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Posted 17 сентября, 10:05

Published 17 сентября, 10:05

Modified 17 сентября, 10:05

Updated 17 сентября, 10:05

Мать и ребенок

Что надеть на прогулку с ребенком: 7 вещей для стильной мамы

17 сентября 2024, 10:05
Фото: 1MI
Мать и ребенок
Современная мама одевается стильно, даже когда выходит на обычную прогулку со своим маленьким озорником. Однако не стоит забывать и о функциональности образа — он должен быть максимально комфортным и удобным. Вашему вниманию представлена подборка вещей, которые должны быть у современной мамы.

Удобные джинсы

Найдите джинсы свободной модели, которые не будут стеснять движений. Например, бойфренды или mom. Классический синий цвет идеально впишется в повседневный образ, и при этом на нем будут не так заметны пятна, если прогулка пойдет не по плану и вы испачкаетесь.

«Мамин аутфит» от Кейт Мидлтон«Мамин аутфит» от Кейт Мидлтон
«Мамин аутфит» от Кейт Мидлтон. Фото: usatoday.com

Стильный тренч

Если вы гуляете с совсем маленьким ребенком и вам не придется играть в догонялки, купите легкий тренч. Это женственная и стильная вещь на демисезон, которая выручит в прохладный день. Найдите модель с карманами и поясом: первые помогут держать при себе важные мелочи, а второй — отрегулировать вещь по фигуре.

Осень — время беретов, легких пальто и долгих прогулок, даже если ваш «компаньон» — малышОсень — время беретов, легких пальто и долгих прогулок, даже если ваш «компаньон» — малыш
Осень — время беретов, легких пальто и долгих прогулок, даже если ваш «компаньон» — малыш. Фото: modasadovod.ru

Базовый жакет или кардиган

С жакетом легко создать современный многослойный образ и при этом чувствовать себя комфортно. Подыщите вещь нейтрального оттенка, например серого или бежевого — так легче будет сочетать ее с другими элементами образа.

Купили кардиган для офиса? Смело носите его в декрете!Купили кардиган для офиса? Смело носите его в декрете!
Купили кардиган для офиса? Смело носите его в декрете!. Фото: goodfon.ru

Симпатичный свитер в тон вещам ребенка

У вашего малыша есть забавная зеленая шапочка? Почему бы вам не купить свитер такого же цвета? Это будет выглядеть максимально мило. Если есть возможность, приобретите одинаковые спортивные костюмы для себя и ребенка или другие парные вещи.

Соберите образы в единой цветовой гамме — это всегда выглядит прекрасноСоберите образы в единой цветовой гамме — это всегда выглядит прекрасно
Соберите образы в единой цветовой гамме — это всегда выглядит прекрасно. Фото: life.ru

Длинная юбка

Юбка — это всегда женственно, а длинная юбка — это еще и скромно. Как раз для матери, вышедшей прогуляться с малышом. Чтобы образ не получился чересчур строгим и даже ханжеским, откажитесь от темных цветов. Светлый деним или симпатичная ткань в цветочек помогут поддержать позитивное настроение лука.

Стильная юбка — идеальная вещь для гардероба модной мамыСтильная юбка — идеальная вещь для гардероба модной мамы
Стильная юбка — идеальная вещь для гардероба модной мамы. Фото: malyish.ru

Теплое платье

Если на дворе весна или осень, это не повод отказываться от платьев. Найдите современную модель, которая хорошо сочетается с кроссовками. Ее можно спокойно миксовать в образах с пальто или курткой.

Платье-свитер — универсальный элемент гардероба для создания многослойных образовПлатье-свитер — универсальный элемент гардероба для создания многослойных образов
Платье-свитер — универсальный элемент гардероба для создания многослойных образов. Фото: ru.pinterest.com

Актуальный джемпер

Подберите себе красивый джемпер, который удачно впишется в гардероб и будет отвечать современным тенденциям модного мира. Например, возьмите модель оверсайз в полоску или белую асимметричную модель крупной вязки.

Вещи крупной вязки — мастхэв осениВещи крупной вязки — мастхэв осени
Вещи крупной вязки — мастхэв осени. Фото: kupimama.ru
#Елена Гончарова#Общество#Мода#Все материалы авторов#Стиль
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