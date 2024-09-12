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Posted 12 сентября, 20:11

Published 12 сентября, 20:11

Modified 12 сентября, 20:12

Updated 12 сентября, 20:12

Данко

Родился сын: Певец Данко стал многодетным отцом

12 сентября 2024, 20:11
Фото: Global Look Press
Данко
Александр Фадеев, который поет на российской эстраде под псевдонимом Данко, рассказал на своей страничке в социальных сетях о прибавлении в семействе. У певца появился сын, о чем он сообщил, выложив видеоролик находящейся в положении жены.

Как пишет gazeta.ru, в январе этого года артист сочетался браком с диджеем и дизайнером Марией Силуяновой. У новоиспеченной супруги Данко есть сын Руслан от прошлого брака.

Данко и его супруга Мария СилуяноваДанко и его супруга Мария Силуянова
Данко и его супруга Мария Силуянова. Фото: danko_star/Instagram (владелец — компания Meta — признана в России экстремистской и запрещена)

У Данко в отношениях с моделью Натальей Устюменко родились две дочери. Сейчас Софье 20 лет, а Агате — 10. У младшей девочки диагностирован ДЦП. В мае 2022 года певец рассказал, что сейчас не общается с дочерьми из-за испортившихся отношений с их матерью. Данко заявил, что дочери внезапно перестали навещать его и поздравлять по праздникам. При этом он искренне считает, что «отдал детям все, что было», но Устюменко продолжила судиться с ним.

Певец уверяет, что экс-возлюбленная намеренно настроила Софью и Агату против него. Наталья уже публично стыдила Данко за отсутствие материальной помощи детям и просила его выплатить алименты. Певец напоминает, что до начала таких разбирательств он был крайне вовлечен в жизни наследниц, при этом отвечая и за медицинскую поддержку Агаты.

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#Марина Никишина#Дети#Знаменитости#Семья
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