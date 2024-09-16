Гороскоп на неделю: с 16 по 22 сентября 2024 года

Posted 16 сентября, 04:36
Published 16 сентября, 04:36
Modified 16 сентября, 04:38
Updated 16 сентября, 04:38
Вы можете начать неделю с беспокойства и душевной рассеянности, а когда 17-го числа Венера и Меркурий войдут в Рак, возможно придется столкнуться с семейной драмой или неожиданными поворотами судьбы, которые могут выбить вас из колеи.
Позвольте себе прочувствовать любые разочарования, возникающие в первой половине недели, не отрицая этих эмоций. Как только 20-го числа наступит солнцестояние, за которым 21-го числа небо осветит полная луна в Козероге, вам захочется противостоять своим страхам и не позволять им доминировать в сознании.
Присутствие Марса в вашем знаке в течение следующих пяти недель значительно увеличивает ваш магнетизм и способность привлекать в свою жизнь то, чего вы хотите. Но это также усиливает вашу упрямую и темпераментную сторону, что может привести к тому, что вы будете огрызаться на людей всякий раз, когда дела идут не так, как вам хочется, или когда вы теряете терпение.
Последние дни недели могут оказаться напряженными, особенно если вам предстоит завершить длинный список дел. Если сможете, сосредоточьтесь на упрощении и устранении задач и ответственности, чтобы у вас было меньше забот. Причина, по которой вам важно это сделать, заключается в том, что Вселенная посылает вам ясный сигнал: пришло время постоянно делать меньше, а не больше. Стремитесь наполнить свою жизнь большим удовольствием и меньшим бременем.
У вас может сложиться впечатление, что все, к чему вы прикасаетесь или на чем сосредотачиваетесь, быстро расширяется. Это включает в себя ваши страхи и тревоги, а также радости и успехи. Используйте последние дни недели чтобы сузить круг вопросов, которые нужно решить, потому что 20-го числа активируется ваш сектор денег и самооценки.
В этот период чем больше вы действуете согласно своим желаниям, тем больше процветания вы привлечете и тем увереннее будете себя чувствовать. Сейчас самое время отправиться за мечтами, которые вы вынашивались в глубине вашего сознания большую часть года.
Всю неделю вы будете ощущать энергию полнолуния в Козероге. Официально оно наступает 21-го, но вы почувствуете это уже в начале недели, потому что вами управляет Луна. Употребляйте достаточное количество жидкости и хорошо отдыхайте в течение четырех дней до полнолуния, потому что вы особенно чувствительны к солнцестоянию, поскольку оно символизирует полное обновление времен года вокруг и внутри вас.
Ваши личные отношения становятся приоритетными на этой неделе, особенно если вы вовлечены в нездоровые отношения, которые нужно прекратить. Полнолуние в Козероге призывает вас четко осознать моменты, когда ваше собственное пассивно-агрессивное поведение вызывает конфликты. Возможно, что причиной ссор являетесь вы сами.
Все дни недели посвящены дружеским отношениям, которые позволяют вам чувствовать себя цельным человеком. Отдохните от шума и суеты жизни, если сможете отправляйтесь в путешествие, прогуляйте работу и просто позвольте себе больше веселиться с людьми, которые вас не осуждают, а поднимают настроение.
Одновременное присутствие Юпитера в Близнецах побудит вас завести новых друзей. Просто четко определите, какие ваши ценности в дружбе. После 21-го числа вы можете пожинать плоды последних шести месяцев работы, которые вы вложили в свой образ жизни или рабочий распорядок. Не перенапрягайтесь в эти дни, прислушивайтесь к тому, что говорит вам ваше тело.
Предыдущая неделя была суматошной, из-за чего вы перенапряглись как умственно, так и физически. Однако, 17-го числа Меркурий и Венера войдут в Рак, это даст толчок к общению и установлению связей. Вы будете чувствовать меньше беспокойства, станете более открыты для размышлений о способах упростить свою жизнь и наладить отношения с людьми.
