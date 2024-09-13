81-летний Роберт Де Ниро: «Я стар… У меня нет выбора»

Posted 13 сентября, 17:47
Published 13 сентября, 17:47
Modified 13 сентября, 17:52
Updated 13 сентября, 17:52
«Я стар, знаете ли, мне 81 год», — сказал Де Ниро вечером 13 сентября в эпизоде известного в США телешоу. «Все просто меняется». Об этом пишет PEOPLE.
На вопрос ведущего Криса Уоллеса, «ненавидит ли он» процесс старения, Де Ниро ответил: «У меня нет выбора».
«Примите все, что вам дано», — добавил он.
Во время интервью Де Ниро также ответил на вопрос о том, как бы он описал себя в качестве отца. У актера семеро детей: Дрена (53 года), Рафаэль (47 лет), близнецы Джулиан и Аарон (28 лет), Эллиот (26 лет), Хелен (12 лет) и Джия (1 год).
«Я стараюсь изо всех сил», — откровенно поделился он.
Де Ниро добавил, что его бурная актерская карьера могла помешать отцовству.
«Конечно, я был занят, но я всегда любил своих детей», — продолжил он.
Ранее Де Ниро откровенно говорил о старении в интервью The Guardian в октябре 2023 года. Он сказал, что «больше думает о времени» теперь, когда стал старше — в частности, о том, как «каждая вещь становится важнее» в жизни.
«Все, что я делаю, с точки зрения времени, важно», — объяснил он. «Что бы я ни думал сделать через два года, мне лучше подумать об этом сейчас».
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