На смену персиковому: как сделать трендовый и эффектный гранатовый макияж

Posted 13 сентября, 03:44
Published 13 сентября, 03:44
Modified 13 сентября, 06:48
Updated 13 сентября, 06:48
Все прелести гранатового макияжа уже оценили такие звезды, как Хейли Бибер, Меган Фокс, Джиджи Хадид и Кейт Мосс. Сочный оттенок гранатовой кожуры продолжает покорять мир. Девушки скупают бьюти-средства с соответствующим пигментом, чтобы повторить звездный мейкап. Напомним, что сделать это очень легко.
Прежде всего отметим, что гранатовый макияж подойдет всем — и белокожим девушкам, и смугловатым красавицам. Но главное — тон должен быть безупречно выровнен при помощи тональной основы и консилера. Гранатовый не терпит несовершенств в виде постакне, пигментных пятен, покраснений.
Теперь можно приступать к главному — нанесению гранатового пигмента. Для этого лучше взять жидкие или кремовые румяна, также можно использовать тинт. Немного текстуры надо нанести на яблочки щек и растушевать спонжем по направлению к вискам. Для создания монохромного образа можно также нанести немного пигмента на веки и хорошенько растушевать пальцами.
Теперь нанесите гранатового оттенка на губы. Но не проводите по ним стикером, а вбейте пальцами, чтобы создать эффект зацелованных губ. Не нужно подчеркивать карандашом четкий контур губ, пусть края будут слегка размыты.
И наконец финальные штрихи — слегка пройтись щеточкой по ресницам и бровям, чтобы сделать их чуть ярче, и ваш трендовый образ готов. Он великолепен!
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