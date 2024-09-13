Как на Диком Западе: почему ковбойские сапоги стали хитами и с чем их носить этой осенью + фото

Posted 13 сентября, 09:16
Published 13 сентября, 09:16
Modified 13 сентября, 09:17
Updated 13 сентября, 09:17
Модные ковбойские сапоги — это обувь с высоким голенищем и квадратными носами. В принципе это все ее основные черты, поскольку дальше начинаются вариации с цветом, декором.
Сапоги смотрятся достаточно брутально и эффектно, и именно по этой причине стилисты советуют делать их центром образа и дополнять по возможности женственной одеждой и аксессуарами. Так образ с ковбойскими сапогами можно будет визуально уравновесить.
Начнем с того, с чем модные сапоги категорически не сочетаются этой осенью, — речь идет о джинсах и брюках. Особенно опасны образы, в которых сапоги надеваются поверх джинсов или брюк.
С чем носить ковбойские сапоги? Рассмотрите в качестве партии к ним платья, юбки, короткие шорты, брюки в жокейском стиле или леггинсы. Эта одежда визуально уравновесит массивность обуви.
Самый модный вариант исполнения ковбойских сапог — это модели с квадратными носами и на толстых каблуках. Для осени такая обувь подойдет идеально, и ее оценят даже те девушки, которые с опаской относятся к любым каблукам в принципе. Ковбойские сапоги отличаются устойчивостью.
Что касается декора сапог, то он может быть любым, однако наиболее предпочтительны любые вариации на ковбойскую тематику. Это могут быть эффектная бахрома из кожи или замши, тиснение, вышивка, металлические заклепки. Очень удачно смотрятся сапоги, декорированные кожаными ремешками.
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