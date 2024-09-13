Большой театр пригласили на гастроли в Тайланд

Как сообщает www.gazeta.ru, гастрольный тур приурочен к проведению Бангкокского международного фестиваля танца и музыки. Этот праздник входит в число наиболее масштабных и популярных культурных праздников искусства в Юго-Восточной Азии, и сейчас он проводится уже 26-й раз подряд.