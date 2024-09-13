В Театре Поколений готовится к выходу спектакль о составителе «Толкового словаря»

Posted 13 сентября, 19:37
Published 13 сентября, 19:37
Modified 13 сентября, 19:41
Updated 13 сентября, 19:41
Как сообщает www.fontanka.ru, ссылаясь на данные поисковых запросов «Яндекса», число просмотров содержимого словаря Даля доходит до 200 тысяч в месяц. Данный источник — практически незаменимая база русского языка. Но информации о составителе можно найти не так уж много.
При этом история его жизни на самом деле крайне любопытна. Стоит отметить, что Даль учился вместе с Нахимовым, работал под руководством Пирогова, водил приятельские отношения с Пушкиным и знался с воистину легендарными личностями своей эпохи. Мало кто знает, что Владимир Иванович был мореплавателем, врачом и военным. Его биография меньше всего похожа на систему классификаций и терминов, скорее это приключения или трагикомедия. Драматург Олеся Лихачева совместила все любопытные факты про Даля, основываясь на его мемуарах и воспоминаниях близких людей.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14