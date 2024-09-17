98-летний композитор Александр Зацепин больше не скрывает молодую подругу

Posted 17 сентября, 19:00
Published 17 сентября, 19:00
Modified 17 сентября, 19:00
Updated 17 сентября, 19:00
В последнее время Александр Сергеевич везде появляется в сопровождении приятной женщины средних лет по имени Муза. Как оказалось, она не только составляет компанию маэстро на творческих мероприятиях, гастролях и фестивалях, но и помогает ему в работе.
«Мы каждый день видимся и проводим вместе по 3-4 часа. Пьем его любимый кофе, а потом занимаемся работой — смотрим, слушаем, ищем что-то новое. У него написано столько музыки, о которой не только люди не знают, но и он о ней забывает. Я всю ее изучила, сейчас занимаюсь каталогизацией, оркестровкой, если надо. Помогаю я ему и в бытовых вопросах», — рассказала Муза в интервью изданию Дни.ру.
Она добавила, что заботится о здоровье композитора и готовит ему диетическую еду, поскольку ему нельзя есть острую и соленую пищу. Также периодически Александра Сергеевича посещает домработница, хотя в ее присутствии нет особой необходимости. По словам Музы, он очень аккуратный человек, все вещи у него разложены на своих местах.
Сама Муза родом из Ташкента, по профессии режиссер-постановщик, является большим фанатом музыки.
«Мы с Александром Сергеевичем — очень большие друзья, коллеги. Мы одинаково чувствуем музыку, любим находиться в обществе друг друга», — рассказывает журналистам Муза.
А вот на вопрос о возможной свадьбе с Зацепиным женщина, смущаясь, отвечает, что не думала на этот счет.
«Я вижу, что у Александра Сергеевича со мной горят глаза, что он очень доволен, что у него на лице всегда улыбка. Мы с ним близки и по профессии, и в творчестве, и в жизненной позиции, и во вкусах. Что касается свадьбы, то я не спешу. Необходимость брака может возникнуть только тогда, когда моя помощь Зацепину будет нужна в большой степени. Пока он может себя обслуживать, жениться нужды нет», — говорит помощница маэстро.
Напомним, что Александр Зацепин был женат 4 раза, дважды овдовел. Из родных у композитора только дочь Елена, которая живет с семьей во Франции.
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