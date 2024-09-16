Атака беспилотников: что делать — объяснили эксперты

Posted 16 сентября, 13:00
Published 16 сентября, 13:00
Modified 16 сентября, 13:00
Updated 16 сентября, 13:00
Если вы увидели в небе дрон, необходимо собраться и позаботиться о безопасности, а именно — укрыться за кустами, деревьями, в каком-либо помещении. После этого необходимо позвонить по номеру 112 и сообщить о том, что случилось, уточнив, где именно вы находитесь. Такой совет дает Алексей Захаров, военный психолог.
Михаил Макеев, эксперт в сфере безопасности, отмечает: если дрон оснащен взрывчаткой, то есть риск, что он повредит небольшое по размеру строение, например строительную бытовку или торговую палатку. Дом или другое строение капитального типа он вряд ли повредит.
«Увидев беспилотник рядом, в первую очередь нужно позаботиться о собственной безопасности. Если вы наблюдаете дрон в небе, вероятно, это объект, который находится в воздухе незаконно, поскольку в большей части российских регионов полеты БПЛА официально запрещены», — подчеркивает эксперт.
Как отмечает Михаил Макеев, если беспилотник залетел на ваш дачный участок или в квартиру, к нему нельзя прикасаться. В первую очередь нужно перекрыть доступ в помещение, главным образом, детям, а затем следует покинуть квартиру или участок, сразу же сообщив о случившемся по телефону 112.
Если по вашему вызову домой приедут сотрудники правоохранительных органов или спасатели, попросите их показать документы. К сожалению, не исключено, что в роли тех же полицейских могут выступать диверсанты, особенно если дело происходит в приграничных областях.
Закон прямо не запрещает снимать БПЛА на видео и делать фото, в том числе его обломков. В целом даже рекомендовано делать такие фото и видео — на случай, если придется доказывать, что вызов 112 не был ложным, и для того чтобы предоставить максимум информации о беспилотнике правоохранительным органам.
Что нельзя снимать, так это объекты, которые имеют статус военных. В некоторых регионах местные власти просят граждан снимать БПЛА исключительно с целью передачи снимков спецслужбам, а не для публикации в соцсетях, поскольку это может обусловить повторные атаки со стороны противника.
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