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Posted 13 сентября, 05:14

Published 13 сентября, 05:14

Modified 13 сентября, 05:14

Updated 13 сентября, 05:14

Кредит на ремонт в квартире: стоит ли его брать, подводные камни, нюансы оформления

Кредит на ремонт в квартире: стоит ли его брать, подводные камни, нюансы оформления

13 сентября 2024, 05:14
Фото: Изображение Midjourney
Кредит на ремонт в квартире: стоит ли его брать, подводные камни, нюансы оформления
Как поступить, если в квартире необходимо сделать ремонт, а денег на данный момент не хватает? Решение может показаться очевидным — взять кредит на ремонт. Рассматриваем его плюсы и минусы.

Почему берут кредиты на ремонт

Цены на ремонт выросли, равно как и стоимость отделочных материалов, и накопить на ремонт мечты становится все сложнее. Именно по этой причине многие предпочитают оформлять кредиты на ремонт, обращаясь в банки.

Статистика свидетельствует, что средняя стоимость ремонта в квартире в России в 2023 году составила 700 — 800 тысяч рублей. Речь идет именно о косметическом ремонте, который не предполагает масштабных работ. В случае с капитальным ремонтом, безусловно, цена будет выше.

Статистика свидетельствует, что средняя стоимость ремонта в квартире в России в 2023 году составила 700 — 800 тысяч рублейСтатистика свидетельствует, что средняя стоимость ремонта в квартире в России в 2023 году составила 700 — 800 тысяч рублей
Статистика свидетельствует, что средняя стоимость ремонта в квартире в России в 2023 году составила 700 — 800 тысяч рублей. Фото: Изображение Midjourney

Стоит ли брать кредит на ремонт

За прошедшие несколько лет цены на отделочные и строительные материалы в крупных городах России выросли значительно — почти на 60%. Так что многие наши соотечественники справедливо полагают, что кредит на ремонт — оптимальный инструмент, ведь он позволяет не ждать и не откладывать работы на потом, а заняться ими уже сегодня. В противном случае на ремонт придется копить, и не факт, что за это время деньги не обесценятся.

Если речь идет о ремонте в новостройке, в квартире, от которой хозяин только что получил ключи, то кредит может стать неплохим, а иногда и единственно возможным вариантом. К примеру, речь может идти о квартире, которую застройщик сдал владельцу даже без черновой отделки. Так что взять кредит и приступить к ремонту уже сейчас будет выгоднее, чем копить, при этом тратить деньги на аренду жилья и ждать, когда наберется нужная сумма.

Если же речь идет о ремонте в квартире, которую владелец планирует сдавать и получать от этого доход, то кредит тоже можно рассмотреть. В этом случае средства из банка под проценты можно рассматривать как вложение, которое рано или поздно себя окупит.

Кредит можно взять и в том случае, если необходимо отремонтировать все комнаты в квартире, а не начинать с одной и ждать, пока появятся деньги на отделку другой.

За прошедшие несколько лет цены на отделочные и строительные материалы в крупных городах России выросли значительно — почти на 60%За прошедшие несколько лет цены на отделочные и строительные материалы в крупных городах России выросли значительно — почти на 60%
За прошедшие несколько лет цены на отделочные и строительные материалы в крупных городах России выросли значительно — почти на 60%. Фото: Изображение Midjourney

Как взять кредит на ремонт

У банков нет такого продукта, как кредит на ремонт квартиры, — как правило, речь идет об обычном потребительском кредите. Ставки по нему варьируются, и перед тем, как принять решение, стоит изучить предложения всех банков, сравнить их и выбрать наиболее удобный вариант.

Что касается сумм в кредит на ремонт, то здесь все зависит от пожеланий и потребностей заемщика и, разумеется, от уровня его дохода — на него банки обращают внимание перед тем, как одобрить тот или иной объем средств. В целом диапазон составляет от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов рублей. Так что кредит можно взять для решения практически любых задач, связанных с ремонтом.

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#Мария Казак#Общество#Дом#Все материалы авторов#Ремонт#Кредит
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