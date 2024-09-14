Магия цвета: как выбрать оттенок волос, который идеально вам подойдет

Если у вас теплый подтон кожи, который ассоциируется с осенним цветотипом и карие или зеленые глаза — смело выбирайте рыжую и каштановую краски для волос. Попробуйте карамельно-коричневые оттенки или более темный ореховый (как у Анджелины Джоли). Если вы беспокоитесь о том, что темные тона подчеркнут изъяны кожи, выбирайте сложные окрашивания, например, балаяж.