Они не притворяются: Почему мужчинам так плохо при температуре 37,2

Как говорят сами пациенты мужского пола, небольшой подъём температуры зачастую вызывает очень сильную слабость, головные боли и ломоту в теле. Проще говоря, состояние такое, что с трудом можно даже просто открыть глаза.



Эндокринолог Мария Калошина заявила в интервью Общественной службе новостей, что мужчины действительно испытывают сильное недомогание при повышении температуры.



По словам врача, различие в переносимости температуры связано с уровнем гормонов. Женский организм содержит более высокий уровень эстрогена и прогестерона и низкий уровень тестостерона. Именно благодаря этому женщины часто легче справляются с болезнями: их симптомы менее выражены и быстрее проходят.



Мария Калошина отметила, что гормональная разница дает женщинам преимущество при простуде и ОРВИ. Эстроген, к примеру, активирует иммунитет и стимулирует быстрый рост необходимых клеток для борьбы с инфекцией. В то время как у мужчин тестостерон подавляет иммунный ответ, не позволяя организму эффективно бороться с вирусами.



Специалист подчеркнула, что подобная особенность задумана природой, чтобы сделать женский организм более устойчивым к простудам.



Она также объяснила, что во время овуляции и во второй половине менструального цикла температура у женщин немного повышается. Таким образом, значение 37,2 °C на градуснике для них — вариант нормы.