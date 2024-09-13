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Posted 13 сентября, 19:37

Published 13 сентября, 19:37

Modified 13 сентября, 19:41

Updated 13 сентября, 19:41

В Театре Поколений готовится к выходу спектакль о составителе «Толкового словаря»

В Театре Поколений готовится к выходу спектакль о составителе «Толкового словаря»

13 сентября 2024, 19:37
Фото: 1MI
13, 14 и 15 сентября в Театре Поколений будут проходить первые показы спектакля Руслана Кацагаджиева «Ловец слов». Речь идет о биографической истории, главный герой которой — составитель «Толкового словаря» Владимир Иванович Даль.

Как сообщает www.fontanka.ru, ссылаясь на данные поисковых запросов «Яндекса», число просмотров содержимого словаря Даля доходит до 200 тысяч в месяц. Данный источник — практически незаменимая база русского языка. Но информации о составителе можно найти не так уж много.

При этом история его жизни на самом деле крайне любопытна. Стоит отметить, что Даль учился вместе с Нахимовым, работал под руководством Пирогова, водил приятельские отношения с Пушкиным и знался с воистину легендарными личностями своей эпохи. Мало кто знает, что Владимир Иванович был мореплавателем, врачом и военным. Его биография меньше всего похожа на систему классификаций и терминов, скорее это приключения или трагикомедия. Драматург Олеся Лихачева совместила все любопытные факты про Даля, основываясь на его мемуарах и воспоминаниях близких людей.

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