дворе весна или осень, это не повод отказываться от платьев. Найдите современную модель, которая хорошо сочетается с кроссовками. Ее можно спокойно миксовать в образах с пальто или курткой.
Подберите себе красивый джемпер, который удачно впишется в гардероб и будет отвечать современным тенденциям модного мира. Например, возьмите модель оверсайз в полоску или белую асимметричную модель крупной вязки.
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