Секреты снятия гель-лака без вреда: домашние лайфхаки для ухода за ногтями

После того, как ваши ногти стали чистыми, необходимо тщательно вымыть руки, вытереть их насухо и нанести на ногти и кутикулу новый слой масла. Затем рекомендуется воспользоваться увлажняющим кремом для рук. Важно помнить, что часто такую процедуру делать нельзя, иначе это иссушит ногти и кожу пальцев. Но в разовом случае она может помочь.