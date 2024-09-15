Будто развода и не было: засняли первую встречу Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Posted 15 сентября, 17:22
Published 15 сентября, 17:22
Modified 15 сентября, 17:57
Updated 15 сентября, 17:57
Бен и Дженнифер были замечены вместе в субботу, 14 сентября, впервые с тех пор, как Джей Ло подала на развод в августе 2024 года.
52-летний актер и 55-летняя певица были сфотографированы со своими детьми, когда они вместе приехали на черном внедорожнике, чтобы отобедать в отеле Beverly Hills в Лос-Анджелесе, сообщает издание foxnews.
Бывшую пару видели выходящей из автомобиля, а затем идущей бок о бок. Лопес была одета в черную водолазку с длинным рукавом, которую она сочетала с темными джинсами с высокой талией.
Аффлек одет в синюю рубашку на пуговицах, светло-голубые джинсы, а также черные солнцезащитные очки aviator.
Эксклюзивный источник сообщил изданию pagesix:
«Бен и Джей Ло в настоящее время находятся в Polo Lounge в отеле Beverly Hills, держась за руки и целуясь. Дети с ними, но за отдельным столиком».
Напомним, Аффлек и Лопес впервые были помолвлены в 2002 году после встречи на съемках «Джильи». Аффлек сделал предложение и они собирались пожениться в 2004 году, но свадьба была отменена в последнюю минуту.
Двадцать лет спустя Лопес и Аффлек спонтанно поженились в Лас-Вегасе, а через месяц устроили официальную свадьбу с гостями в Джорджии. В августе 2024 года Лопез подала на развод, указав, что пара не проживает вместе с апреля и выделив причиной «непримиримые разногласия».
Певица официально попросила судью сменить свое официальное имя с «Дженнифер Линн Аффлек» на «Дженнифер Линн Лопес» после того, как взяла фамилию актера
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14