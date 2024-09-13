Как на Диком Западе: почему ковбойские сапоги стали хитами и с чем их носить этой осенью + фото

Самый модный вариант исполнения ковбойских сапог — это модели с квадратными носами и на толстых каблуках. Для осени такая обувь подойдет идеально, и ее оценят даже те девушки, которые с опаской относятся к любым каблукам в принципе. Ковбойские сапоги отличаются устойчивостью.