Топ-5 рецептов яблочного пирога, которые вы точно захотите попробовать

Но если вы думаете, что существует лишь один вариант этого классического лакомства — готовьтесь удивляться! Мы собрали для вас 5 уникальных рецептов яблочного пирога. Хотите верную классику? Пожалуйста. А если душа требует чего-то нового — вас ждут оригинальные версии с нотками других десертов, изысканной подачей и неожиданными комбинациями. В некоторых рецептах используется один сорт яблок, в других — целый микс. А объемы варьируются: от уютных пирогов для небольшого семейного ужина до пирогов, которые украсят любое большое застолье.