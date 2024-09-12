Они не притворяются: Почему мужчинам так плохо при температуре 37,2

Posted 12 сентября, 14:06
Published 12 сентября, 14:06
Modified 12 сентября, 14:09
Updated 12 сентября, 14:09
Как говорят сами пациенты мужского пола, небольшой подъём температуры зачастую вызывает очень сильную слабость, головные боли и ломоту в теле. Проще говоря, состояние такое, что с трудом можно даже просто открыть глаза.
Эндокринолог Мария Калошина заявила в интервью Общественной службе новостей, что мужчины действительно испытывают сильное недомогание при повышении температуры.
По словам врача, различие в переносимости температуры связано с уровнем гормонов. Женский организм содержит более высокий уровень эстрогена и прогестерона и низкий уровень тестостерона. Именно благодаря этому женщины часто легче справляются с болезнями: их симптомы менее выражены и быстрее проходят.
Мария Калошина отметила, что гормональная разница дает женщинам преимущество при простуде и ОРВИ. Эстроген, к примеру, активирует иммунитет и стимулирует быстрый рост необходимых клеток для борьбы с инфекцией. В то время как у мужчин тестостерон подавляет иммунный ответ, не позволяя организму эффективно бороться с вирусами.
Специалист подчеркнула, что подобная особенность задумана природой, чтобы сделать женский организм более устойчивым к простудам.
Она также объяснила, что во время овуляции и во второй половине менструального цикла температура у женщин немного повышается. Таким образом, значение 37,2 °C на градуснике для них — вариант нормы.
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