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Posted 12 сентября, 07:51

Published 12 сентября, 07:51

Modified 12 сентября, 07:51

Updated 12 сентября, 07:51

Топ-5 рецептов яблочного пирога, которые вы точно захотите попробовать

Топ-5 рецептов яблочного пирога, которые вы точно захотите попробовать

12 сентября 2024, 07:51
Топ-5 рецептов яблочного пирога, которые вы точно захотите попробовать

Сколько удивительных вариантов у этого классического десерта!

Яблочный пирог — бесспорный король среди десертов. Этот сладкий символ родом с бесчисленных праздничных столов и закусочных побеждает в любом кулинарном конкурсе популярности. Его сочетание нежных яблок и хрустящей корочки — это традиция, которую любят все.

Но если вы думаете, что существует лишь один вариант этого классического лакомства — готовьтесь удивляться! Мы собрали для вас 5 уникальных рецептов яблочного пирога. Хотите верную классику? Пожалуйста. А если душа требует чего-то нового — вас ждут оригинальные версии с нотками других десертов, изысканной подачей и неожиданными комбинациями. В некоторых рецептах используется один сорт яблок, в других — целый микс. А объемы варьируются: от уютных пирогов для небольшого семейного ужина до пирогов, которые украсят любое большое застолье.

Но вот что важно: все они невероятно вкусные — и сами по себе, и в компании с взбитыми сливками или шариком ванильного мороженого.

Классический яблочный пирог

Этот проверенный временем рецепт с яблоками сорта Гренни Смит и масляным тестом pâte brisée — это классика, к которой вы будете возвращаться снова и снова.

Ингредиенты:

  • 2 ст. л. муки, плюс немного для раскатывания
  • Тесто pâte brisée (для пирогов)
  • 12 яблок сорта Гренни Смит, очищенных, без сердцевины, нарезанных ломтиками
  • ¾ стакана сахара, плюс немного для посыпки
  • Цедра и сок 1 лимона
  • 1 ½ ч. л. корицы
  • ½ ч. л. мускатного ореха
  • Щепотка молотой гвоздики
  • 2 ст. л. несоленого масла
  • 1 большое яйцо, взбитое

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку и раскатайте тесто: Разогрейте духовку до 190°C. На слегка присыпанной мукой поверхности раскатайте тесто pâte brisée в два круга толщиной 1/8 дюйма и диаметром немного больше 28 см.
  2. Выложите тесто в форму: Один круг теста выложите в форму для пирога, другой накройте вощеной бумагой и пластиковой пленкой. Охладите тесто около 30 минут.
  3. Сделайте начинку: В большой миске смешайте яблоки, сахар, лимонную цедру и сок, специи и муку. Хорошо перемешайте.
  4. Переложите начинку в форму: Выложите яблочную смесь в форму для пирога. Разложите сверху кусочки масла.
  5. Накройте пирог вторым слоем теста: Накройте начинку оставшимся кругом теста, чтобы создать верхнюю корочку.
  6. Сделайте надрезы и защипните края: Сделайте несколько отверстий для выхода пара. Защипните края теста.
  7. Смажьте и выпекайте: Смажьте пирог взбитым яйцом, посыпьте сахаром. Выпекайте около 1 часа, пока корочка не станет золотистой, а соки не начнут пузыриться. Охладите перед подачей.
Этот проверенный временем рецепт с яблоками сорта Гренни Смит и масляным тестом pâte brisée — это классикаЭтот проверенный временем рецепт с яблоками сорта Гренни Смит и масляным тестом pâte brisée — это классика
Этот проверенный временем рецепт с яблоками сорта Гренни Смит и масляным тестом pâte brisée — это классика. Фото: marthastewart.com

Яблочный пирог с коричной завивкой

Этот пирог на противне станет звездой стола. Завитки из коричного масла, красиво уложенные на тесто, создают настоящий шедевр выпечки.

Ингредиенты:

  • 3 ст. л. неотбелённой муки, плюс немного для раскатывания
  • 2 порции теста pâte brisée (рецепт «Любимое тесто от Test Kitchen»), каждую порцию сформируйте в прямоугольный диск
  • 4 ст. л. несоленого масла комнатной температуры, плюс 2 ст. л. холодного масла, нарезанного маленькими кубиками
  • ½ стакана светло-коричневого сахара (плотно утрамбованного)
  • 1 ч. л. молотой корицы
  • ½ ч. л. кошерной соли
  • 1,8 кг различных сортов яблок (Джонаголд, Кортланд, Гренни Смит и Эмпайр), очищенных и нарезанных ломтиками толщиной ¼ дюйма
  • 2 ст. л. свежего лимонного сока
  • 6 ст. л. сахарного песка
  • 1 ч. л. экстракта ванили
  • 1 крупное яйцо, слегка взбитое
  • Мелкокристаллический сахар для посыпки

Приготовление:

