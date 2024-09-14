Как выбрать идеальные шторы для больших окон: 4 стильных идеи

Posted 14 сентября, 07:32
Published 14 сентября, 07:32
Modified 14 сентября, 07:32
Updated 14 сентября, 07:32
Оформление окон гостиной — довольно сложный процесс, в котором шторы играют решающую роль. Выбор идеальных штор для больших окон может показаться сложной задачей. Тем не менее есть огромное количество примеров, как удачно обыграть большой источник естественного света. Рассказываем о наиболее актуальных трендах.
Большие окна в гостиной, особенно те, которые выходят на солнечную сторону, являются большим плюсом планировки квартиры, поскольку в таких комнатах много естественного света, создающего яркую атмосферу.
Для таких окон лучше всего подходят легкие, прозрачные ткани, такие как лен, вуаль или шифон, которые придают объемный свет за счет теплого рассеянного свечения. Это позволяет получить открытость и видимость внешней среды, но при этом защитить личное пространство от посторонних глаз.
Чтобы оживить обстановку гостинной, в которой есть большие окна, стоит подумать о многослойности для создания красивого визуального эффекта. Такой подход, при котором прозрачные ткани сочетаются с другими материалами в единой палитре декора, являются распространенным примером.
Множественные слои штор также позволяют смешивать и сочетать различные цвета, узоры и текстуры, создавая глубину и ощущение универсальности. Например, белоснежные прозрачные шторы могут выглядеть потрясающе с льняными занавесками. Другим вариантом может быть нанесение поверх легких вуалевых штор изящной драпировки, чтобы подчеркнуть общий дизайн комнаты.
Большие окна в гостиной — прекрасная основа, чтобы придать домашнему декору яркости при помощи выразительных штор. Смените тусклые цвета на яркие узоры, насыщенные тона драгоценных камней или металлические акценты, чтобы придать комнате индивидуальности.
Цветочные, геометрические или абстрактные принты на окнах могут быть использованы для того, чтобы вдохнуть жизнь в унылые интерьеры, придав жизни при помощи ярких оттенков. Выбирайте материалы с более плотной текстурой, дающей утяжеление, например, бархат или жаккард.
«Отдавать предпочтение слишком большому рисунку на шторах не стоит — это антитренд. Такие шторы только будут уменьшать вашу комнату. По этой же причине не стоит рассматривать шторы с фотографиями», — рассказывает LESH ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА.
Шторы в гостинной должны быть не только красивыми, но и выполнять свою функцию защиты. Регулирование освещения, энергоэффективность, а также свойства скрытости должны быть в таком же приоритете, как и дизайн.
«Логичнее будет, если внешняя штора будет плотной и защищать от солнечного света, а внутренняя — полупрозрачной и использоваться для рассеивания дневного света», — считает дизайнер канала Бюро ARCHWOOD.
Для оптимального затемнения выбирайте шторы с подкладкой, которая защищает от бликов и ультрафиолетовых лучей. Это особенно важно, если в гостиной большую часть дня светит яркое солнце.
Еще один разумный вариант — автоматизация штор. Это система, с помощью которой можно легко регулировать уровень освещенности одним касанием.
«Почти любые типы штор можно использовать с электрическим карнизом и управлять ими с пульта. В некоторых вариантах даже программировать и составлять график по будильнику. Я заметила, что у многих умный дом ассоциируется именно с управлением шторами. Для этого не обязательно ставить дорогую сложную систему, можно просто купить электрокарниз отдельно», — делится дизайнер канала.
Также следует учитывать энергоэффективность: шторы имеют способность регулировать температуру в помещении, создавая прохладу летом и сохраняя тепло зимой. Это может помочь снизить затраты на электроэнергию и сделать жизнь в доме более комфортной.
Наконец, следует отметить, если самостоятельный выбор штор оказался слишком сложным процессом, стоит обратиться к специалистам, которые создадут индивидуальное решение, соответствующее вашим вкусам и размерам помещения.
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