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Posted 12 сентября, 12:50

Published 12 сентября, 12:50

Modified 12 сентября, 12:50

Updated 12 сентября, 12:50

«Вишенка на торте» в трендах осеннего маникюра: оттенок, который выглядит дорого

Осенний must-have: маникюр в оттенке «черная вишня» для стильного образа

Фото: Изображение Midjourney
«Вишенка на торте» в трендах осеннего маникюра: оттенок, который выглядит дорого
Лето всегда пролетает незаметно, поэтому уже сейчас пора задумываться о своих осенних образах. В частности, о маникюре. Яркие и дерзкие летние оттенки отойдут на второй план, а на смену им придут более насыщенные, глубокие тона — такие, как «черная вишня».

Красное + черное

Оттенок «черная вишня» хорош своей необычностью. Он более сдержан, чем красный, поэтому допустим в любом, даже строгом, образе и не перетягивает все внимание на себя. При этом он выглядит гораздо мягче, чем черный, который слишком строг и радикален. «Черная вишня» — отличный вариант для тех, кто любит солидные, сдержанные тона, но при этом быстро устает от нейтральных оттенков, таких как, например, бежевый.

Свобода выбора

Некоторые цвета в маникюре подразумевают наличие определенной длины или формы ногтей. Другие выглядят выразительно только в том случае, если дополнены контрастным декором. «Черная вишня» в этом плане максимально демократична. Этот цвет отлично смотрится на коротких ногтях (даже лучше, чем на длинных) и выгодно подчеркивает любую форму, будь то мягкий квадрат или овал.

Трендсеттер

Тренд на «черную вишню» задала Селена Гомес, которая похвасталась дорогим маникюром на вручении «Эмми». Этот шедевр создал нейл-мастер Том Бачик. Позже он рассказал в соцсетях, как добиться такого шикарного цвета.

Первым шагом стало нанесение тонкого слоя черного лака, затем — насыщенного фиолетового оттенка.

О финальном аккорде маникюра мастер сказал следующее:

«Для создания глубокого эффекта вишни взял маленькую кисточку для геля, окунув в красную хромированную пудру».

Если у вас под рукой не нашлось таких оттенков, найдите темно-красный лак и вместе со своим мастером решите, каких цветовых ноток добавить, чтобы он заиграл на ваших ногтях. Осталось лишь нанести блестящий топ, чтобы ногти сияли, как вымытые спелые вишни. И ещё: не забудьте об увлажнении кожи рук, ведь у шикарного маникюра должно быть достойное обрамление.

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#Дмитрий Митраков#Красота#Мода#Все материалы авторов#Тренды#Маникюр
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