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Posted 15 сентября, 17:22

Published 15 сентября, 17:22

Modified 15 сентября, 17:57

Updated 15 сентября, 17:57

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Будто развода и не было: засняли первую встречу Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

15 сентября 2024, 17:22
Фото: www.foxnews.com
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Бен Аффлек улыбался на встрече с Дженнифер Лопес во время семейного обеда, на который звезды приехали со своими детьми.

Бен и Дженнифер были замечены вместе в субботу, 14 сентября, впервые с тех пор, как Джей Ло подала на развод в августе 2024 года.

52-летний актер и 55-летняя певица были сфотографированы со своими детьми, когда они вместе приехали на черном внедорожнике, чтобы отобедать в отеле Beverly Hills в Лос-Анджелесе, сообщает издание foxnews.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек после разводаДженнифер Лопес и Бен Аффлек после развода
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек после развода. Фото: NewsYourCelebs / SplashNews.com
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек после разводаДженнифер Лопес и Бен Аффлек после развода
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек после развода. Фото: NewsYourCelebs / SplashNews.com
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек после разводаДженнифер Лопес и Бен Аффлек после развода
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек после развода. Фото: NewsYourCelebs / SplashNews.com
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек после разводаДженнифер Лопес и Бен Аффлек после развода
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек после развода. Фото: www.foxnews.com

Бывшую пару видели выходящей из автомобиля, а затем идущей бок о бок. Лопес была одета в черную водолазку с длинным рукавом, которую она сочетала с темными джинсами с высокой талией.

Аффлек одет в синюю рубашку на пуговицах, светло-голубые джинсы, а также черные солнцезащитные очки aviator.

Эксклюзивный источник сообщил изданию pagesix:

«Бен и Джей Ло в настоящее время находятся в Polo Lounge в отеле Beverly Hills, держась за руки и целуясь. Дети с ними, но за отдельным столиком».
Дженнифер Лопес и Бен АффлекДженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: www.foxnews.com
Дженнифер Лопес и Бен АффлекДженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: www.foxnews.com
Дженнифер Лопес и Бен АффлекДженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: www.foxnews.com
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек после разводаДженнифер Лопес и Бен Аффлек после развода
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек после развода. Фото: NewsYourCelebs / SplashNews.com

Напомним, Аффлек и Лопес впервые были помолвлены в 2002 году после встречи на съемках «Джильи». Аффлек сделал предложение и они собирались пожениться в 2004 году, но свадьба была отменена в последнюю минуту.

Двадцать лет спустя Лопес и Аффлек спонтанно поженились в Лас-Вегасе, а через месяц устроили официальную свадьбу с гостями в Джорджии. В августе 2024 года Лопез подала на развод, указав, что пара не проживает вместе с апреля и выделив причиной «непримиримые разногласия».

Певица официально попросила судью сменить свое официальное имя с «Дженнифер Линн Аффлек» на «Дженнифер Линн Лопес» после того, как взяла фамилию актера

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#Эмилия Шпилева#Знаменитости#Отношения#Звезды#Бен Аффлек#Дженнифер Лопес#Джей Ло
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