  1. Раскатайте тесто и подготовьте форму: На присыпанном мукой листе пергамента раскатайте один диск теста в прямоугольник размером 30 на 43 см. Перенесите тесто в противень с бортиками размером 26 на 39 см или в форму для рулетов. Придвиньте тесто к краям и поднимите по бокам, загибая свисающие края. Охладите 30 минут.
  2. Приготовьте коричное масло и распределите его на втором диске теста:
  3. В небольшой миске смешайте масло комнатной температуры, коричневый сахар, корицу и ¼ ч. л. соли. На присыпанном мукой пергаменте раскатайте второй диск теста в прямоугольник размером 30 на 41 см. Равномерно распределите смесь масла по тесту до краев, затем плотно сверните в рулет. Переложите на противень и охладите до твердого состояния, около 30 минут.
  4. Подготовьте начинку и заполните корку пирога: Разогрейте духовку до 220°C, разместив противень с фольгой на нижней полке. В большой миске смешайте яблоки, лимонный сок, сахар, муку, оставшуюся ¼ ч. л. соли и ваниль. Переложите начинку в подготовленное тесто и добавьте сверху кубики холодного масла.
  5. Нарежьте рулет: Нарежьте рулет ломтиками толщиной ¼ дюйма, поворачивая каждый раз, чтобы сохранить круглую форму (нужно получить 63 ломтика).
  6. Выложите ломтики на пирог: Выложите ломтики на начинку, слегка перекрывая друг друга, по девять рядов по семь ломтиков. Охладите пирог до затвердевания, около 30 минут.
  7. Смажьте яйцом и выпекайте: Смажьте верх пирога взбитым яйцом и посыпьте мелкокристаллическим сахаром. Выпекайте 20 минут, пока корка не начнёт схватываться. Уменьшите температуру до 190°C и продолжайте выпекать, пока корка не станет золотистой, а соки не начнут пузыриться, примерно 1 час. Полностью охладите на решётке перед подачей. Лучше всего пирог подавать в день его приготовления.
Яблочный пирог с коричной завивкой на противне станет звездой столаЯблочный пирог с коричной завивкой на противне станет звездой стола
Яблочный пирог с коричной завивкой на противне станет звездой стола. Фото: marthastewart.com

Яблочно-малиновый пирог

Необычное, но безупречное сочетание яблок и малины придает этому пирогу яркий сладко-кислый вкус. Можно использовать как свежие, так и замороженные ягоды.

Ингредиенты:

  • 1,25 кг различных сортов яблок для выпечки (например, Рим или Кортланд), очищенных, без сердцевины, нарезанных ломтиками толщиной 1,25 см
  • 170 г свежей или частично размороженной замороженной малины
  • ¾ стакана сахарного песка
  • ¼ стакана муки, плюс немного для раскатывания теста
  • 1 ст. л. свежего лимонного сока
  • Щепотка соли
  • Тесто pâte brisée по рецепту Лусинды Скала Куинн
  • 2 ст. л. несоленого масла, нарезанного кусочками
  • 1 яичный желток
  • 1 ст. л. жирных сливок
  • Мелкий сахар для посыпки

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 190°C. В большой миске смешайте яблоки, малину, сахар, муку, лимонный сок и соль; отставьте в сторону.
  2. На присыпанной мукой поверхности раскатайте один диск теста до толщины 3 мм. Вырежьте круг диаметром 30 см и выложите его в 9-дюймовую форму для пирога. Наполните тесто яблочной смесью и разложите сверху кусочки масла.
  3. На той же поверхности раскатайте второй диск теста до той же толщины и вырежьте круг диаметром 30 см. Накройте начинку тестом. Обрежьте края, оставив 2,5 см свеса. Закрепите края, придав форму по желанию. Сделайте пять надрезов по 7,5 см на верхнем слое теста. Охладите пирог в течение 20 минут.
  4. В миске взбейте яичный желток со сливками и смажьте верх пирога. Посыпьте мелким сахаром. Выпекайте, пока корка не станет золотистой, а соки не начнут пузыриться, от 1 часа 10 минут до 1 часа 20 минут. Подложите фольгу под решетку, чтобы поймать соки. Если верх пирога подрумянивается слишком быстро, накройте его фольгой. Переложите пирог на решетку и дайте ему полностью остыть, около 4 часов или оставьте на ночь.
Необычное, но безупречное сочетание яблок и малины придает этому пирогу яркий сладко-кислый вкусНеобычное, но безупречное сочетание яблок и малины придает этому пирогу яркий сладко-кислый вкус
Необычное, но безупречное сочетание яблок и малины придает этому пирогу яркий сладко-кислый вкус. Фото: marthastewart.com

Яблочный пирог «Бриллиант»

Этот пирог удивляет не только вкусом, но и внешним видом. Тесто нарезают на ромбы и смазывают разными частями яйца, создавая блестящий и оригинальный узор.

