В Театре Поколений готовится к выходу спектакль о составителе «Толкового словаря»

При этом история его жизни на самом деле крайне любопытна. Стоит отметить, что Даль учился вместе с Нахимовым, работал под руководством Пирогова, водил приятельские отношения с Пушкиным и знался с воистину легендарными личностями своей эпохи. Мало кто знает, что Владимир Иванович был мореплавателем, врачом и военным. Его биография меньше всего похожа на систему классификаций и терминов, скорее это приключения или трагикомедия. Драматург Олеся Лихачева совместила все любопытные факты про Даля, основываясь на его мемуарах и воспоминаниях близких людей.