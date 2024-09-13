81-летний Роберт Де Ниро: «Я стар… У меня нет выбора»

Роберт Де Ниро рассказал о своем отношении к старению

Легендарный актер Роберт Де Ниро рассказал, что он думает о своем старении и о том, как оно на него повлияло. Он подчеркнул, что возраст для него — всего лишь цифра, и даже если бы это было не так, он ничего не может с этим поделать.