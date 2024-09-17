98-летний композитор Александр Зацепин больше не скрывает молодую подругу

«Я вижу, что у Александра Сергеевича со мной горят глаза, что он очень доволен, что у него на лице всегда улыбка. Мы с ним близки и по профессии, и в творчестве, и в жизненной позиции, и во вкусах. Что касается свадьбы, то я не спешу. Необходимость брака может возникнуть только тогда, когда моя помощь Зацепину будет нужна в большой степени. Пока он может себя обслуживать, жениться нужды нет», — говорит помощница маэстро.