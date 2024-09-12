Осенний must-have: маникюр в оттенке «черная вишня» для стильного образа

Posted 12 сентября, 12:50
Published 12 сентября, 12:50
Modified 12 сентября, 12:50
Updated 12 сентября, 12:50
Оттенок «черная вишня» хорош своей необычностью. Он более сдержан, чем красный, поэтому допустим в любом, даже строгом, образе и не перетягивает все внимание на себя. При этом он выглядит гораздо мягче, чем черный, который слишком строг и радикален. «Черная вишня» — отличный вариант для тех, кто любит солидные, сдержанные тона, но при этом быстро устает от нейтральных оттенков, таких как, например, бежевый.
Некоторые цвета в маникюре подразумевают наличие определенной длины или формы ногтей. Другие выглядят выразительно только в том случае, если дополнены контрастным декором. «Черная вишня» в этом плане максимально демократична. Этот цвет отлично смотрится на коротких ногтях (даже лучше, чем на длинных) и выгодно подчеркивает любую форму, будь то мягкий квадрат или овал.
Тренд на «черную вишню» задала Селена Гомес, которая похвасталась дорогим маникюром на вручении «Эмми». Этот шедевр создал нейл-мастер Том Бачик. Позже он рассказал в соцсетях, как добиться такого шикарного цвета.
Первым шагом стало нанесение тонкого слоя черного лака, затем — насыщенного фиолетового оттенка.
О финальном аккорде маникюра мастер сказал следующее:
«Для создания глубокого эффекта вишни взял маленькую кисточку для геля, окунув в красную хромированную пудру».
Если у вас под рукой не нашлось таких оттенков, найдите темно-красный лак и вместе со своим мастером решите, каких цветовых ноток добавить, чтобы он заиграл на ваших ногтях. Осталось лишь нанести блестящий топ, чтобы ногти сияли, как вымытые спелые вишни. И ещё: не забудьте об увлажнении кожи рук, ведь у шикарного маникюра должно быть достойное обрамление.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14