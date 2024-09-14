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Posted 14 сентября, 11:10

Published 14 сентября, 11:10

Modified 14 сентября, 11:10

Updated 14 сентября, 11:10

5 способов сохранить зелень прямо сейчас, чтобы зимой наслаждаться вкусом

Сохраните зелень до зимы: 5 лучших способов заготовки без потери вкуса

14 сентября 2024, 11:10
Фото: Изображение Midjourney
5 способов сохранить зелень прямо сейчас, чтобы зимой наслаждаться вкусом
Летом на нашем столе всегда свежая зелень. И чтобы не скучать зимой по этому витаминному разнообразию, предлагаем заготовить его впрок прямо сейчас. Выбирайте наиболее понравившийся способ сохранить зелень и наслаждайтесь ее вкусом и ароматом в холодный сезон.

Кинза, петрушка, укроп, базилик, зеленый лук, сельдерей, эстрагон, мяту — все это можно отлично заморозить, высушить или замариновать, сохранив все витамины и минералы.

Как правильно подготовить зелень

Какой бы вид заготовки зелени вы ни выбрали, ее необходимо тщательно подготовить.

  • Первое — тщательно перебрать зелень поштучно, удаляя испорченные листочки и стебли.
  • Второе — вымыть под большой струей проточной воды.
  • Третье — высушить зелень на хлопковых или льняных полотенцах, периодически их меняя.
Какой бы вид заготовки зелени вы ни выбрали, ее необходимо тщательно подготовитьКакой бы вид заготовки зелени вы ни выбрали, ее необходимо тщательно подготовить
Какой бы вид заготовки зелени вы ни выбрали, ее необходимо тщательно подготовить. Фото: 1MI

Сушка

Зелень связать в пучки, подвесить в чистом сухом месте, желательно на сквозняке. Также можно нарезать зелень и высушить на бумаге. Сухую зелень измельчить и хранить в герметично закрытой стеклянной банке.

Засолка

Зелень мелко порубить, пересыпать с солью в пропорции 4:1, уложить в чистые стеклянные банки, закрыть и хранить в холодильнике.

Заморозка

Каждый вид зелени нарезать, разложить по пластиковым пакетам, которые предварительно нужно подписать, иначе потом их легко будет перепутать. Хранить в морозильнике.

Зелень мелко порубить, пересыпать с солью в пропорции 4:1, уложить в чистые стеклянные банки, закрыть и хранить в холодильнике.Зелень мелко порубить, пересыпать с солью в пропорции 4:1, уложить в чистые стеклянные банки, закрыть и хранить в холодильнике.
Зелень мелко порубить, пересыпать с солью в пропорции 4:1, уложить в чистые стеклянные банки, закрыть и хранить в холодильнике.. Фото: 1MI

Зелень в масле

Мелко порубленную зелень можно смешать с растительным маслом. На 50 граммов зелени 6 столовых ложек растительного масла, 1 чайная ложка соли, черный перец по вкусу. На таком масле можно жарить овощи, рыбу и мясо, заправлять им салаты, добавлять в каши.

Также можно приготовить впрок зеленое сливочное масло. Нарезанную зелень смешать с размягченным сливочным маслом в пропорции от 1:1 (если хотите, можно взять масла больше), посолить, добавить специи, при помощи пищевой пленки придать маслу форму колбаски и отправить в морозильник. Перед подачей колбаску порезать нагретым ножом. Такое масло идеально подходит для каш, вторых блюд, выпечки.

Маринование

Нарезанную зелень утрамбовать в банку и сверху залить уксусным рассолом. Рассол: 0,5 л воды, 150 мл уксуса, 1 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, специи по желанию.

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#Дмитрий Митраков#Еда#Все материалы авторов#Сад и огород
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