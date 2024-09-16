Мобильный телефон вызывает рак мозга — это правда? Ученые дали ответ

Однако данных у ученых было слишком мало для полной уверенности в результатах. То есть в каких-то исследованиях связь между излучениями от мобильников и вышек и опухолями не подтверждалась. Но были и случаи онкологии. В среднем оказалось, что негативного эффекта нет.