Ингредиенты:

  • 2 ст. л. несоленого масла
  • 1,4 кг различных сортов яблок для выпечки (например, Макаун, Гренни Смит, Кортланд, Джонаголд и Эмпайр), очищенных, без сердцевины, нарезанных ломтиками толщиной ¼ дюйма
  • 1 ст. л. свежего лимонного сока
  • ½ стакана сахарного песка
  • ½ ч. л. молотой корицы
  • ⅛ ч. л. кошерной соли
  • 2 ст. л. неотбелённой муки, плюс немного для раскатывания
  • Тесто pâte brisée по рецепту Test Kitchen
  • 1 большой яичный белок, плюс 1 большой яичный желток
  • Мелкий сахар для посыпки

Приготовление:

  1. В большой кастрюле с толстым дном растопите масло на среднем огне. Добавьте яблоки, лимонный сок, сахар, корицу и соль. Накройте крышкой и готовьте, пока яблоки не станут мягкими, но не разварятся, около 8 минут. Добавьте муку и готовьте, не накрывая, до загустения сока, около 2 минут. Переложите яблочную смесь в форму для выпечки размером 23×33 см и дайте полностью остыть.
  2. На присыпанном мукой листе пергамента раскатайте один диск теста в круг диаметром 33 см и толщиной около 3 мм. Выложите тесто в 9-дюймовую форму для пирога. Охладите до твёрдого состояния, не менее 30 минут. Тем временем раскатайте оставшийся диск теста в круг того же размера и толщины на присыпанном мукой пергаменте. Переложите его на противень и охладите, примерно 30 минут.
  3. Выложите яблочную начинку в подготовленную форму для пирога, равномерно распределив её. Легко смажьте края нижнего слоя теста водой.
  4. Для верхнего слоя теста используйте формочку для печенья в форме ромба размером 5,7 см, чтобы вырезать 16 ромбов (если необходимо, снова раскатайте обрезки теста). Заморозьте вырезанные фигурки на противне, выстеленном пергаментом, до твердого состояния, около 15 минут. Обрежьте нижний слой теста по краю формы. В одной миске взбейте яичный белок с ½ ст. л. воды, в другой миске — желток с ½ ст. л. воды. Смажьте половину ромбов белковой смесью и посыпьте мелким сахаром, а оставшиеся смажьте желтком. Начиная с центра пирога, выложите ромбы поверх начинки, чередуя разные покрытия. Обрежьте края ромбов по краю формы. Охладите пирог до затвердевания теста, примерно 30 минут.
  5. Разогрейте духовку до 200°C, поместив противень с фольгой на нижнюю полку для сбора сока. Поставьте пирог на решетку в нижней трети духовки и выпекайте, пока корка не начнет подрумяниваться, около 20 минут. Уменьшите температуру до 190°C и продолжайте выпекать, пока корка не станет золотистой, а соки не начнут пузыриться, от 1 часа до 1 часа 10 минут. Если корка начинает подгорать, накройте пирог фольгой. Переложите на решетку и дайте полностью остыть, не менее 6 часов.
Яблочный пирог «Бриллиант» удивляет не только вкусом, но и внешним видомЯблочный пирог «Бриллиант» удивляет не только вкусом, но и внешним видом
Яблочный пирог «Бриллиант» удивляет не только вкусом, но и внешним видом. Фото: marthastewart.com

Веганский яблочный пирог

Этот рецепт на основе сафлорового масла станет находкой для тех, кто ищет веганский вариант пирога. Хрустящая корочка и нежная начинка порадуют любого гурмана.

Время подготовки: 40 минут
Общее время: 5 часов
Порции: 8

Ингредиенты:

  • 3 ст. л. муки, плюс немного для раскатывания
  • Веганское тесто для пирога
  • 1,4 кг различных сортов яблок (примерно 6 шт.), таких как Гренни Смит, Гала, Эмпайр и Макаун, очищенных и нарезанных ломтиками толщиной ¼ дюйма
  • 1 ст. л. свежего лимонного сока
  • ¼ стакана натурального сахара или обычного сахарного песка
  • 1 ч. л. молотой корицы
  • ⅛ ч. л. крупной соли
  • Тростниковый сахар для посыпки

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200°C. На присыпанной мукой поверхности раскатайте один диск теста в круг диаметром 33 см и толщиной 3 мм. Выложите его в 9-дюймовую форму для пирога и подрежьте края. Второй диск раскатайте аналогично.
  2. В большой миске смешайте яблоки, лимонный сок, сахар, корицу, соль и муку. Переложите начинку в тесто, смажьте края водой и накройте вторым слоем теста. Закрепите края и сделайте несколько надрезов для выхода пара. Смажьте верх водой и посыпьте тростниковым сахаром.
  3. Поставьте пирог на противень и выпекайте при 200°C до золотистого цвета, около 20 минут. Затем снизьте температуру до 175°C и выпекайте еще 60-70 минут, пока корочка не станет коричневой, а соки не начнут пузыриться. Остудите пирог перед подачей.
Этот рецепт на основе сафлорового масла станет находкой для тех, кто ищет веганский вариант пирога.Этот рецепт на основе сафлорового масла станет находкой для тех, кто ищет веганский вариант пирога.
Этот рецепт на основе сафлорового масла станет находкой для тех, кто ищет веганский вариант пирога.. Фото: marthastewart.com
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#Алина Ибрагимова#Еда#Все материалы авторов#Рецепт#Яблоки
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