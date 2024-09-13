Большой театр пригласили на гастроли в Тайланд

Posted 13 сентября, 19:33
Published 13 сентября, 19:33
Modified 13 сентября, 19:36
Updated 13 сентября, 19:36
Как сообщает www.gazeta.ru, гастрольный тур приурочен к проведению Бангкокского международного фестиваля танца и музыки. Этот праздник входит в число наиболее масштабных и популярных культурных праздников искусства в Юго-Восточной Азии, и сейчас он проводится уже 26-й раз подряд.
Кроме того, гастрольный тур Большого театра приурочен к торжеству в честь 72-летия короля Таиланда Рамы Х. В трех постановках будут задействованы самые опытные солисты ГАБТа.
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