Что надеть на прогулку с ребенком: 7 вещей для стильной мамы

Если вы гуляете с совсем маленьким ребенком и вам не придется играть в догонялки, купите легкий тренч. Это женственная и стильная вещь на демисезон, которая выручит в прохладный день. Найдите модель с карманами и поясом: первые помогут держать при себе важные мелочи, а второй — отрегулировать вещь по фигуре.