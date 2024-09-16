Атака беспилотников: что делать — объяснили эксперты

Если вы увидели в небе дрон, необходимо собраться и позаботиться о безопасности, а именно — укрыться за кустами, деревьями, в каком-либо помещении. После этого необходимо позвонить по номеру 112 и сообщить о том, что случилось, уточнив, где именно вы находитесь. Такой совет дает Алексей Захаров, военный психолог.