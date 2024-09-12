newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 14:06

Published 12 сентября, 14:06

Modified 12 сентября, 14:09

Updated 12 сентября, 14:09

Они не притворяются: Почему мужчинам так плохо при температуре 37,2

Они не притворяются: Почему мужчинам так плохо при температуре 37,2

12 сентября 2024, 14:06
Фото: Изображение Midjourney
В квартире стихли разговоры: у мужа тридцать семь и два… Шутки о мужчинах, которые тяжело переносят легкую простуду с температурой чуть выше 37 градусов, очень популярны. Что скрывать: большинство женщин считают, что они просто притворяются. И зря: врач объяснил, что мужчинам на самом деле плохо.

Как говорят сами пациенты мужского пола, небольшой подъём температуры зачастую вызывает очень сильную слабость, головные боли и ломоту в теле. Проще говоря, состояние такое, что с трудом можно даже просто открыть глаза.

Эндокринолог Мария Калошина заявила в интервью Общественной службе новостей, что мужчины действительно испытывают сильное недомогание при повышении температуры.

По словам врача, различие в переносимости температуры связано с уровнем гормонов. Женский организм содержит более высокий уровень эстрогена и прогестерона и низкий уровень тестостерона. Именно благодаря этому женщины часто легче справляются с болезнями: их симптомы менее выражены и быстрее проходят.

Мария Калошина отметила, что гормональная разница дает женщинам преимущество при простуде и ОРВИ. Эстроген, к примеру, активирует иммунитет и стимулирует быстрый рост необходимых клеток для борьбы с инфекцией. В то время как у мужчин тестостерон подавляет иммунный ответ, не позволяя организму эффективно бороться с вирусами.

Специалист подчеркнула, что подобная особенность задумана природой, чтобы сделать женский организм более устойчивым к простудам.

Она также объяснила, что во время овуляции и во второй половине менструального цикла температура у женщин немного повышается. Таким образом, значение 37,2 °C на градуснике для них — вариант нормы.

Читайте также:
Как эффективно бороться с осенней сонливостью?Не звони мне, не звони: 5 способов избавиться от страха телефонных разговоровПроверено: эта диета снизит уровень стресса
#Марина Колодкина#Общество#Здоровье
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика