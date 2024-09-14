newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 сентября, 04:58

Published 14 сентября, 04:58

Modified 14 сентября, 05:00

Updated 14 сентября, 05:00

Без варки и сахара: 3 способа заготовить малину на зиму и сохранить всю пользу

Заготовка малины без варки: как сохранить витамины на всю зиму

14 сентября 2024, 04:58
Фото: Изображение Midjourney
Без варки и сахара: 3 способа заготовить малину на зиму и сохранить всю пользу
Малина — настоящий кладезь витаминов и минералов. Не зря эту целебную ягоду испокон веков заготавливают на зиму как лекарство. При этом всю пользу ягода сохраняет, если остается свежей, без термообработки. Вот лучшие способы заготовки малины, позволяющие сохранить ее максимально полезной.

Целые ягоды

Заморозить ягоды малины целиком — отличная идея. Их можно использовать для украшения выпечки, для приготовления десертов, компота, коктейлей, чая. После разморозки ягоды становятся практически как свежие — целехонькие, ароматные и сладкие.

Прежде чем замораживать малину, ее надо аккуратно промыть, стараясь не повредить спелые ягоды, а потом оставить сушиться в естественных условиях.

Промытые и высушенные ягоды разложить на разделочной доске и поместить в морозильную камеру на 20–30 минут. После чего охлажденные ягоды достать и оставить в условиях комнатной температуры на 1–2 минуты. Затем переложить ягоды в пакет или герметичный контейнер и отправить в морозильник.

Целые ягодыЦелые ягоды
Целые ягоды. Фото: Изображение Midjourney

Малиновое пюре

Малину хорошенько промыть и высушить, при помощи блендера пюрировать до состояния жидкой однородной массы. Затем пропустить ее через сито, чтобы избавиться от косточек. Полученное пюре разлить в пластиковые формочки для льда и поместить в морозильник. Когда кубики с малиной заморозятся, вынуть их из формы, сложить в пакет или контейнер и хранить в морозильнике.

Малиновое пюреМалиновое пюре
Малиновое пюре. Фото: Изображение Midjourney

«Варенье» с медом без варки

А в этом рецепте объединена польза сразу двух продуктов — малины и меда. Если непременно хочется подсластить малину, то можно сделать это без добавления сахара, при помощи меда. Получается вкусное и полезное лакомство.

Приготовить пюре из ягод малины, как в предыдущем рецепте: измельчить при помощи блендера до жидкой консистенции и пропустить через сито, чтобы убрать косточки. В полученную ягодную массу положить мед (на 1 кг малины — 500 г меда), перемешать до полного растворения меда. Готовое лакомство перелить в заранее простерилизованную банку, закрыть пластиковой крышкой и убрать на хранение в холодильник.

Малиновое «варенье» с медом без варкиМалиновое «варенье» с медом без варки
Малиновое «варенье» с медом без варки. Фото: Изображение Midjourney
Читайте также:
Вкуснее мяса: 3 закуски из баклажанов на зиму, которые покорят любогоАрбузная фантазия: самые оригинальные блюда этого лета5 способов сохранить зелень прямо сейчас, чтобы зимой наслаждаться вкусом
#Дмитрий Митраков#Еда#Лето#Все материалы авторов#Сад и огород
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика