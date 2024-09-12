Раскрываем тайны судьбы: значение чисел в нумерологии по дате рождения

Posted 12 сентября, 16:48
Published 12 сентября, 16:48
Modified 12 сентября, 19:06
Updated 12 сентября, 19:06
Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо сложить все цифры даты своего рождения и привести их к однозначному числу. Полученная цифра является Жизненным Числом, управляющим судьбой.
Например, дата рождения 20.06.1980
Складываем все числа:
2+0+0+6+1+9+8+0=26
2+6=8
Число судьбы — 8
«Единицей» управляет Солнце, поэтому такие люди имеют оригинальный ум, очень активны, энергичны и обладают артистизмом. Они наделены интеллектуальным складом ума, поэтому их привлекают умственные, а не физические занятия.
У вас в высшей степени новаторский ум, который не поддается простому выполнению приказов. Лидерские способности высоко развиты, что позволяет занимать руководящие должности. Они мужественны и без колебаний берутся за решение самых сложных проблем.
Многие представители «единицы» креативны и могут обладать художественными талантами, а некоторых привлекают сверхъестественные и оккультные науки. Знания приобретаются благодаря наблюдениям и путешествиям.
Вам нужно быть осторожным и не быть слишком щедрым и вести экстравагантный образ жизни. Нужно быть осторожными с увлечениями, поскольку вы можете стать жертвой азартных игр.
«Двойками» управляет Луна, поэтому рожденные с этим числом обладают богатым воображением, идеалистично относятся к жизни, обладают мечтательной натурой.
Вас привлекают люди с интеллектуальным складом ума, а также те, кто может обеспечить вам земные блага. Таких людей ждет умеренный успех в бизнесе, но улучшить свое финансовое положение можно, если использовать свою фантазию для создания чего-то нового. Вы способны заострять внимание на деталях, не упуская из виду более масштабную цель.
Человек-"двойка» по натуре добрый, внимательный и абсолютно бескорыстный, принимающий во внимание чувства других. Из вас получится хороший супруг и соратник в одном лице.
Но по сути, вы интроверт, предпочитающий одиночество компании людей, с которыми вы не можете общаться. Вы любите красивые вещи и получаете удовольствие от простых вещей в жизни. Вам следует остерегаться позволять другим пользоваться вашим добродушием.
Этим числом управляет Юпитер, рожденные под этой планетой ценят нравственность, справедливость, милосердие и чистую любовь. Вам везет в финансовых вопросах, получая множество возможностей для карьерного роста. Ваши амбиции, лидерство и напористость всегда будут мотивировать стремиться к постоянным улучшениям в профессиональной жизни.
Обычно таким людям везет в жизни, благодаря способности привлекать к себе все хорошее. Вы будете иметь значительное отношение к массам и останетесь в центре внимания общественности. Острый ум и природное обаяние сделают из вас значимого человека.
Вы легко приспосабливаетесь к обстоятельствам, обладаете множеством талантов, но выбор профессии всегда дается тяжело. От природы обладаете скромностью и всегда вежливы со всеми. Безгранично уверены в себе и полагаетесь на собственные силы. У вас широкий кругозор, терпимость и полное отсутствие злобы или коварства.
Числом «4» управляет планета Уран, которая характерна энергичность, напористостью и прогрессивностью. В финансовом плане вы будете обеспечены, не нуждаясь в материальных благах. Обладаете бережливостью, но дом всегда обставлен дорого и со вкусом.
На жизнь «четверок» часто сваливаются неожиданные и революционные изменения, хотя они обычно они происходят к лучшему. Такие люди добиваются значительного успеха после 40 лет. Вам нравится работать над глобальными проблемами, например улучшением жизни человека и общества.
Вы не любите лицемерие, уважаете искусство и музыку, обладаете смелостью отстаивать свои убеждения и напрямую высказывать то, что на уме. Вы ведете активный образ жизни и всегда заняты своей работой. Надежный друг, который заслуживает доверия и доброе имя.
Планета Меркурий управляет пятеркой, которая характеризует людей проницательных, умственно активных, трудолюбивых, дипломатичных, обладающих интуицией, острой деловой хваткой и научным складом ума.
Число 5 связано с бизнесом, поэтому в жизни таких людей присутствует большой материальный успех, они в состоянии самостоятельно построить успешную карьеру.
Вы активны, быстры и подвижны, как физически, так и умственно. Хороший оратор, способный красноречиво выражать свои мысли. Целеустремленный, способный доводить планы до логического завершения.
Пятерки, несмотря на деловую хватку, очень семейные люди, которые с удовольствием заботятся о благополучии своих детей. Домашние под вашим напором будут много путешествовать и постоянно что-то менять. Вы всегда готовы протянуть руку помощи тем, кто нуждается в вашей помощи.
Этим числом управляет планета Венера, которая символизирует любовь, симпатию и обожание. Шестерка также обозначает творческий, эстетический и артистический темперамент.
Хотя вы не особенно заинтересованы в материальных благах, в целом вы зажиточны, склонны тратить экстравагантно, особенно на предметы роскоши. Могут быть неожиданные прибыли.
Вы прирожденный художник, вас привлекает все красивое и эстетичное. «Шестерки» всегда полны энергии, энтузиазма и обаяния, разговоры ведете интересные и оживленные. Любящий по натуре человек, который испытывает глубокую симпатию к людям. Имеется глубокое чувство преданности по отношению к своим друзьям. Обычно, привязаны к своей семье и постоянно стремятся облегчить им жизнь.
Этим числом управляет планета Нептун, а это значит, что вы наделены богатым воображением и обладаете мечтательной натурой. Вас не очень интересует материальный аспект жизни, поэтому вы не можете скопить денег. Но есть исключения, некоторые из «семерок» могут преуспеть в качестве трейдеров, экспортеров, импортеров, инженеров, врачей и т. д.
Такие люди характеризуются высокой степенью индивидуальности и независимости. По натуре беспокойны, всегда стремитесь к переменам. Заинтересованы в путешествиях, их всегда очаровывает что-то экзотическое.
Число 7 имеет духовный подтекст, поэтому люди постоянно вовлечены в философские поиски себя. Обычно откровенны и сильно стремятся к свободе мыслей и действий.
Этим числом управляет планета Сатурн, характеризуемая обостренным чувством дисциплины, непоколебимости, постоянства и исполнительности. Вы добьетесь успеха в конце жизни, но никогда не обретете финансовой нестабильности. Больше шансов преуспеть в правительстве, лесном хозяйстве и строительстве. Медицина также может быть хорошим вариантом.
Вы ведете уединенный образ жизни, практичны, консервативны в своих вкусах и часто подавлены. Известны своим обостренным чувством справедливости и честной игрой. Прирожденный менеджер, способный выжимать из людей работу. Стремиться к авторитетным и ответственным позициям. Но вы должны быть осторожны, чтобы не позволить другим взвалить на вас бремя ответственности.
Этим числом управляет планета Марс — агрессивный, смелый, напористый и быстрый. Вам очень повезло в том, что касается карьеры и финансового положения, всегда будете зарабатывать больше, чем средний человек. Однако, есть привычка тратить, превращая свою жизнь в лозунг «легко пришло — легко ушло».
Таких людей считают бойцом — вы не остановитесь, пока не достигнете своей цели. У вас огненный темперамент и лихой характер. По натуре храбрый и не уклоняетесь от конфликта. Чрезвычайно преданы своим друзьям и пойдете на все, чтобы помочь им.
Вы всегда сочувствуете неудачникам. Хотя и действуете добросовестно, отсутствие такта и деликатности в манерах часто приводит к тому, что вас неправильно понимают. Вам нужно быть более сдержанным, особенно в общении с друзьями и родственниками.
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