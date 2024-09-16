Четвертый ребенок Венсана Касселя: что известно о беременности его возлюбленной Нары Баптисты?

Posted 16 сентября, 06:06
Published 16 сентября, 06:06
Modified 16 сентября, 06:12
Updated 16 сентября, 06:12
На днях французский актер Венсан Кассель отпраздновал 20-летие своей старшей дочери, а теперь принимает поздравления по другому поводу. Его 27-летняя девушка Нара Баптиста объявила о своей беременности, поделившись с поклонниками фотографиями, подтверждающими эту радостную новость.
Для Нары это будет первый ребенок, а для 57-летнего Касселя — четвертый. Пока неизвестно, кто именно родится — сын или дочка. У Касселя уже есть три дочери: 20-летняя Дева и 14-летняя Леони от первого брака с Моникой Беллуччи, а также 5-летняя Амазони, которую актер воспитывал с бывшей супругой Тиной Кунаки, написал Woman.ru.
Брак Касселя и Моники Беллуччи, длившийся 14 лет, завершился мирно, без скандалов. Однако расставание с Тиной Кунаки, с которой актер был женат пять лет, вызвало множество вопросов. В один момент Венсан внезапно удалил все совместные фотографии с Тиной, а вскоре стало известно о разводе. Причины этого до сих пор не раскрыты, но слухи указывают на возможную измену со стороны Кунаки.
Спустя непродолжительное время после развода, Кассель начал встречаться с Нарой Баптистой, которая внешне напоминает его бывшую жену Тину. Их роман стал известен в октябре 2023 года, когда папарацци запечатлели их на пляже в Рио-де-Жанейро. Первое публичное появление пары состоялось лишь в мае 2024 года, а в ноябре стало известно о беременности Нары. Ходят слухи, что к концу года пара может обрадовать фанатов новостью о свадьбе.
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