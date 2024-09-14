Заготовка малины без варки: как сохранить витамины на всю зиму

Posted 14 сентября, 04:58
Published 14 сентября, 04:58
Modified 14 сентября, 05:00
Updated 14 сентября, 05:00
Заморозить ягоды малины целиком — отличная идея. Их можно использовать для украшения выпечки, для приготовления десертов, компота, коктейлей, чая. После разморозки ягоды становятся практически как свежие — целехонькие, ароматные и сладкие.
Прежде чем замораживать малину, ее надо аккуратно промыть, стараясь не повредить спелые ягоды, а потом оставить сушиться в естественных условиях.
Промытые и высушенные ягоды разложить на разделочной доске и поместить в морозильную камеру на 20–30 минут. После чего охлажденные ягоды достать и оставить в условиях комнатной температуры на 1–2 минуты. Затем переложить ягоды в пакет или герметичный контейнер и отправить в морозильник.
Малину хорошенько промыть и высушить, при помощи блендера пюрировать до состояния жидкой однородной массы. Затем пропустить ее через сито, чтобы избавиться от косточек. Полученное пюре разлить в пластиковые формочки для льда и поместить в морозильник. Когда кубики с малиной заморозятся, вынуть их из формы, сложить в пакет или контейнер и хранить в морозильнике.
А в этом рецепте объединена польза сразу двух продуктов — малины и меда. Если непременно хочется подсластить малину, то можно сделать это без добавления сахара, при помощи меда. Получается вкусное и полезное лакомство.
Приготовить пюре из ягод малины, как в предыдущем рецепте: измельчить при помощи блендера до жидкой консистенции и пропустить через сито, чтобы убрать косточки. В полученную ягодную массу положить мед (на 1 кг малины — 500 г меда), перемешать до полного растворения меда. Готовое лакомство перелить в заранее простерилизованную банку, закрыть пластиковой крышкой и убрать на хранение в холодильник.
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