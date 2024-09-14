Сохраните зелень до зимы: 5 лучших способов заготовки без потери вкуса

Posted 14 сентября, 11:10
Published 14 сентября, 11:10
Modified 14 сентября, 11:10
Updated 14 сентября, 11:10
Кинза, петрушка, укроп, базилик, зеленый лук, сельдерей, эстрагон, мяту — все это можно отлично заморозить, высушить или замариновать, сохранив все витамины и минералы.
Какой бы вид заготовки зелени вы ни выбрали, ее необходимо тщательно подготовить.
Зелень связать в пучки, подвесить в чистом сухом месте, желательно на сквозняке. Также можно нарезать зелень и высушить на бумаге. Сухую зелень измельчить и хранить в герметично закрытой стеклянной банке.
Зелень мелко порубить, пересыпать с солью в пропорции 4:1, уложить в чистые стеклянные банки, закрыть и хранить в холодильнике.
Каждый вид зелени нарезать, разложить по пластиковым пакетам, которые предварительно нужно подписать, иначе потом их легко будет перепутать. Хранить в морозильнике.
Мелко порубленную зелень можно смешать с растительным маслом. На 50 граммов зелени 6 столовых ложек растительного масла, 1 чайная ложка соли, черный перец по вкусу. На таком масле можно жарить овощи, рыбу и мясо, заправлять им салаты, добавлять в каши.
Также можно приготовить впрок зеленое сливочное масло. Нарезанную зелень смешать с размягченным сливочным маслом в пропорции от 1:1 (если хотите, можно взять масла больше), посолить, добавить специи, при помощи пищевой пленки придать маслу форму колбаски и отправить в морозильник. Перед подачей колбаску порезать нагретым ножом. Такое масло идеально подходит для каш, вторых блюд, выпечки.
Нарезанную зелень утрамбовать в банку и сверху залить уксусным рассолом. Рассол: 0,5 л воды, 150 мл уксуса, 1 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, специи по желанию.
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