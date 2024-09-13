Куда можно пойти на свидание: выбираем лучшее место по знаку зодиака второй половинки

Жизнью Тельцов управляют чувства, они любят наслаждаться всем, что возбуждает их. Свидание в ресторане с вкусной и изысканной едой будет наилучшим вариантом. Если вы уже проходили этот этап, попробуйте окунуться в мир чувственных ароматов. Наверняка вы заметили, что Тельцы любят душиться туалетной водой, поэтому они не пропустят такое событие.