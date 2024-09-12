Осенний must-have: маникюр в оттенке «черная вишня» для стильного образа

Оттенок «черная вишня» хорош своей необычностью. Он более сдержан, чем красный, поэтому допустим в любом, даже строгом, образе и не перетягивает все внимание на себя. При этом он выглядит гораздо мягче, чем черный, который слишком строг и радикален. «Черная вишня» — отличный вариант для тех, кто любит солидные, сдержанные тона, но при этом быстро устает от нейтральных оттенков, таких как, например, бежевый.