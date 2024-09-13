Как снять гель-лак самостоятельно дома: лайфхаки от мастера по маникюру

Дарья Герасимова, мастер по маникюру, считает, что в домашних условиях вполне можно снимать гель-лак при помощи фольги и ацетона, если действовать аккуратно и по инструкции. Что касается снятия гель-лака при помощи металлической пилки, то этот способ тоже допускается, однако стоит учесть, что для ногтей он может быть травматичным.