21-го числа полнолуние в Козероге принесет столь необходимое облегчение в вашу жизнь, поскольку активизирует ваш сектор веселья, творчества и молодости. Вспомните намерения, которые вы наметили в начале года. Вероятно, сейчас самое время воплотить планы в реальность.
Прошлая неделя активизировала сектор расширения, СМИ, путешествий и философии. Это помогло вам метафорически расправить крылья и быть готовым видеть дальше своей собственной точки зрения, ставя себя на место других людей.
Поскольку Меркурий и ваша правительница Венера входят в Рак 17-го числа, ваше внимание переключается на свой карьерный путь, у вас может появиться новое видение того, как использовать свои энергию и ресурсы на более практические задачи.
Полнолуние в Козероге 21-го числа еще раз подчеркивает необходимость относиться к жизни более серьезно, поскольку оно затрагивает ваш сектор дома, побуждая вас заземлиться, уделять больше внимания семье и любимыми.
На прошлой неделе вы осознали, что в вашей жизни есть люди, которые отнимают у вас энергию и ресурсы. С другой стороны, вы также узнали о тех, кто хочет наполнить вашу жизнь ресурсом процветания, чтобы помочь вам добиться целей. Сосредоточьтесь на последнем и дистанцируйтесь от первого.
17 и 20 числа вы сможете принимать более интуитивные решения относительно того, кому доверять и какими путями идти дальше. Следите за собой и доверяйте себе. Полнолуние в Козероге наступит 21-го числа в вашем секторе общения, это призывает вас задуматься о ваших собственных моделях общения за последние шесть месяцев. Сейчас самое время внести необходимые коррективы, чтобы вторая половина года протекала более гладко, чем первая. Это означает, что вы должны быть честны с самим собой.
Вы проведете первую половину недели, размышляя о том, кого вы держите рядом с собой и почему. Когда 20-го числа солнце войдет в Рак и наступит солнцестояние, вам будет предоставлена возможность отдохнуть и уединиться от толпы.
Полнолуние в Козероге приходится на 21-е число, активируя ваш сектор денег и самоуважения. Этот лунный день — один из лучших моментов в году для просьбы о повышении зарплаты или продвижении по службе, запуска новых продуктов или создания более практичных и эффективных стратегий для постоянного и надежного увеличения потоков ваших доходов. Но это означает, что вам нужно засучить рукава и заняться работой по-настоящему.
Ваш сектор отношений и брака активируется солнцем-Раком в течение следующих четырех недель, поэтому вам рекомендуется уделять больше времени личным отношениям и не убегать от глубоких разговоров. После 21-го числа вы почувствуете себя эмоционально возбужденным. Скорее всего, вы будете размышлять о том, какую ношу вы взвалили на свои плечи за последние полгода.
При этом, большинство людей даже не знают про груз ответственности, который вы несете. Пришло время избавиться от лишнего веса, стресса или ноши. Растяжка, йога, медитация, глубокое дыхание и обращение к психотерапевту — все это здоровые формы выхода всего этого наружу. Разрешите себе сломаться, чтобы вы снова собрать себя по частям.
Вы вступаете в эту неделю, стремясь прояснить ситуацию с людьми, которые на самом деле не понимают вас или ваших намерений. Это побуждает вас к самовыражению и необходимости разъяснять или оправдывать свои чувства или недавние решения.
Полнолуние в Козероге 21 числа осветит ваш сектор духовности и исцеления. В это время будьте честны сами с собой относительно того, что действительно беспокоит вас в последнее время. Освободитесь от своих страхов и предчувствий, чтобы вы могли чувствовать себя свободно и испытать что-то новое.
Вы почувствуете желание найти завершение и обрести ясность в отношении семейных тайн или загадок, которые годами, десятилетиями или столетиями пронизывали родословную вашей семьи.
Полнолуние в Козероге — прекрасный повод раскрыть то, что когда-то было скрыто внутри вас или вокруг вас. Ваш сектор связей и общности активизируется, что позволит вам увидеть, на кого вы действительно можете опереться, а кто стремится только защитить свои собственные интересы. Доверяйте своему внутреннему чутью.
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