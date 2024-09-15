Будто развода и не было: засняли первую встречу Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Двадцать лет спустя Лопес и Аффлек спонтанно поженились в Лас-Вегасе, а через месяц устроили официальную свадьбу с гостями в Джорджии. В августе 2024 года Лопез подала на развод, указав, что пара не проживает вместе с апреля и выделив причиной «непримиримые разногласия».