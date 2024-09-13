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Posted 13 сентября, 03:44

Published 13 сентября, 03:44

Modified 13 сентября, 06:48

Updated 13 сентября, 06:48

На смену персиковому: как сделать трендовый и эффектный гранатовый макияж

На смену персиковому: как сделать трендовый и эффектный гранатовый макияж

13 сентября 2024, 03:44
Фото: Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
На смену персиковому: как сделать трендовый и эффектный гранатовый макияж
Когда природа вокруг меняет краски, хочется перемен и в своем образе. Стилисты советуют перейти на более темные оттенки, но не яркие, а приглушенные, матовые, при этом более эффектные и выразительные.

Подражая звездам

Все прелести гранатового макияжа уже оценили такие звезды, как Хейли Бибер, Меган Фокс, Джиджи Хадид и Кейт Мосс. Сочный оттенок гранатовой кожуры продолжает покорять мир. Девушки скупают бьюти-средства с соответствующим пигментом, чтобы повторить звездный мейкап. Напомним, что сделать это очень легко.

Хейли БиберХейли Бибер
Хейли Бибер. Фото: haileybieber/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Меган ФоксМеган Фокс
Меган Фокс. Фото: meganfox/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Джиджи ХадидДжиджи Хадид
Джиджи Хадид. Фото: gigihadid/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Кейт МоссКейт Мосс
Кейт Мосс. Фото: katemosslatestInstagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Тон

Прежде всего отметим, что гранатовый макияж подойдет всем — и белокожим девушкам, и смугловатым красавицам. Но главное — тон должен быть безупречно выровнен при помощи тональной основы и консилера. Гранатовый не терпит несовершенств в виде постакне, пигментных пятен, покраснений.

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Губы, щеки, веки

Теперь можно приступать к главному — нанесению гранатового пигмента. Для этого лучше взять жидкие или кремовые румяна, также можно использовать тинт. Немного текстуры надо нанести на яблочки щек и растушевать спонжем по направлению к вискам. Для создания монохромного образа можно также нанести немного пигмента на веки и хорошенько растушевать пальцами.

Теперь нанесите гранатового оттенка на губы. Но не проводите по ним стикером, а вбейте пальцами, чтобы создать эффект зацелованных губ. Не нужно подчеркивать карандашом четкий контур губ, пусть края будут слегка размыты.

Масло для губ Siberian Wellness, оттенок «Дикая малина»Масло для губ Siberian Wellness, оттенок «Дикая малина»
Масло для губ Siberian Wellness, оттенок «Дикая малина». Фото: goldapple.ru
Жидкие тени для век Pupa, оттенок CopperЖидкие тени для век Pupa, оттенок Copper
Жидкие тени для век Pupa, оттенок Copper. Фото: goldapple.ru
Кремовый тинт для губ и щек Smashbox, оттенок PomegranateКремовый тинт для губ и щек Smashbox, оттенок Pomegranate
Кремовый тинт для губ и щек Smashbox, оттенок Pomegranate. Фото: goldapple.ru
Карандаш для губ Arive Makeup, оттенок Spicy FeelingКарандаш для губ Arive Makeup, оттенок Spicy Feeling
Карандаш для губ Arive Makeup, оттенок Spicy Feeling. Фото: goldapple.ru

Ресницы и брови

И наконец финальные штрихи — слегка пройтись щеточкой по ресницам и бровям, чтобы сделать их чуть ярче, и ваш трендовый образ готов. Он великолепен!

Тушь для удлинения и подкручивания ресниц BionikeТушь для удлинения и подкручивания ресниц Bionike
Тушь для удлинения и подкручивания ресниц Bionike. Фото: goldapple.ru
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#Алла Хан#Красота#Все материалы авторов#Макияж
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