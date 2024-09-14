Как выбрать идеальные шторы для больших окон: 4 стильных идеи

Для таких окон лучше всего подходят легкие, прозрачные ткани, такие как лен, вуаль или шифон, которые придают объемный свет за счет теплого рассеянного свечения. Это позволяет получить открытость и видимость внешней среды, но при этом защитить личное пространство от посторонних глаз.