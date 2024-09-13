Кредит на ремонт в квартире: стоит ли его брать, подводные камни, нюансы оформления

За прошедшие несколько лет цены на отделочные и строительные материалы в крупных городах России выросли значительно — почти на 60%. Так что многие наши соотечественники справедливо полагают, что кредит на ремонт — оптимальный инструмент, ведь он позволяет не ждать и не откладывать работы на потом, а заняться ими уже сегодня. В противном случае на ремонт придется копить, и не факт, что за это время деньги не обесценятся.