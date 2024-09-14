Как скорректировать прямоугольное лицо с помощью стрижки? Нашли лучшие решения!

Стрижка аврора похожа на стрижку каскад и другие многослойные прически, при этом, как правило, она имеет короткую челку. Именно благодаря этой самой многослойности она идеально подходит женщинам с прямоугольным лицом, позволяя завуалировать недостатки внешности и сделать образ ярким и неповторимым.