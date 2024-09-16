Мобильный телефон вызывает рак мозга — это правда? Ученые дали ответ

Posted 16 сентября, 04:08
Published 16 сентября, 04:08
Modified 16 сентября, 04:08
Updated 16 сентября, 04:08
В 2024 году в ряде научных журналов появились статьи о результатах исследования, касающегося влияния мобильных телефонов на организм человека. Многие СМИ интерпретировали эти данные по-своему и пришли к выводу — ВОЗ точно установила, что мобильная связь не приводит к развитию опухоли мозга.
Но это не совсем так.
Исследования показали:
Однако данных у ученых было слишком мало для полной уверенности в результатах. То есть в каких-то исследованиях связь между излучениями от мобильников и вышек и опухолями не подтверждалась. Но были и случаи онкологии. В среднем оказалось, что негативного эффекта нет.
Справедливости ради стоит отметить, что ранее были и другие исследования, которые показали, что после того, как люди стали массово использовать мобильные телефоны, случаи опухоли мозга не участились.
Если говорить об онкологии, то подтвержденных данных об опасности мобильных телефонов действительно нет.
Однако американские ученые, проводившие опыты на крысах и мышах, воздействуя на них радиочастотными излучениями, пришли к любопытным результатам. При воздействии на крыс радиочастот, используемых в 2G и 3G, у них чаще развиваются опухоли сердца и надпочечников.
Но ученые считают, что данные результаты нельзя распространять на людей. В процессе опытов крысы подвергались более мощному и длительному излучению, нежели человек, ежедневно использующий мобильный телефон.
Тем не менее в ряде случаев смартфон может быть опасен. Из-за его использования люди чаще стали попадать в аварии — находясь за рулем или переходя улицу со смартфоном в руке.
Если вы не доверяете выводам ученых и хотите меньше подвергать себя излучению, придерживайтесь следующих рекомендаций:
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