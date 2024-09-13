Как снять гель-лак самостоятельно дома: лайфхаки от мастера по маникюру

Posted 13 сентября, 04:07
Published 13 сентября, 04:07
Modified 13 сентября, 04:07
Updated 13 сентября, 04:07
Дарья Герасимова, мастер по маникюру, считает, что в домашних условиях вполне можно снимать гель-лак при помощи фольги и ацетона, если действовать аккуратно и по инструкции. Что касается снятия гель-лака при помощи металлической пилки, то этот способ тоже допускается, однако стоит учесть, что для ногтей он может быть травматичным.
«Важно не поранить кожу, расположенную вокруг ногтей, чтобы ее не пришлось шлифовать и обрезать. Ногтевая пластина должна сохранять целостность, так что небольшой по толщине слой базы покрытия все-таки придется сохранить», — предупреждает эксперт.
Что мастер категорически не советует делать, так это отрывать гелевое покрытие от ногтей, поскольку подобные действия могут привести к повреждению пластины и даже к другим, более серьезным последствиям.
Способ достаточно простой и понятный: необходимо взять несколько ватных тампонов, разрезать каждый из них на две части, а также вырезать из фольги несколько небольших квадратов. Каждый кусок ватного диска пропитывается ацетоном — средством для снятия лака, далее вата прикладывается к каждому ногтю, сверху накладывается кусочек фольги. В таком виде ногти необходимо оставить на 20 минут.
Далее вату и фольгу нужно снять с ногтей — под ними останется гелевое покрытие, однако оно станет вязким. Наиболее крупные участки покрытия нужно снимать небольшими щипцами или при помощи деревянной палочки.
В продаже можно найти специальные салфетки для снятия гель-лака. Они напоминают миниатюрные полиэтиленовые пакеты с ацетоновой пропиткой. Использовать их нужно по той же схеме, что и ватные диски с фольгой. Однако верхний слой покрытия перед нанесением салфеток рекомендуется аккуратно спилить.
Тем, кто регулярно делает гель-лак, имеет смысл приобрести для домашнего использования специальный аппарат для снятия покрытия. Внешне этот прибор напоминает сверло, которым пользуются стоматологи. Применять его просто — аппарат аккуратно спиливает верхний слой покрытия, а при помощи другой насадки осуществляется обработка кожи на участке кутикулы.
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