Гороскоп на неделю: с 16 по 22 сентября 2024 года

Присутствие Марса в вашем знаке в течение следующих пяти недель значительно увеличивает ваш магнетизм и способность привлекать в свою жизнь то, чего вы хотите. Но это также усиливает вашу упрямую и темпераментную сторону, что может привести к тому, что вы будете огрызаться на людей всякий раз, когда дела идут не так, как вам хочется, или когда вы теряете терпение.