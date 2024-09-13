Куда можно пойти на свидание: выбираем лучшее место по знаку зодиака второй половинки

Posted 13 сентября, 12:25
Published 13 сентября, 12:25
Modified 13 сентября, 12:27
Updated 13 сентября, 12:27
Узнав дату рождения своего любимого или любимой, вы сможете предугадать желания и организовать лучшее свидание в жизни. Чтобы подобрать для каждого знака зодиака уникальную идею, астролог Райан Марквардт дал советы, помогающие понять предпочтения человека. По его словам, это отличная возможность попробовать что-то новое вместе и понять вашу совместимость
По словам Марквардта, Овны — большие поклонники соперничества в соревнованиях. Они могут превратить что угодно в веселую игру с захватывающими ставками, поэтому удивите их, организовав турнир своими руками.
«Создание атмосферы соревнования, например, кулинарное состязание или полоса препятствий на открытом воздухе, порадует их авантюрную сторону», — рассказывает Марквардт.
Жизнью Тельцов управляют чувства, они любят наслаждаться всем, что возбуждает их. Свидание в ресторане с вкусной и изысканной едой будет наилучшим вариантом. Если вы уже проходили этот этап, попробуйте окунуться в мир чувственных ароматов. Наверняка вы заметили, что Тельцы любят душиться туалетной водой, поэтому они не пропустят такое событие.
Близнецам нравится веселое времяпровождение, поэтому спокойное свидание им будет не по нраву.
«Близнецы любят социальную и интеллектуальную активность, — отмечает Марквардт, — поэтому вечер развлечений в веселом баре или пабе — идеальный способ держать их в активном и хорошем настроении».
Ностальгирующий Рак растает от сентиментальной прогулки, которую можно завершить простым мастер-классом скрапбукинга.
«Они дорожат своим опытом, поэтому составление альбома с фотографиями станет отличным способом для них рассказать о своих воспоминания и личной жизни», — делится астролог.
Львам нравится чувствовать себя особенными, они действительно ценят, когда кто-то дает им почувствовать себя такими. По этой причине астролог предлагает спланировать вечеринку-сюрприз без всякого повода.
Девы заботливы и трудолюбивы, поэтому волонтерство на свидании в приюте для животных — это как раз то, что им нужно.
«Ничто не придает им большего значения, чем ощущение, что они меняют мир к лучшему, — рассказывает Марквардт. — Они очень любят делать добро, вы увидите в них ту сторону, которую они редко проявляют в повседневной жизни».
По мнению астролога, Весами управляет Венера, планета красоты, поэтому роскошный СПА — один из лучших способов дать им почувствовать себя любимыми. Совместные процедуры, например парный массаж, предоставляет возможность расслабиться и восстановить силы рядом друг с другом.
Детективы зодиакального мира, как окрестил Скорпионов Марквардт, любят тайны и умеют читать между строк.
«Выберите самый сложный квест для побега, какой только сможете найти в вашем районе, и приготовьтесь наблюдать, как у вашего Скорпиона будут гореть глаза, разгадывая тайны», — предлагает астролог.
Стрелец, одержимый жаждой странствий, обожает приключения, поэтому стоит отправить его на охоту за подарком с подсказками.
«Стрелец любит ездить на машине, поэтому распределите подсказки так, чтобы у него была возможность объехать город», — предлагает Марквардт.
Козероги проявляют большой интерес к истории и ценят мастерство больше, чем любой другой знак, объясняет Марквардт, который считает реставрацию антиквариата идеальным свиданием для этого знака зодиака.
Поищите мастер-классы в местных антикварных или ремесленных магазинах, или займитесь ремонтом подержанных товаров дома своими руками. В итоге вы получите классный сувенир и память об этом дне.
Любознательный Водолей — интеллектуал и часто интересуется астрологией. Лучшим местом для свидания, которое совместит эти два качества, является посещение планетария.
Сходите на захватывающе шоу, а позже, если позволяют погода и местоположение, отправляйтесь на улицу, чтобы устроить вечерний пикник и полюбоваться звездами.
Для Рыб с богатым воображением уникальная идея для свидания включает в себя виртуальную реальность. Сыграйте вместе в игру на симуляторе, сходите в 7-D кино или на сюрреалистичный фильм, чтобы получить дозу удовольствия от визуального впечатления — чуда чудного.
«Рыбы ценят искусство всех видов, поэтому они будут в восторге от любого мастер-класса, на котором создают неземные впечатления», — делится Марквардт.
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