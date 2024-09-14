Как скорректировать прямоугольное лицо с помощью стрижки? Нашли лучшие решения!

Posted 14 сентября, 05:09
Published 14 сентября, 05:09
Modified 14 сентября, 05:11
Updated 14 сентября, 05:11
Эта стрижка, благодаря рваным «беспорядочным» прядям и объему на макушке, зрительно удлиняют прямоугольное лицо и придают ему задорный вид, переводя акценты с резких черт внешности на волосы.
Стрижка аврора похожа на стрижку каскад и другие многослойные прически, при этом, как правило, она имеет короткую челку. Именно благодаря этой самой многослойности она идеально подходит женщинам с прямоугольным лицом, позволяя завуалировать недостатки внешности и сделать образ ярким и неповторимым.
Данная стрижка будет хорошо смотреться на коротковолосых обладательницах прямоугольного лица. Пряди на висках и прореженная челка визуально делают лицо длиннее и смягчают его пропорции.
Каскад подходит женщинам с прямоугольной формой лица, имеющим длинные и средние волосы. Эта стрижка смягчает черты лица, придает им мягкость, женственность и элегантность.
Рваный каскад отличается от каскада тем, что пряди хаотично подстригаются, а их кончики подвергаются филировке. Так же, как и стрижка каскад, рваный каскад будет хорошо смотреться на женщинах с прямоугольным лицом.
Стрижка лесенка замечательно подойдет обладательницам лица прямоугольной формы и будет хорошо смотреться как на длинных, так и средних густых волосах. Лесенка завуалирует недостатки лица, придав ему больше мягкости и женственности.
Еще одна стрижка, идеально подходящая женщинам с прямоугольной формой лица, — каре, которое особенно эффектно будет выглядеть на густых и волнистых прядях. Эта стрижка визуально вытягивает лицо, подчеркивая его достоинства.
Стрижка боб тоже замечательно подойдет обладательницам прямоугольного лица, так как она зрительно делает лицо более узким, а взгляд — выразительнее. Эта прическа не доставляет много хлопот, ее легко укладывать.
Придаст прямоугольному лицу более мягкие и женственные черты также боб-каре. Эта стрижка за счет ассиметричной челки сделает образ более живым и игривым.
И наконец, женщинам с прямоугольной формой лица и тонкими волосами стоит присмотреться к стрижке пикси с длинной челкой. Эта стрижка проста в уходе и не требует много времени для укладки.
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