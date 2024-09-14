Сохраните зелень до зимы: 5 лучших способов заготовки без потери вкуса

Как правильно подготовить зелень Сушка Засолка Заморозка Зелень в масле Маринование

Летом на нашем столе всегда свежая зелень. И чтобы не скучать зимой по этому витаминному разнообразию, предлагаем заготовить его впрок прямо сейчас. Выбирайте наиболее понравившийся способ сохранить зелень и наслаждайтесь ее вкусом и ароматом в холодный сезон.