Кроксы: мода или риск для здоровья? Разбираем, насколько они полезны для ног

Posted 13 сентября, 03:34
Published 13 сентября, 03:34
Modified 13 сентября, 11:32
Updated 13 сентября, 11:32
Кроксы — полезна ли популярная обувь для ваших ног
Секрет популярности кроксов в уникальной технологии их изготовления.
«Кроксы изготовлены из полимера, который представляет собой вспененную смолу с закрытыми порами Croslite. Такой материал обеспечивает носящему амортизацию и комфорт», — объясняет ортопед Грегори Альварес.
Дизайн обуви предусматривает просторное ношение, стопа ничем не сдавлена и находится в расслабленном состоянии.
«Для тех, кто весь день проводит на ногах, это оптимальный вариант, поскольку предотвращает мозоли, натирание, боль в косточке большого пальца», — говорит ортопед Роберт Коненелло.
«Для повседневного ношения в течение ограниченного времени кроксы могут быть довольно удобны, — информирует доктор Альварес. — Они легкие, хорошо моются, долговечны. Однако для далеких расстояний или занятий, требующих физической активности, они могут оказаться не лучшим выбором».
Все потому, что кроксы не обеспечивают стопе структурную поддержку. Это, по словам специалиста, может привести к усталости ног, они будут болеть и ныть.
Доктор Коненелло разделяет это мнение.
«Я не большой поклонник кроксов и считаю, что их можно носить при определенных обстоятельствах. Такая обувь довольно эффективна для коротких расстояний. Но она не предназначена для ношения в течение целого дня, особенно если вы очень активны».
В определенных ситуациях кроксы могут оказаться просто незаменимы и спасут от натертых и уставших ног.
Если вы страдаете от потливости стоп или имеет в анамнезе грибковые заболевания ногтей, кроксы позволят вашим ногам дышать. «Дизайн обеспечивает отличную циркуляцию крови, — говорит доктор Альварес. — Это может помочь предотвратить неприятный запах от ног и грибковые инфекции».
Нет ничего плохого в том, чтобы ходить дома босиком. Но если у вас полы из твердой древесины или плитки, то последствия могут быть не самыми радужными. Кроксы с мягкой подкладкой действуют как амортизатор, уменьшая износ.
Кроксы пользуются популярностью у работников общественного питания, медсестер. Почему? Их легко мыть и дезинфицировать. Также эту обувь предпочитают работники, которые весь день стоят на ногах: парикмахеры, продавцы, охранники, курьеры и пр.
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