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Posted 12 сентября, 11:10

Published 12 сентября, 11:10

Modified 12 сентября, 11:10

Updated 12 сентября, 11:10

Как удалить гель-лак в домашних условиях и не повредить ногти

Секреты снятия гель-лака без вреда: домашние лайфхаки для ухода за ногтями

Фото: Изображение Midjourney
Как удалить гель-лак в домашних условиях и не повредить ногти
Когда ваш гелевый маникюр начинает отслаиваться по краям, так и возникает соблазн содрать его целиком. Не делайте так! Это может привести к потере верхнего слоя ногтевой пластины, что в итоге намного хуже, чем пара сколов.

Конечно, лучше всего удались гель-лак в салоне у профессионалов. Но не всегда бывают время и средства. Поэтому ловите лайфхак по удалению гелевого маникюра на дому.

Шаг 1: Защитите кутикулу

Поскольку для удаления гель-лака придется пользоваться ацетоном, который сушит ногти и кожу вокруг, то следует смазать зону пластины маслом для кутикулы. В отсутствие этого средства можно воспользоваться вазелином.

Шаг 2: Спилите верхний слой лака грубой пилкой для ногтей

Механическое повреждение гель-лаковой поверхности поможет ацетону быстрее проникнуть внутрь и размягчить состав.

Шаг 3: Смочите ногти в ацетоне, используя ватные шарики и алюминиевую фольгу

Смочите в ацетоне пять ватных шариков, затем закрепите их на ногтях, а сверху оберните каждый палец алюминиевой фольгой. Оставьте на 10 — 20 минут.

Шаг 4: Аккуратно снимите слой гель-лака

Снимите фольгу, протрите ватой каждый ноготь. Затем возьмите лопатку для кутикулы (такая есть в любом маникюрном наборе) и аккуратно соскоблите слой гель-лака. Если вы достаточно держали ногти в ацетоне, то слои будут легко отходить от пластины. Если после удаления на ногтях еще остался гель-лак, повторите процедуру с фиксацией ацетона фольгой.

Шаг 5: Вымойте и увлажните

После того, как ваши ногти стали чистыми, необходимо тщательно вымыть руки, вытереть их насухо и нанести на ногти и кутикулу новый слой масла. Затем рекомендуется воспользоваться увлажняющим кремом для рук. Важно помнить, что часто такую процедуру делать нельзя, иначе это иссушит ногти и кожу пальцев. Но в разовом случае она может помочь.

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#Дмитрий Митраков#Здоровье#Красота#Все материалы авторов#Маникюр
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