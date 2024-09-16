Четвертый ребенок Венсана Касселя: что известно о беременности его возлюбленной Нары Баптисты?

Брак Касселя и Моники Беллуччи, длившийся 14 лет, завершился мирно, без скандалов. Однако расставание с Тиной Кунаки, с которой актер был женат пять лет, вызвало множество вопросов. В один момент Венсан внезапно удалил все совместные фотографии с Тиной, а вскоре стало известно о разводе. Причины этого до сих пор не раскрыты, но слухи указывают на возможную измену со стороны Кунаки.