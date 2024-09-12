Родился сын: Певец Данко стал многодетным отцом

Posted 12 сентября, 20:11
Published 12 сентября, 20:11
Modified 12 сентября, 20:12
Updated 12 сентября, 20:12
Как пишет gazeta.ru, в январе этого года артист сочетался браком с диджеем и дизайнером Марией Силуяновой. У новоиспеченной супруги Данко есть сын Руслан от прошлого брака.
У Данко в отношениях с моделью Натальей Устюменко родились две дочери. Сейчас Софье 20 лет, а Агате — 10. У младшей девочки диагностирован ДЦП. В мае 2022 года певец рассказал, что сейчас не общается с дочерьми из-за испортившихся отношений с их матерью. Данко заявил, что дочери внезапно перестали навещать его и поздравлять по праздникам. При этом он искренне считает, что «отдал детям все, что было», но Устюменко продолжила судиться с ним.
Певец уверяет, что экс-возлюбленная намеренно настроила Софью и Агату против него. Наталья уже публично стыдила Данко за отсутствие материальной помощи детям и просила его выплатить алименты. Певец напоминает, что до начала таких разбирательств он был крайне вовлечен в жизни наследниц, при этом отвечая и за медицинскую поддержку Агаты.
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