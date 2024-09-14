Заготовка малины без варки: как сохранить витамины на всю зиму

Малину хорошенько промыть и высушить, при помощи блендера пюрировать до состояния жидкой однородной массы. Затем пропустить ее через сито, чтобы избавиться от косточек. Полученное пюре разлить в пластиковые формочки для льда и поместить в морозильник. Когда кубики с малиной заморозятся, вынуть их из формы, сложить в пакет или контейнер и хранить в морозильнике.