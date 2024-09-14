Магия цвета: как выбрать оттенок волос, который идеально вам подойдет

Posted 14 сентября, 08:32
Published 14 сентября, 08:32
Modified 14 сентября, 08:32
Updated 14 сентября, 08:32
В теории существует два типа цветов: теплые и холодные. Каждый оттенок соответствует определенному сезону. Например, теплые и насыщенные ассоциируются с осенью, холодные яркие связаны с летом, холодные глубокие считаются зимними, а легкие и теплые — весенними.
Если у вас теплый подтон кожи, который ассоциируется с осенним цветотипом и карие или зеленые глаза — смело выбирайте рыжую и каштановую краски для волос. Попробуйте карамельно-коричневые оттенки или более темный ореховый (как у Анджелины Джоли). Если вы беспокоитесь о том, что темные тона подчеркнут изъяны кожи, выбирайте сложные окрашивания, например, балаяж.
Если у вас светлая кожа и карие или черные глаза, остановите выбор на черной краске для волос. Выбирайте оттенки с холодным подтоном, отливающие темным орехом или голубоватыми бликами.
Для тех, кто отличается светлой фарфоровой кожей и серым или голубым цветом глаз, подойдут медные оттенки а-ля Эмма Стоун и Николь Кидман. Если вы предпочитаете блонд, выбирайте сдержанные оттенки, ближе к холодному пепельному.
Устали от свойственного вашему цветотипу темного оттенка волос? Смените его на блонд. Будьте внимательны: этот вариант подходит только обладательницам оливковой кожи с холодным подтоном. Если вы не уверены в том, что готовы к радикальной смене цвета, попробуйте молочный блонд с мягким медовым оттенком.
В моду возвращаются яркие тона, далекие от естественных оттенков. Попробуйте один из самых актуальных — пастельный розовый. Если вы — обладательница светлой кожи, выбирайте нежный розовый тон, а «оливкам» подойдут насыщенные варианты розового. В тренды возвращаются также синие и фиолетовые тона. Первый подойдет обладательницам кожи с холодным «зимним» подтоном, а второй выгодно подчеркнет фарфоровый цвет лица и светлые глаза.
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