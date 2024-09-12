Родился сын: Певец Данко стал многодетным отцом

У Данко в отношениях с моделью Натальей Устюменко родились две дочери. Сейчас Софье 20 лет, а Агате — 10. У младшей девочки диагностирован ДЦП. В мае 2022 года певец рассказал, что сейчас не общается с дочерьми из-за испортившихся отношений с их матерью. Данко заявил, что дочери внезапно перестали навещать его и поздравлять по праздникам. При этом он искренне считает, что «отдал детям все, что было», но Устюменко продолжила судиться с ним.