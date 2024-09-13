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Posted 13 сентября, 12:25

Published 13 сентября, 12:25

Modified 13 сентября, 12:27

Updated 13 сентября, 12:27

Лучшее место для свиданий по знаку зодиака

Куда можно пойти на свидание: выбираем лучшее место по знаку зодиака второй половинки

13 сентября 2024, 12:25
Фото: Изображение Midjourney
Лучшее место для свиданий по знаку зодиака
Раков ведем на мастер-класс, Львов — на вечеринку, а Дев — в приют животных. Идеи для самых необычных и запоминающихся свиданий для каждого знака зодиака рассказал астролог Райан Марквардт.

Узнав дату рождения своего любимого или любимой, вы сможете предугадать желания и организовать лучшее свидание в жизни. Чтобы подобрать для каждого знака зодиака уникальную идею, астролог Райан Марквардт дал советы, помогающие понять предпочтения человека. По его словам, это отличная возможность попробовать что-то новое вместе и понять вашу совместимость

Овен

По словам Марквардта, Овны — большие поклонники соперничества в соревнованиях. Они могут превратить что угодно в веселую игру с захватывающими ставками, поэтому удивите их, организовав турнир своими руками.

«Создание атмосферы соревнования, например, кулинарное состязание или полоса препятствий на открытом воздухе, порадует их авантюрную сторону», — рассказывает Марквардт.
Гороскоп свиданий для Овна, Тельца, Близнецов и РаковГороскоп свиданий для Овна, Тельца, Близнецов и Раков
Гороскоп свиданий для Овна, Тельца, Близнецов и Раков. Фото: Изображение Midjourney

Телец

Жизнью Тельцов управляют чувства, они любят наслаждаться всем, что возбуждает их. Свидание в ресторане с вкусной и изысканной едой будет наилучшим вариантом. Если вы уже проходили этот этап, попробуйте окунуться в мир чувственных ароматов. Наверняка вы заметили, что Тельцы любят душиться туалетной водой, поэтому они не пропустят такое событие.

Близнецы

Близнецам нравится веселое времяпровождение, поэтому спокойное свидание им будет не по нраву.

«Близнецы любят социальную и интеллектуальную активность, — отмечает Марквардт, — поэтому вечер развлечений в веселом баре или пабе — идеальный способ держать их в активном и хорошем настроении».

Рак

Ностальгирующий Рак растает от сентиментальной прогулки, которую можно завершить простым мастер-классом скрапбукинга.

«Они дорожат своим опытом, поэтому составление альбома с фотографиями станет отличным способом для них рассказать о своих воспоминания и личной жизни», — делится астролог.
Гороскоп свиданий для Льва, Девы, ВсовГороскоп свиданий для Льва, Девы, Всов
Гороскоп свиданий для Льва, Девы, Всов. Фото: Изображение Midjourney

Лев

Львам нравится чувствовать себя особенными, они действительно ценят, когда кто-то дает им почувствовать себя такими. По этой причине астролог предлагает спланировать вечеринку-сюрприз без всякого повода.

Дева

Девы заботливы и трудолюбивы, поэтому волонтерство на свидании в приюте для животных — это как раз то, что им нужно.

«Ничто не придает им большего значения, чем ощущение, что они меняют мир к лучшему, — рассказывает Марквардт. — Они очень любят делать добро, вы увидите в них ту сторону, которую они редко проявляют в повседневной жизни».

Весы

По мнению астролога, Весами управляет Венера, планета красоты, поэтому роскошный СПА — один из лучших способов дать им почувствовать себя любимыми. Совместные процедуры, например парный массаж, предоставляет возможность расслабиться и восстановить силы рядом друг с другом.

Гороскоп свиданий для Скорпиона, Стрельца и СкорпионаГороскоп свиданий для Скорпиона, Стрельца и Скорпиона
Гороскоп свиданий для Скорпиона, Стрельца и Скорпиона. Фото: Изображение Midjourney

Скорпион

Детективы зодиакального мира, как окрестил Скорпионов Марквардт, любят тайны и умеют читать между строк.

«Выберите самый сложный квест для побега, какой только сможете найти в вашем районе, и приготовьтесь наблюдать, как у вашего Скорпиона будут гореть глаза, разгадывая тайны», — предлагает астролог.

Стрелец

Стрелец, одержимый жаждой странствий, обожает приключения, поэтому стоит отправить его на охоту за подарком с подсказками.

«Стрелец любит ездить на машине, поэтому распределите подсказки так, чтобы у него была возможность объехать город», — предлагает Марквардт.

Козерог

Козероги проявляют большой интерес к истории и ценят мастерство больше, чем любой другой знак, объясняет Марквардт, который считает реставрацию антиквариата идеальным свиданием для этого знака зодиака.

Поищите мастер-классы в местных антикварных или ремесленных магазинах, или займитесь ремонтом подержанных товаров дома своими руками. В итоге вы получите классный сувенир и память об этом дне.

Гороскоп свиданий для Козерога, Водолея и РыбГороскоп свиданий для Козерога, Водолея и Рыб
Гороскоп свиданий для Козерога, Водолея и Рыб. Фото: Изображение Midjourney

Водолей

Любознательный Водолей — интеллектуал и часто интересуется астрологией. Лучшим местом для свидания, которое совместит эти два качества, является посещение планетария.

Сходите на захватывающе шоу, а позже, если позволяют погода и местоположение, отправляйтесь на улицу, чтобы устроить вечерний пикник и полюбоваться звездами.

Рыбы

Для Рыб с богатым воображением уникальная идея для свидания включает в себя виртуальную реальность. Сыграйте вместе в игру на симуляторе, сходите в 7-D кино или на сюрреалистичный фильм, чтобы получить дозу удовольствия от визуального впечатления — чуда чудного.

«Рыбы ценят искусство всех видов, поэтому они будут в восторге от любого мастер-класса, на котором создают неземные впечатления», — делится Марквардт.

Ранее мы рассказывали, почему 2024 год астролог назвал самым тяжелым для отношений, в котором никто не хочет идти на компромисс.

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