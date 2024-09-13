На смену персиковому: как сделать трендовый и эффектный гранатовый макияж

Теперь можно приступать к главному — нанесению гранатового пигмента. Для этого лучше взять жидкие или кремовые румяна, также можно использовать тинт. Немного текстуры надо нанести на яблочки щек и растушевать спонжем по направлению к вискам. Для создания монохромного образа можно также нанести немного пигмента на веки и хорошенько растушевать пальцами.