Секреты снятия гель-лака без вреда: домашние лайфхаки для ухода за ногтями

Posted 12 сентября, 11:10
Published 12 сентября, 11:10
Modified 12 сентября, 11:10
Updated 12 сентября, 11:10
Конечно, лучше всего удались гель-лак в салоне у профессионалов. Но не всегда бывают время и средства. Поэтому ловите лайфхак по удалению гелевого маникюра на дому.
Поскольку для удаления гель-лака придется пользоваться ацетоном, который сушит ногти и кожу вокруг, то следует смазать зону пластины маслом для кутикулы. В отсутствие этого средства можно воспользоваться вазелином.
Механическое повреждение гель-лаковой поверхности поможет ацетону быстрее проникнуть внутрь и размягчить состав.
Смочите в ацетоне пять ватных шариков, затем закрепите их на ногтях, а сверху оберните каждый палец алюминиевой фольгой. Оставьте на 10 — 20 минут.
Снимите фольгу, протрите ватой каждый ноготь. Затем возьмите лопатку для кутикулы (такая есть в любом маникюрном наборе) и аккуратно соскоблите слой гель-лака. Если вы достаточно держали ногти в ацетоне, то слои будут легко отходить от пластины. Если после удаления на ногтях еще остался гель-лак, повторите процедуру с фиксацией ацетона фольгой.
После того, как ваши ногти стали чистыми, необходимо тщательно вымыть руки, вытереть их насухо и нанести на ногти и кутикулу новый слой масла. Затем рекомендуется воспользоваться увлажняющим кремом для рук. Важно помнить, что часто такую процедуру делать нельзя, иначе это иссушит ногти и кожу пальцев. Но в разовом случае она может помочь.
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