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Posted 13 сентября, 19:33

Published 13 сентября, 19:33

Modified 13 сентября, 19:36

Updated 13 сентября, 19:36

Большой театр пригласили на гастроли в Тайланд

Большой театр пригласили на гастроли в Тайланд

13 сентября 2024, 19:33
Фото: Изображение Midjourney
Балетная труппа Большого театра дебютировала на одной из сцен Таиланда 13 сентября с легендарной постановкой балета Чайковского «Лебединое озеро». Соответствующая публикация появилась на сайте ГАБТа.

Как сообщает www.gazeta.ru, гастрольный тур приурочен к проведению Бангкокского международного фестиваля танца и музыки. Этот праздник входит в число наиболее масштабных и популярных культурных праздников искусства в Юго-Восточной Азии, и сейчас он проводится уже 26-й раз подряд.

Кроме того, гастрольный тур Большого театра приурочен к торжеству в честь 72-летия короля Таиланда Рамы Х. В трех постановках будут задействованы самые опытные солисты ГАБТа.

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#Марина Никишина#Культура#Общество#Театр
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